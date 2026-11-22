Fue muy fugaz esta vez el paso por la Argentina de Pablo Trapero. Solo estuvo unos pocos días de nuevo entre nosotros para acompañar la presentación oficial de Gordon, la serie de siete episodios que Netflix estrenó el miércoles pasado y que en pocas horas ya es la más vista de todo el catálogo de la plataforma.

Antes de regresar a Barcelona, donde reside junto a la actriz Martina Gusmán y los dos hijos de la pareja, Trapero encontró tiempo para una larga conversación mano a mano con LA NACION en la que habló de su primer proyecto en la Argentina después de ocho años, del desafío de convertirse en showrunner por primera vez, del acercamiento a un personaje y a una época de la Argentina que abrió de inmediato extensos y apasionados debates, de todo lo que hizo en Europa durante este tiempo y de las ganas de volver cuanto antes a su país natal con nuevas ideas que ya están en marcha.

Trapero cuenta que Gordon ya estaba en su cabeza desde los tiempos de El Clan, la película más exitosa de toda su carrera. De hecho, recuerda, Aníbal Gordon aparece en un par de escenas de El Clan interactuando con Arquímedes Puccio (Guillermo Francella). Los dos apellidos llegaron a compartir trabajos bajo el tenebroso contexto de la Triple A.

"Gordon es un recordatorio de que hay muchas formas de ejercer violencia, a veces no tan explícitas", cuenta Santiago Albanell / Netflix

“A medida que escribía El Clan fui aprendiendo más de ese período previo a la dictadura y a partir de ese momento empecé a pensar en seguir revisitando ese período y en Gordon como personaje de ficción. Llevo muchos años con esto”, evoca.

-¿Y cómo llegaste a concretar esa idea?

-Ahí entran Diego Andrasnik y Adrián Suar, dos grandes amigos con quienes hace muchísimos años venimos pensando en un proyecto de ficción. Pero, como suele ocurrir, las condiciones de producción no estaban dadas unos años atrás para que algo tan grande como Gordon se hiciera realidad. De hecho, que la hayamos concretado ahora con Netflix explica por qué esperamos tanto tiempo. Hay momentos en que tenés ganas de contar una historia, pero al mismo tiempo sentís que todavía falta algo: el contexto para hacerla y que el público quiera verla. Ahora ese momento llegó, sentimos que hay mucho interés en el público por este tipo de historias. Lo que todavía no sé es qué va a pasar cuando la gente la vea.

-Hay una conversación instantánea, inmediata en la gente que está creciendo muy rápido desde el estreno de la serie. Se nota en la gente común y también en la discusión que empieza a plantearse en las redes con más ribetes políticos. La serie atraviesa un período de la historia argentina que el audiovisual argentino no suele abordar. Los 70 siguen siendo tabú.

-Estoy muy satisfecho con que la gente se anime a mirar estas cosas. Algo parecido sentí con El Clan. En ese momento me preguntaba quién querría conocer la historia de este tipo. Ahora siento que ver esa parte de la historia que muchos consideraron tabú es importante porque podemos aprender de ella. El cine y el arte general tienen la capacidad terapéutica de hablar y nombrar ciertas cosas. En el caso de Gordon, todo el proceso de escritura y de producción fue muy movilizador para nosotros. Pusimos el cuerpo (Rodrigo de la Serna ni hablar), el alma y toda nuestra sensibilidad al servicio de un período muy doloroso y muy violento. Después habrá gente que estará o no de acuerdo con lo que dicen ciertos personajes, pero eso es parte del juego de lo que propone una ficción.

Rodrigo de la Serna, en Gordon MARCOS LUDEVID 2025

-Gordon transcurre en los 70, una década que está presente en la reconstrucción de época y también en la puesta en escena.

-El Gordon del primer capítulo tiene toques de western. El forastero que llega a un pueblo que no conocemos, un tipo misterioso que vamos descubriendo de a poco. Hay un par de planos del enfrentamiento entre Gordon y Acosta (Matías Recalt) en Bariloche que son citas literales de películas clásicas. Y si vas al segundo ahí tenés algo mucho más cercano a La conversación, a Los tres días del Cóndor, a Sidney Lumet: películas de espías, de intrigas, las camaritas, los micrófonos.

-Y en el último ya entrás de lleno en el género de terror.

-Literal. Desde el principio pensé en cada capítulo de Gordon como si estuviéramos contando una saga. Y no quiero revelar mucho, pero para llegar a ese final descomunal después de las citas y los homenajes necesitás un actor a la altura de Rodrigo para entregar todo lo que vemos allí. A pesar de lo intenso que fue todo, sobre todo desde el aspecto emocional, fue un placer en todo sentido hacer esta serie.

-Algunos personajes tienen nombres reales. Fueron protagonistas de aquellos años tan violentos. Otros son ficticios. ¿Por qué?

