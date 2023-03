“Orgullo absoluto”: Argentina, 1985 perdió el Oscar y los memes se tomaron con humor la derrota

escuchar

A pesar de las coincidencias, de la gran ilusión y de la expectativa, esta vez no pudo ser. Argentina, 1985 no logró llevarse el premio a Mejor Película Internacional en los Oscar 2023. La ganadora fue la alemana Sin novedad en el frente, que también competía como Mejor Película. Como era de esperarse, los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar y los memes no faltaron. En su mayoría, y a pesar de la derrota, destacaron el gran film que protagonizaron Ricardo Darín y Peter Lanzani.

“Muy 2014″, escribió una usuaria de Twitter, en referencia a cuando la Argentina perdió la final del Mundial de Brasil con Alemania. En esta ocasión ocurrió lo mismo. Por su parte, otro comentó: “Argentina, 1985 no ganó, pero es un orgullo que estuviera ahí. Lo más importante y eso es lo hermoso del cine, es que hay un mensaje para todas las generaciones de lo que ocurrió acá y no hay que olvidarlo nunca. Aguante Argentina”.

Las reacciones en las redes luego de que Argentina, 1985 no lograra el Oscar (Foto: Twitter @AngeldebritoOk / @AleLiparoti)

Ángel De Brito también se pronunció al respecto: “¡Peliculón Argentina, 1985! No pudo ser el Oscar, pero no dejen de verla”. A su vez, Guido Záffora agregó: “Más allá de todo, orgullo absoluto por la llegada y compromiso histórico de Argentina, 1985. Llegamos al mundo con esta película”.

Las reacciones en Twitter luego de que Argentina, 1985 no lograra el Oscar (Foto: Twitter @marianasegulin / @GZaffora)

Asimismo, los memes no tardaron en llegar y Pepe Argento, el personaje que interpretó Guillermo Francella en Casados con Hijos, fue el gran protagonista. Si bien los usuarios reconocieron el gran trabajo que hizo el film de Santiago Mitre y lo importante que fue todo el recorrido que hicieron, no pudieron ocultar su disgusto y tristeza por no conseguir la tercera estrella también en el cine.

Luego de que Argentina, 1985, los se hicieron eco en las redes (Foto: Twitter @estupidg1rl)

“Fue un robo, pero vamos Argentina, viva la historia, viva la democracia y viva Argentina, 1985″, sostuvo una usuaria de Twitter con un meme de Pepe Argento de Casados con hijos con la camiseta de Racing. Asimismo, también se hicieron memes de Kylian Mbappé y de Alberto Fernández.

Los memes por Argentina, 1985 (Foto: Twitter @Matibortex)

Los usuarios se pronunciaron en las redes luego de que Argentina, 1985 no ganara el Oscar (Foto: Twitter @sra_electron)

