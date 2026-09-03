De Karina Mazzocco a L-Gante: los nombres confirmados para MasterChef Celebrity, el reemplazo de GH en la pantalla de Telefe

Mientras Gran Hermano Generación Dorada transita su etapa final, Telefe ya prepara una de sus grandes apuestas para ocupar un lugar central en la programación. Se trata de una nueva temporada de MasterChef Celebrity, que volverá a combinar gastronomía, competencia y figuras provenientes de diferentes ámbitos del espectáculo.

Una vez más, Wanda Nara estará al frente de la conducción. Después del éxito que tuvo en la última edición, la mediática renovará su lugar en un formato que durante los últimos años comenzó a darle cada vez mayor importancia a las historias personales y al entretenimiento alrededor de los participantes.

Para esta nueva temporada, la producción trabaja en la elección de 24 famosos y varios nombres ya comenzaron a trascender. La lista combina cantantes, actores, periodistas, conductores, influencers y personalidades que podrían aportar tanto desde la cocina como desde el show.

Hasta el momento, entre las figuras que tendrían asegurada su participación se encuentran L-Gante, Luck Ra, Lizy Tagliani, China Ansa, Julieta Poggio, Grego Rosselló, Edith Hermida, Karina Mazzocco y Pablo Giralt.

El programa buscará atraer al público joven con gran cantidad de caras conocidas (Foto: Instagram @luckra @poggiojulieta @gregorosello)

La variedad de perfiles vuelve a ser una de las claves del casting. Mientras L-Gante y Luck Ra representarán al mundo de la música, Poggio llega después de consolidar su carrera en el espectáculo tras su paso por Gran Hermano y diversos ciclos de streaming. Grego Rosselló aportará su experiencia en el humor y las redes, mientras que Mazzocco, Hermida, Ansa y Giralt llevarán al certamen sus respectivos recorridos en televisión y periodismo.

Otro de los nombres que trascendió recientemente fue el de Gimena Accardi. Su posible incorporación también generó expectativa por su presente mediático y por su antigua amistad con María Eugenia Suárez, la enemiga pública de Wanda Nara. De esta forma, la mediática espera poder tener escenas de chispazos al repasar la separación escandalosa de la ex Casi Ángeles con Nico Vázquez y sus antiguas salidas con la China.

Las figuras que todavía estarían en negociaciones con Telefe

Aunque ya existe un grupo de participantes que tendría encaminada su llegada al ciclo de cocina, todavía quedan numerosos lugares por definir hasta completar los 24 integrantes del reality. Entre las personalidades que figurarían en el borrador de la producción aparece Dalma Maradona, cuyo desembarco representaría una incorporación fuerte para el programa.

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También habría sido convocada Nora Colosimo, madre de Wanda Nara. Su participación sumaría un componente familiar inédito para la conductora, que tendría que desenvolverse frente a cámara mientras su propia madre compite por permanecer en la competencia. Otros nombres que estarían bajo análisis son Martita Fort, Débora Nishimoto, Santi Talledo y Daniela Christiansson, pareja de Maxi López.