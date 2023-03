Oscar 2023 | Ke Huy Quan: la increíble historia del niño de Indiana Jones y el templo de la perdición que ganó la estatuilla 40 años después

escuchar

“¡Mamá, acabo de ganar un Oscar! Dicen que historias como estas solo ocurren en las películas. No puedo creer que esto me esté pasando a mí”. Un emocionado Ke Huy Quan recogió entre lágrimas uno de los primeros galardones de la noche en la 95ª edición de los Oscar que se celebra este domingo en Los Ángeles.

Tras dar las gracias a su madre y al resto de su familia, el actor vietnamita-estadounidense dedicó el premio a su esposa. “Le debo todo al amor de mi vida, mi mujer, Echo, quien mes tras mes, año tras año, me dijo que algún día llegaría mi momento”, expresó.

“A todos ustedes, por favor mantengan vivos sus sueños. Gracias por acogerme de nuevo”, agregó.

Ke Huy Quan tenía 12 años cuando supo que iba a actuar en una película de la saga "Indiana Jones" (Foto: IMBD)

Una historia emocionante

Quan ha tenido una de las narrativas más increíbles en la carrera por los Oscar de este año. Como actor infantil, Steven Spielberg lo eligió para la segunda película de Indiana Jones (Indiana Jones y el templo de la perdición, 1984).

Su otro papel destacado de aquella época fue como el niño ingenioso y de múltiples inventos Data en la película de 1985 Los Goonies. Pero, abandonó la actuación a fines de 1990, cuando el trabajo se había agotado.

Harrison Ford y Ke Huy Quan de niño en una escena de "Indiana Jones y el templo de la perdición" (Foto: PARAMOUNT PICTURES)

Luego, en 2020, todo cambió cuando fue elegido para Everything Everywhere All At Once (Todo en todas partes al mismo tiempo) como esposo del personaje interpretado por Michelle Yeoh.

El actor le contó a la BBC antes de la ceremonia de los Oscar 2023 lo contento que estaba por el éxito de la cinta. “Lo que resonó en la gente fue el mensaje de la película. Se trata de amabilidad, de amor, de familia, de empatía”, dijo.

Ke Huy Quan es parte del elenco de "Todo en todas partes al mismo tiempo" (Foto: LIONSGATE)

“Tenía 12 años cuando Steven Spielberg y George Lucas buscaban un niño asiático para protagonizar Indiana Jones junto a Harrison Ford. Esa fue mi primera película, ¡y eso fue hace 38 años! Esa película cambió mi vida”, añadió.

Quan recordó cómo en su adolescencia tardía y principios de sus veintes pasó mucho tiempo esperando junto al teléfono la llamada de su agente para informarle sobre la oportunidad de tener una audición para algo.

“En cambio, veía un callejón sin salida. No vi un camino fácil para mí. Pensé que no era lo suficientemente guapo, no era lo suficientemente alto, simplemente no había muchas oportunidades para los actores asiáticos”, pensó.

Steven Spielberg fue el primero en darle un papel en el cine a Quan (Foto: GETTY)

Fue entonces que enterró el gusanito de la actuación “durante mucho, mucho tiempo”, hasta que vio una película en 2018 llamada Crazy Rich Asians (“Locamente millonarios”).

“Noté que el paisaje estaba cambiando y una noche tuve una conversación con mi esposa. Le dije que quería volver a actuar”, recordó. “Y cuando el miedo al arrepentimiento superó cualquier miedo a volver, fue cuando decidí: tengo que hacer esto”.

El actor formó parte de Todo en todas partes al mismo tiempo (Foto: GETTY IMAGES)

Dos semanas después, como una señal del destino, recibió una llamada para ser parte de Todo en todas partes al mismo tiempo. Quan cree que no hubiera podido interpretar a su personaje, Waymond, si hubiese elegido un camino diferente en su vida.

“Necesitaba todas esas experiencias de vida por las que he pasado todos estos años. Estaba tan preocupado de cumplir 60 años y mirar hacia atrás y decir ‘vaya, ¿cómo es que no tuve el coraje de volver a la actuación?’. Estoy muy contento de haber tomado esta decisión y pase lo que pase en 10 años, estoy deseando que llegue, soy muy optimista”.

BBC Mundo

BBC Mundo