Cuáles son las fechas de la nueva gira de Oasis

La banda británica Oasis anunció este lunes a través de sus redes sociales que realizará una nueva gira. El grupo compartió las primeras fechas de una serie de conciertos que tendrá como escenarios a distintas ciudades de Europa y Estados Unidos.

El anuncio llega después del regreso de Oasis a los escenarios en 2025, cuando los hermanos Liam y Noel Gallagher dejaron atrás 15 años de separación para volver a tocar juntos. La reunión se concretó con Live ’25, una gira mundial que comenzó en Reino Unido y luego pasó por América del Norte, América del Sur, Asia y Oceanía.

Después de Live ’25, no estaba claro cuál sería el futuro de la banda. La gira había sido presentada como el regreso de Oasis a los escenarios después de 15 años, pero los hermanos Gallagher no habían confirmado si continuarían tocando juntos una vez finalizado el tour. Por eso, el anuncio de una nueva serie de conciertos despeja, al menos por ahora, las dudas sobre la continuidad del grupo.

“Empiezan las celebraciones, después de un periodo de reflexión, la fuerza cultural pop más dañina en la historia británica reciente se ha declarado apta para el propósito y volverá una vez más para levantar el ánimo de la gente”, escribieron en el anuncio en redes sociales, con un video reviviendo lo que fue la gira pasada.

En esta ocasión, las fechas anunciadas se concentran en Reino Unido, Irlanda, Europa y Estados Unidos. La nueva gira comenzará en Glasgow en mayo de 2027 y continuará con 11 presentaciones en Mánchester. Luego, Oasis llevará sus conciertos a Munich, Barcelona, Ámsterdam, Francia, Roma y distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Boston y Las Vegas.

Oasis aclaró que no habrá una venta general de entradas. Los interesados deberán registrarse antes del 17 de septiembre a las para tener la posibilidad de acceder a la compra. Incluso quienes ya forman parte de la lista de correo de la banda deberán completar el registro.

La lista completa de recitales

MAYO 2027

21 – Glasgow, Celtic Park

23 – Glasgow, Celtic Park

25 – Glasgow, Celtic Park

28 – Glasgow, Celtic Park

29 – Glasgow, Celtic Park

JUNIO 2027

4 – Manchester, Etihad Stadium

6 – Manchester, Etihad Stadium

8 – Manchester, Etihad Stadium

11 – Manchester, Etihad Stadium

12 – Manchester, Etihad Stadium

15 – Manchester, Etihad Stadium

18 – Manchester, Etihad Stadium

19 – Manchester, Etihad Stadium

22 – Manchester, Etihad Stadium

25 – Manchester, Etihad Stadium

26 – Manchester, Etihad Stadium

JULIO 2027

2 – Múnich, Allianz Arena

3 – Múnich, Allianz Arena

10 – Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

11 – Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

16 – Ámsterdam, Johan Cruijff Arena

17 – Ámsterdam, Johan Cruijff Arena

23 – París, Stade de France

24 – París, Stade de France

29 – Roma, Stadio Olimpico

30 – Roma, Estadio Olímpico

AGOSTO DE 2027

10 – Boston, Gillette Stadium

13 – Boston, Gillette Stadium

14 – Boston, Gillette Stadium

20 – Las Vegas, Allegiant Stadium

21 – Las Vegas, Allegiant Stadium

24 – Las Vegas, Allegiant Stadium

SEPTIEMBRE DE 2027