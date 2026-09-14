Cuáles son las fechas de la nueva gira de Oasis
El anuncio llega después del regreso de Oasis a los escenarios en 2025, cuando los hermanos Liam y Noel Gallagher dejaron atrás 15 años de separación para volver a tocar juntos
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La banda británica Oasis anunció este lunes a través de sus redes sociales que realizará una nueva gira. El grupo compartió las primeras fechas de una serie de conciertos que tendrá como escenarios a distintas ciudades de Europa y Estados Unidos.
El anuncio llega después del regreso de Oasis a los escenarios en 2025, cuando los hermanos Liam y Noel Gallagher dejaron atrás 15 años de separación para volver a tocar juntos. La reunión se concretó con Live ’25, una gira mundial que comenzó en Reino Unido y luego pasó por América del Norte, América del Sur, Asia y Oceanía.
Después de Live ’25, no estaba claro cuál sería el futuro de la banda. La gira había sido presentada como el regreso de Oasis a los escenarios después de 15 años, pero los hermanos Gallagher no habían confirmado si continuarían tocando juntos una vez finalizado el tour. Por eso, el anuncio de una nueva serie de conciertos despeja, al menos por ahora, las dudas sobre la continuidad del grupo.
“Empiezan las celebraciones, después de un periodo de reflexión, la fuerza cultural pop más dañina en la historia británica reciente se ha declarado apta para el propósito y volverá una vez más para levantar el ánimo de la gente”, escribieron en el anuncio en redes sociales, con un video reviviendo lo que fue la gira pasada.
En esta ocasión, las fechas anunciadas se concentran en Reino Unido, Irlanda, Europa y Estados Unidos. La nueva gira comenzará en Glasgow en mayo de 2027 y continuará con 11 presentaciones en Mánchester. Luego, Oasis llevará sus conciertos a Munich, Barcelona, Ámsterdam, Francia, Roma y distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Boston y Las Vegas.
Oasis aclaró que no habrá una venta general de entradas. Los interesados deberán registrarse antes del 17 de septiembre a las para tener la posibilidad de acceder a la compra. Incluso quienes ya forman parte de la lista de correo de la banda deberán completar el registro.
La lista completa de recitales
MAYO 2027
- 21 – Glasgow, Celtic Park
- 23 – Glasgow, Celtic Park
- 25 – Glasgow, Celtic Park
- 28 – Glasgow, Celtic Park
- 29 – Glasgow, Celtic Park
JUNIO 2027
- 4 – Manchester, Etihad Stadium
- 6 – Manchester, Etihad Stadium
- 8 – Manchester, Etihad Stadium
- 11 – Manchester, Etihad Stadium
- 12 – Manchester, Etihad Stadium
- 15 – Manchester, Etihad Stadium
- 18 – Manchester, Etihad Stadium
- 19 – Manchester, Etihad Stadium
- 22 – Manchester, Etihad Stadium
- 25 – Manchester, Etihad Stadium
- 26 – Manchester, Etihad Stadium
JULIO 2027
- 2 – Múnich, Allianz Arena
- 3 – Múnich, Allianz Arena
- 10 – Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys
- 11 – Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys
- 16 – Ámsterdam, Johan Cruijff Arena
- 17 – Ámsterdam, Johan Cruijff Arena
- 23 – París, Stade de France
- 24 – París, Stade de France
- 29 – Roma, Stadio Olimpico
- 30 – Roma, Estadio Olímpico
AGOSTO DE 2027
- 10 – Boston, Gillette Stadium
- 13 – Boston, Gillette Stadium
- 14 – Boston, Gillette Stadium
- 20 – Las Vegas, Allegiant Stadium
- 21 – Las Vegas, Allegiant Stadium
- 24 – Las Vegas, Allegiant Stadium
SEPTIEMBRE DE 2027
- 4 – Castillo de Slane, Irlanda
- 5 – Castillo de Slane, Irlanda
- 11 – Knebworth, Reino Unido
- 12 – Knebworth, Reino Unido
- 18 – Knebworth, Reino Unido