Pamela David recordó su paso por Animales Sueltos y apuntó contra Alejandro Fantino: “Era el florero”

escuchar

Días atrás se vivió un tenso cruce en Desayuno americano (América TV) que protagonizaron Luisa Albinoni y Paulo Vilouta, mientras hablaban de Williams Alexander Tapón, el futbolista que apareció sin vida tras agredir a un árbitro en un partido. La actriz le pidió a los gritos al periodista que la dejara hablar. Esto revivió en Pamela David una situación del pasado, más precisamente de su época como panelista de Animales sueltos. Al recordar sus días en ese ciclo, le tiró un ‘palito’ a Alejandro Fantino: “Me hizo callar programas enteros”. Lejos de molestarse, él salió a responderle y dejó en claro que entre ellos está todo más que bien.

El viernes en el programa matutino repasaron los escándalos de la semana, incluido el cruce entre Albinoni y Vilouta. Ahí intervino David, a quien la situación la remontó a su propia experiencia más de una década atrás y lanzó un comentario que no pasó inadvertido.

“¡La manito esa es mía! Le quiero decir a la gente que la manito es mía, pero la aprendí de (Alejandro) Fantino que me hizo callar programas enteros. ¡Uf!; ¡Era el florero maquillado y peinado!”. Sus dichos fueron en alusión a un gesto de Luisa donde, al querer hablar y exponer su opinión sobre la de su compañero, puso la mano como gesto de ‘pará, dejame hablar’.

"Fantino que me hizo callar programas enteros; ¡Era el florero maquillado y peinado!”, dijo Pamela David (Foto: Captura)

Tras estos dichos, el lunes volvieron a repasar sus dichos y ella se mostró mortificada. “¿Lo dije o lo pensé?”, reflexionó y aseguró que el fin de semana estuvo “angustiada” por lo que expresó. No obstante, sus compañeros no lo dejaron pasar e indagaron sobre el tema. “Hoy tengo otra mirada más amplia. Estoy conduciendo, justamente, y me di cuenta de que Luisita Albinoni, se lo tomó a lo mejor como algo personal; la vimos explotar”, sostuvo. Al escucharla atentamente, la actriz le aseguró que no fue así.

Allí fue cuando Carlos Monti intervino y le recordó que en Animales Sueltos hablaba poco y le preguntó por los motivos. “Si te tengo que contestar como la Pamela de 2009, seguramente lo hubiera tomado personal”, expuso la conductora y Albinoni volvió a pronunciarse: “Eras linda y joven. Se supone que cuando sos linda y joven no tenés ni talento, ni cerebro, ni opinión”. Si bien David le comentó que “nunca sintió eso”, Fernanda Iglesias sumó: “Era una época en la que las mujeres, en ese programa sobre todo, estaban cosificadas”.

Pamela David recordó cuando Alejandro Fantino "la hizo callar" en la tele

Pamela David, en tanto, intervino y se manifestó sobre la situación. “También tengo una opinión con respecto a eso. Mis decisiones fueron siempre mías, y me puse en pelotas las veces que quise y se me cantaba el cuerpo; Nunca me sentí cosificada, al revés, me parecía una obviedad mantener un lugar. Hoy no lo haría porque ya me aburrí”, indicó.

En esa misma línea reveló que el fin de semana le escribió a Fantino, quien le respondió: “No le dediques un segundo a esto”. Acto seguido, aclaró que mantiene una muy buena relación con su colega. “Al margen de eso, quiero encontrarle algo positivo a lo que me pasó. Después de muchos años, entendí que es difícil para un conductor manejar las opiniones”. A modo de cierre, volvió a remitirse a sus dichos y cerró: “Yo lo sentí así. Hoy, la vida me pone en un lugar donde digo ‘claramente, no era personal’. No estoy haciendo una defensa de Fantino, pero lo entiendo más”.

Alejandro Fantino se refirió a los dichos de Pamela David sobre su paso por Animales Sueltos

Horas más tarde, Pamela permaneció en el canal, pero esta vez en el living de LAM, donde volvió a reparar en sus dichos y aseguró que la angustió mucho lo que pasó. Fue entonces cuando le mostraron una entrevista que le hicieron a Alejandro Fantino, luego de que ella dijera que la callaba en los programas. “Es el no tema en realidad, porque nos mensajeamos con Pame y en ningún momento me tomaría nada mal de su parte porque tengo una relación de hace mucho tiempo”, precisó.

“Ella conduce y uno sabe, como conductor, que a veces por una cuestión de que, cuando estás laburando coralmente, tenés a cinco o seis personas a tu alrededor, tenés tres invitados, ves que uno habló poco, entonces te sentís mal y querés hacerlo hablar, es el manejo de la cámara. Entonces, si a alguna vez se te escapa eso, es natural que se te escape conduciendo coralmente. Pero bueno, no lo tomé a mal”, manifestó el conductor en relación con los dichos de su colega.

Alejandro Fantino habló tras los dichos de Pamela David

Asimismo, le aseguró al notero Santiago Sposato: “Lo entendí, porque lo contó en un contexto del programa. A veces, con una declaración nuestra en televisión en vivo, le pueden dar a una frase cierto ‘punch’, pero tu intención interna no tenía que ver con eso”. Además, agregó: “Yo no quiero dedicarle tiempo a un ‘no tema’, es algo en lo que no tendría nada para decir”.

En la charla, Fantino aseguró: “Odio la palabra panelista porque considero que los que están sentados alrededor del conductor son periodistas”. Por último, habló de su propia figura y dijo: “He preferido morir a nivel rating, pero no cortar la carrera de alguien. A veces no he podido, porque no depende de mí, no soy dueño del programa. Soy muy respetuoso con el laburo de la gente; tengo 30 años de carrera y siempre manejé equipos: relatando fútbol, después en Mar de Fondo, Animales Sueltos y miles de cosas. Puede ser que alguien se haya sentido ofendido o mal con mi forma de conducir, pero trato de ser respetuoso porque quiero que lo sean conmigo”.

LA NACION