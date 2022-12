Oriana Sabatini explotó de alegría ante el debut de Dybala en el Mundial: “No me entra la felicidad”

escuchar

A través de su cuenta de Instagram, Oriana Sabatini compartió una serie de imágenes desde el estadio Lusail. La influencer publicó videos mientras alentaba a la Argentina durante el triunfo ante Croacia. Además de la celebración por el pase de la albiceleste a la final del Mundial 2022, también le dedicó un tierno mensaje a Paulo Dybala.

El triunfo del equipo de Lionel Scaloni fue contundente y trajo mucha alegría a todos los hinchas argentinos en el país y en todas partes del mundo. Ese ambiente de fiesta y euforia se vivió en Qatar después de que finalizó el encuentro y se confirmó que el cuadro capitaneado por Lionel Messi contará con una nueva chance para levantar la Copa del Mundo.

De eso participaron familiares y parejas de los futbolistas del plantel, que a través de las redes sociales no ocultaron su felicidad por el éxito argentino. Una de ellas fue Oriana, que desde la tribuna mostró su visión del encuentro y de los festejos.

En una primera instancia, la cantante grabó el festejo de los jugadores e incluyó una dedicatoria para su novio. “Dios mío no me entra la felicidad en el cuerpo. Te amo”, escribió sobre las imágenes junto con el arroba de Dybala. El futbolista de la Roma tuvo la oportunidad de debutar en la cita mundialista durante el final del cruce ante Croacia. Con el partido ya 3-0, Scaloni le dio minutos a él, Juan Foyth, Exequiel Palacios y Ángel Correa, los cuatro jugadores de campo del plantel albiceleste que aún no habían sumado minutos.

Oriana Sabatini festejó el triunfo de Argentina y de su novio Dybala

Después de este tierno mensaje, Oriana Sabatini incluyó también otros dos videos, donde se puede observar y escuchar el aliento de los hinchas argentinos en las tribunas del estadio Lusail. Ya después de regresar de la cancha, mostró su look con camiseta argentina que utilizó para asistir al encuentro.

Por supuesto que esta no fue la única intervención de las novias y esposas de los futbolistas en redes sociales. Ya antes del encuentro, Antonela Roccuzzo se mostró en el palco del estadio y cumplió con la cábala que sostiene desde el triunfo de la Argentina ante México en el segundo partido de la fase de grupos. Fiel a la costumbre, concurrió a la cancha junto a Thiago, Mateo y Ciro con la camiseta alternativa de la selección argentina. Como ocurre en cada ocasión, su presencia y este detalle no pasaron para nada desapercibidos.

Desde la Argentina, Tini Stoessel también sumó su aporte y se sumó al festejo por el pase a la final. En primer lugar, circularon imágenes en redes sociales que la dejaron ver con una camiseta de la albiceleste, mientras gritaba uno de los goles y posaba sonriente. Después del partido, la propia cantante y actriz fue quien mostró su emoción. Con un video en donde grababa a su novio Rodrigo De Paul en la transmisión oficial del partido en la televisión, gritó de forma desaforada y no ocultó la euforia por la contundente victoria en semifinales del Mundial.