-Personajes como Suárez Mason, López Rega, Rucci o el padre Mugica fueron nuestras anclas para decir que todo esto pasó, que fue real. Como no viví ese período me conmovió encontrarme con todo el material de archivo que en algunos casos se suma a la trama. Es muy importante poder visitar ese tiempo de nuestra historia, porque de lo contrario pareciera que la violencia ocurrió por generación espontánea. Los militares no llegaron a este país en un ovni de un día para el otro. Poder mirar de frente todo eso para mí es algo sanador.

El equipo de El Clan: Pablo Trapero, Guillermo Francella y Peter Lanzani Ricardo Figueredo / Puntapress - Archivo

-El mismísimo Perón ocupa un lugar incómodo en la trama.

-Como cualquier otro político, Perón tiene sus momentos y sus posturas sobre determinadas cosas. Y no es una persona sobre la cual estamos impedidos de reflexionar. Me conmovió mucho sumar imágenes de archivo de Perón y de otras figuras de la época. En la serie aparece el último testimonio grabado en vida por el padre Mugica, la última imagen con su voz. Y también uno de los últimos testimonios de Rucci. Es muy fuerte que en una serie de esta envergadura y en una plataforma como Netflix la gente pueda ver al verdadero Rucci, al verdadero Mugica e incluso al verdadero López Rega, y después debatir. Me sigue asombrando el hecho de que la ficción nos permita llegar a esos lugares tan sensibles para nuestra historia.

-Uno de los temas más recurrentes de tu cine es el de las familias disfuncionales. Gordon lleva la cuestión a otro nivel, porque estamos frente a un psicópata.

-Es un personaje que como pater familias está extrapolado al extremo. Nosotros, como ciudadanos, vemos de alguna manera a nuestros gobernantes como figuras paternales, mucho más por el modo en que concebimos la política en la Argentina. En teoría la persona que te gobierna tiene la obligación de cuidarte como el padre lo hace con sus hijos. Pero nuestra historia es tan loca como la de El Clan y resulta que ese papá en vez de cuidar a sus hijos les hace otro tipo de cosas. Esa analogía funciona y algunas de esas esas personas con poder también son las que más nos lastiman.

-En un momento Gordon dice que la violencia es la única manera de asegurar el orden.

-La violencia no solo pasa por lo explícito de los tiros o la sangre. Hay una violencia mucho más peligrosa porque no la podés identificar. Es la del tipo que mientras te lastima está diciéndote que te quiere. En ese sentido, Gordon es un recordatorio de que hay muchas formas de ejercer violencia, a veces no tan explícitas y mucho más abstractas. Yo creo que la Argentina no va a volver más al tiempo de los militares, pero hay que estar atento porque hay muchas otras maneras de ejercer la violencia.

&Sons, la primera película en inglés de Pablo Trapero

-¿Tenías a Rodrigo de la Serna en tu cabeza cuando arrancó el proyecto?

-Desde muy temprano. El proceso de escritura de esta serie duró unos cinco años y desde el primer momento ya estaba imaginando a Rodrigo como Gordon. Empezamos oficialmente en 2021 y a producir material en 2022.

-Por primera vez en tu carrera te convertiste en showrunner, además de dirigir tres episodios. Los otros cuatro están dirigidos por Pablo Fendrik. ¿Cómo fue esa colaboración?

-Fue un lujo. Necesitaba un director que pudiera darle continuidad a todo lo que yo pensaba. Pablo tiene una manera muy afín a la mía de trabajar: sus personajes se construyen y se presentan a través de la acción. Gordon fue una serie muy ambiciosa y también muy demandante. Empezamos el año pasado en junio y terminamos en diciembre. Más de 110 días de rodaje.

Gordon - Trailer oficial - Netflix

-¿Filmaron de manera cronológica, tal como lo vemos en la serie?

-Bastante, salvo aquellos momentos que necesitábamos organizarnos con Fendrik. A veces él tenía que rodar mientras yo preproducía y viceversa. En su estructura general Gordon funciona más o menos como una road movie. El personaje sigue viajando en la historia y van quedando atrás personajes y locaciones. Hubo exteriores que armamos para media jornada de rodaje, una cosa gigante. En cada episodio había muchos decorados que entraban y salían. Pablo Fendrik tiene mucha experiencia en eso.

-Podemos imaginar lo que debe haber sido repetir algunas tomas tan complejas como las que aparecen en el primer episodio, con el robo al banco en Bariloche, y en el último.

-Rodamos por lo general con tres cámaras. Y además tuvimos el desafío de muchos planos secuencia bastante complicados, desde escenas grabadas con múltiples cámaras a planos de 10 minutos con una sola cámara. La secuencia del robo en Bariloche teníamos que rodarla en un solo día porque se narra en tiempo real, pero en el fondo te lleva tres días por lo menos. Hay que ensayar los movimientos, buscar espacios para que la cámara entre por un lado y salga por el otro. ¡Hasta tuvimos que contar los pasos de cada personaje y también los de nosotros, que íbamos siguiéndolos detrás, para ver cómo entrábamos y salíamos! Porque así como suben y bajan los actores, también subimos y bajamos nosotros.

-Volviste a la Argentina después de ocho años. Lo último que hiciste y estrenaste aquí fue La quietud. Después llegaron la pandemia y tu viaje a Europa. ¿En qué momento de tu carrera sentís que te encuentra este proyecto?

