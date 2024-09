Oriana Sabatini apareció en Times Square con un aviso ecológico

Escuchar

En las últimas horas, Oriana Sabatini sorprendió al aparecer en las pantallas del Times Square, donde emitió un mensaje sobre el cuidado del planeta. Aquel aviso se dio en el marco de la Cumbre del Futuro, desarrollada en la sede central de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ubicada en Nueva York, y llamó la atención, ya que lo hizo después de que el presidente Javier Milei señalara al organismo de imponer una agenda “socialista”.

Oriana Sabatini en la pantalla del Time Square (Foto: captura Instagram)

En el clip, que pudo verse repetidas veces a lo largo del día, la actriz instaba al compromiso individual y colectivo de cuidar el planeta Tierra. “De chica aprendí que reciclar es la forma de cuidar nuestro planeta. En mi adolescencia me comprometí con el bienestar animal. Hoy, asumo el compromiso de todos los días, visibilizar formas de cuidar el planeta y construir un mundo mejor para las futuras generaciones”, expresó.

La cantante fue convocada por la Fundación Labradoras, una de las ocho entidades locales seleccionadas para la agenda con temática de sustentabilidad. Se trata de una ONG con sede en San Isidro que promueve el emprendimiento y el desarrollo local, y que es conocida por el proyecto “ConRetazos”, el cual tiene como objetivo la confección de productos de tela utilizando como material principal retazos residuales de las industrias, pymes o donaciones textiles, promoviendo la autonomía económica.

Sobre su participación en el spot, la ex Aliados mencionó: “Cuando me convocaron desde la Fundación me pareció una linda oportunidad para compartir los compromisos que fui tomando a lo largo de mi vida. A veces nuestras decisiones, por más pequeñas que parezcan, pueden generar un gran impacto no solo a nosotros mismos sino a toda la sociedad”.

Y reflexionó: “Ser conscientes de tomar el compromiso de crear un mundo mejor para las generaciones futuras debería ser una causa que nos una a todos”.

Desde el perfil de Instagram de labradoras.ong, publicaron el video, el cual no tardó en generar repercusión entre los usuarios, quienes los felicitaron por la iniciativa. “En el medio de tanto ruido, con @orianasabatini hicimos una pausa para hacer una pregunta: ¿cuál es tu compromiso?”, escribieron.

“Felicitaciones”; “Son únicos y transgresores”; “Queda mucho camino por recorrer, pero así vamos muy bien” y “Excelente”, fueron solo algunos de los mensajes que recibieron.

Por su parte, la presidenta de Labradoras, Rosalía Fucello, publico una serie de stories en su red social donde felicitó a la joven de 28 años por su compromiso con la causa. “Desde Labradoras, llevamos la voz, el talento y el trabajo de muchas mujeres de Argentina. Este es nuestro principal objetivo. Gracias @orianasabatini por ser una gran labradora”, aseveró.

La presidenta de Labradoras destacó el compromiso de Oriana Sabatini (Foto: captura Instagram)

En el evento, la mujer indicó la importancia de poder participar en un acontecimiento de tal envergadura: “La Cumbre nos brinda una plataforma única para compartir nuestras experiencias, aprender de otras organizaciones globales y establecer vínculos que potencien nuestras iniciativas”. Y además, subrayó la necesidad de dar voz a las mujeres que participan en sus programas, poniendo en valor su trabajo dentro del marco de la sostenibilidad.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Sabatini se involucra en causas como estas. El bienestar animal y el medioambiente se convirtieron en un lema para ella, por lo que dedica gran parte de su tiempo a compartir este contenido desde su perfil de Instagram, donde tiene 6.7 millones de seguidores.

LA NACION