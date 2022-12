El gol de Julián Álvarez se ganó el aplauso de una estrella del fútbol mundial

escuchar

El primer tiempo del partido entre la Argentina y Croacia por la semifinal del Mundial 2022 dejó muchas emociones. Más allá de la alegría de los hinchas de la albiceleste, hubo un hecho que ocurrió en las tribunas del estadio Lusail y que sorprendió: después del segundo gol argentino, que fue marcado por Julián Álvarez, la transmisión del partido mostró el aplauso de Ronaldinho. Finalmente el encuentro terminó 3-0, con doblete de Álvarez.

En lo que era una primera mitad disputada entre ambas selecciones, el equipo de Lionel Scaloni logró la apertura del marcador sobre el final. Julián recibió un pase largo de Enzo Fernández y se fue mano a mano contra el arquero croata Dominik Livakovic. En su intento por quedarse con la pelota, el guardameta le cometió una falta y fue amonestado. El penal para Argentina lo ejecutó Lionel Messi con un tiro potente y preciso que significó el primer gol del encuentro a los 34 minutos.

Aplaudinho para Julián Álvarez pic.twitter.com/3Q49PnFNZl — Laureano (@Laureano_Rossi) December 13, 2022

Después de la apertura del marcador, el cuadro de Zlatko Dalic sintió el golpe y perdió un poco el orden inicial. Tanto es así, que a los cinco minutos llegó otro tanto argentino. En esta ocasión, nuevamente Julián Álvarez fue el protagonista de la jugada. El delantero de Manchester City condujo un contragolpe y se metió en el área rival. Con fortuna en una serie de rebotes, llegó a puntear la pelota y marcar el gol que amplió la diferencia. Luego del tanto, Ronaldinho, que estuvo presente en el estadio de Qatar para presenciar el choque de la Copa del Mundo, aplaudió sonriente. El gesto del exfutbolista brasileño fue mostrado por la transmisión.

En el segundo tiempo, tras una increíble jugada de Lionel Messi, Álvarez convirtió el 3-0 para Argentina. El capitán de la selección llegó hasta el fondo del área y tiró el centro atrás para que el delantero la empujara al fondo de la red y celebrara todo el plantel.

El rival de Argentina para la final saldrá del ganador entre Francia y Marruecos, que jugarán este miércoles también a partir de las 16 horas.

Julián Álvarez: “Hicimos un gran partido”

Luego del partido, Julián Álvarez, autor de dos de los tres tantos, consideró esta tarde que el equipo hizo “un gran partido” y deseó que en su pueblo natal de Calchín y en todo el país “estén festejando como locos”.

Lionel Messi es uno de los líderes de la tabla de goleadores del Mundial y Julián Álvarez, uno de sus escoltas: el 3 a 0 ante Croacia desató la fiesta ADRIAN DENNIS - AFP

En charla con los medios, el delantero del club Manchester City, de Inglaterra, se mostró contento “en lo personal y por el grupo”. “Hicimos un gran partido y estamos en la final. Ahora a descansar para esperar el gran partido del domingo”, añadió.

Sobre su primer gol, el exdelantero de River Plate relató que “la agarré, vi que varios compañeros se cruzaron, me venía picando mal pero me fue quedando para seguir y convertir y me fue quedando para convertir”.

LA NACION