-La Argentina es el lugar de dónde vengo, donde nací y donde hice prácticamente toda mi filmografía. Y este proyecto me permitió además reencontrarme con todo el amor por el cine que tenemos en la Argentina. Los que hacemos cine somos personas muy particulares, distintas a los demás para comunicarnos con el mundo. Y también somos, aunque parezca un lugar común o una frase hecha, una gran familia. Disfruté mucho la sensación de volver a rodar acá y de reencontrarme con amigos o compañeros que cuando me fui eran meritorios o asistentes y ahora son los responsables de un montón de cosas importantes.

-Antes de volver a la Argentina con Gordon filmaste en Gran Bretaña tu primera película en inglés, &Sons, que se vio hace un año en el Festival de Mar del Plata, pero nunca se estrenó en la Argentina. Un proyecto atípico en tu carrera.

-Desde mis primeros cortos me gusta eso de ir probando cosas y seguir explorando cosas nuevas. Cuando terminé El bonaerense, un homenaje muy explícito a nuestro cinie policial de los años 70 y 80, lo siguiente que hice fue Familia rodante, una road movie familiar. Después pasó algo parecido entre El Clan y La quietud. Una cosa es el tipo de dispositivo que aplico en El Clan, ZeroZeroZero, Echo3 o Gordon, y otra cosa son las herramientas y la dinámica que uso para La quietud o para &Sons. Son obras de cine de cámara con escenas de 15 minutos y personajes que no paran de hablar, se enredan en sus palabras y en el fondo no dicen nada. Es otro tipo de ejercicio de narración y, por supuesto, también de realización.

-En &Sons, además, trabajaste con la adaptación de una obra literaria ajena. Algo no habitual en tu cine.

-&Sons fue la oportunidad de seguir con algo que ya había esbozado en La quietud o en Familia Rodante, un poco lo opuesto a Echo3 o Gordon, que son grandes producciones con muchas caras. En &Sons hay otro tipo de narración, más concentrada en cómo el ritmo de la respiración del actor termina construyendo al personaje. El cambio de tono en una palabra cambia el sentido completo de una oración y el diálogo funciona como una melodía: surgen contrastes entre lo que dice el personaje y lo que hace. Ahí aparece una de mis referencias: el surrealismo cinematográfico de Buñuel, ese “surrealismo realista” de Viridiana o El ángel exterminador.

-Estás por volver a Barcelona, donde vivís.

-Sí, vine muy pocos días para la presentación de la serie, pero sigo trabajando para la Argentina, sigo con mi productora acá. Fijate qué curioso: llevo unos cuantos años viviendo en España y nunca filmé allá. La verdad es que me fui porque mis hijos se fueron a estudiar allá y me gusta estar cerca de ellos. Además, Barcelona es una ciudad hermosa.

-¿Proyectos?

-Con un poco de suerte tal vez regrese el año que viene. Quiero filmar una nueva película en la Argentina.

-Una película, no otra serie como las que estuviste haciendo en estos últimos años: ZeroZeroZero, Echo3, Gordon.

-Sí, idealmente. Pero lo que aprendí desde hace muchos años es que puedo trabajar con varias cosas a la vez. A veces los proyectos se paran por algún motivo o sentís, como te decía al principio, que no es el momento de hacerlo y es mejor esperar. O quizás te preparás para filmar con un actor al que inesperadamente le aparece otra cosa y tenés que esperar hasta que se libere. Mientras tanto voy buscando otras cosas.

-¿Como filmar de nuevo en inglés?

-Seguramente. Tengo algunas ideas al respecto que estoy desarrollando.

-Acabás de decir que Matanza Cine, tu productora de siempre, sigue activa a pesar de todo el entorno problemático al que se enfrenta hoy el cine argentino.

-Sigue activa. Y más que nunca en este momento justamente porque atravesamos una situación difícil. El cine argentino y nuestra cultura son algo extraordinario. No existe ninguna posibilidad de que la manera en la que nos expresamos termine desapareciendo. No desapareció ni con los militares y fijate cómo volvimos después, cómo volvió todo lo que había quedado en pausa durante ese período. Nuestra responsabilidad como artistas, como contadores de historias, es al revés. Tenemos que aprovechar los momentos difíciles para hablar de todo lo que está pasando. Hay que dar la lucha haciendo más, reforzando la máquina para seguir creando.

-Vuelvo a Gordon. Es inevitable a partir de la repercusión inmediata y enorme de la serie preguntarse si habrá más para contar sobre este personaje y su entorno. ¿En tu cabeza aparece la posibilidad de una segunda temporada?

-Netflix concibió este proyecto como limited series, algo que empieza y termina aquí. Pero en mi cabeza y en la historia personal de Gordon hay una segunda mitad increíble. La gente que conoce al personaje ya sabe cuáles son algunos de sus titulares. A mí me gustaría verla. Y creo que al público también, claro. Lo que pasa hacia adelante es tan absurdo y loco como toda la primera parte.