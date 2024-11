Oasis en la Argentina: el precio de las entradas para el 15 y 16 de noviembre en River

La banda británica Oasis, compuesta por Noel y Liam Gallagher, volverá a la Argentina con un espectacular show en el marco de su gira Oasis Live ‘25 el 15 y el 16 de noviembre del 2025 en el estadio Monumental de River Plate. Tras anunciarse esta gran noticia, los fanáticos esperaron con ansias toda la información de cómo será la venta de entradas: desde los valores de cada ubicación, hasta el método de compra. A continuación, todos los detalles de cómo adquirir el ticket.

Los hermanos Gallagher sorprendieron al mundo de la música al anunciar la vuelta de esta mítica banda tras su separación en 2009, donde tuvieron una fuerte discusión producto de su mala relación. No obstante, los fans podrán disfrutar de los viejos clásicos de la banda gracias al tour mundial que anunciaron desde su página oficial.

Oasis vuelve a la Argentina en noviembre del 2025

La gira Oasis Live 2025 iniciará el 4 de julio en Cardiff, Gales, e incluirá otras ciudades del Reino Unido como Manchester, Londres y Edimburgo, además de Dublín, en Irlanda. Luego, se extenderá a Norteamérica y después continuará por Sudamérica. En Argentina se presentarán en el estadio de River Plate el 15 y 16 de noviembre y los fanáticos ya pueden planear cómo comprar sus tickets.

Los precios del show de Oasis en River

Las redes sociales de DF Entertainment en Argentina, productora a cargo de este evento, compartió los precios de cada ubicación para el espectáculo de la banda.

Plateas San Martín y Belgrano preferenciales: $295.000 + cargo por servicio

Plateas Sívori Media: $245.000 + cargo por servicio

Plateas San Martín y Belgrano altas: $240.000 + cargo por servicio

Campo General 1 y 2: $170.000 + cargo por servicio

Platea Sívori Alta: $145.000 + cargo por servicio

Los precios de cada ubicación del show de Oasis

Cabe destacar el sector Campo estará dividido en 1 y 2, es decir, dos sectores distintos por razones de seguridad, pero su valor es el mismo.

¿Cuándo saldrán a la venta las entradas para Oasis?

La venta se abrirá el próximo miércoles 13 de noviembre a partir de las 12 h (horario argentino). Es importante destacar que una vez que se realizó la compra de la entrada, se deberá ingresar el código de 6 dígitos que se recibirá en el consumo de la tarjeta para validar el ticket. Caso contrario, “se realizará la devolución automática del mismo y se pondrá nuevamente a la venta”.

La venta se realizará únicamente por la página oficial de All Access y el límite de compra será cuatro entradas por usuario. En este sentido, es importante que se logueen en la página previamente. Las entradas digitales estarán visiblemente disponibles a partir del 15 de octubre del 2025 por la aplicación de Quentro.

Es importante remarcar que no está permitido el ingreso de niños menores de un año y los que posean entre dos y tres no pagan entrada siempre y cuando no ocupen un asiento numerado.

Tras los carteles y publicidades de los últimos días en la Ciudad de Buenos Aires, los fanáticos de Oasis se entusiasmaron por la posibilidad de ver a este grupo una vez más, pero esta vez en una noche que parecerá inolvidable.

LA NACION