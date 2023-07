Luisa Albinoni se cruzó muy fuerte al aire con Paulo Vilouta: “¡Dejame hablar!”

escuchar

Los últimos días el nombre Williams Alexander Tapón fue el centro de las noticias y análisis, luego que fuera hallado sin vida. Se trata del joven de 24 años que el fin de semana agredió a un árbitro durante un partido de fútbol amateur que jugaba. Las pautas de juego, sanciones y accionar de la Justicia fueron ejes de discusión en las últimas horas, bajo este contexto. Y la contraposición de opiniones al respecto fue lo que llevó una fuerte disputa en vivo en Desayuno Americano (América), protagonizada por Luis Albinoni y Paulo Vilouta.

La localidad bonaerense de Sarandí fue el lugar donde el pasado fin de semana se disputó un partido de un torneo de fútbol amateur, y de allí surgieron las violentas imágenes difundidas en redes sociales donde se ve la agresión de un jugador al árbitro del encuentro. Ese futbolista era Williams Alexander Tapón, quien tras la viralización, fue imputado por tentativa de homicidio por parte de la Justicia. La causa quedó sin efecto debido a la muerte del joven.

Ariel Paniagua, junto a Willians Tapón (a su derecha) en la previa del encuentro en Sarandí

Sin embargo, el caso causó gran conmoción social, poniendo en discusión el accionar de todas las partes involucradas. En esta línea, fue Pamela David que en Desayuno Americano preguntó al staff sobre la opinión de la imputación de Wiliams. “Fue desmedida. Perdón, perdón, ¿puedo decir algo?”, contestó Luis Albinoni. “¿Qué es lo desmedido, Luisa? ¿Pegar una patada a la gente, eso es desmedido?”, indagó Paulo Vilouta a su compañera.

Con una postura más eufórica y elevando la voz, la mujer sostuvo sus palabras: “Perdoname, ¿a quién le dijeron que por una patada en el fútbol, yo no justifico la violencia, es un homicidio culposo? A él le prohibieron jugar de por vida, que era su amor. Bueno, entonces, la Justicia a veces deja...”. En ese momento, el periodista la interrumpió para aclarar que no coincidía con ella, lo que desató la furia de Luisa. “Dejame hablar, carajo”, expresó visiblemente alterada.

El tenso cruce entre Luis Albinoni y Paulo Vilouta

Con el fin de poner paños fríos a la fuerte reacción de su compañera, Paulo Vilouta pidió:“No, no, violencia no, Luisa”. Estas palabras generaron una reacción más exaltada de la mujer, que alertó a los presentes en el estudio: “Pará un poco, Paulo. ¡Pará, quiero hablar! No me frenes, porque estoy cansada de que me calles”.

Al lograr el silencio preciso para desarrollar su postura, Luisa indicó que en general se pide Justicia “por casos gravísimos y nunca aplica a esto. Pero esto fue demasiado y esto fue lo que llevó a ese chico al suicidio, y quiero que me lo conteste el psicólogo”. Por supuesto que el periodista volvió a expresar que no coincidía con su compañera e irónicamente sugirió cambiar el Código Civil y Penal en la Argentina para que cada uno haga su interpretación. Y pidió: “Tengamos cuidado a veces con las cosas que planteamos”.

Alexander Williams Tapón, el joven que agredió al árbitro fue hallado muerto con un tiro en la cabeza Telefé

En ese momento, la exvedette preguntó sobre los delincuentes que tienen graves delitos en su haber y que no reciben la pena estipulada. “No mezclemos, porque este árbitro podría estar muerto también”, contestó el panelista. El cruce llegó a un estado de calma, y la mujer reflexionó más tranquila sobre los errores de ambas partes, de Williams por su reacción violenta y de la Justicia por considerar que tuvo una decisión “extrema”.

Y cerró: “Hay casos muy graves donde no se culpa de homicidio culposo. Y eso el pibe, entre esta porquería, que no está fiscalizado por nadie -señalando el teléfono celular y aludiendo a los mensajes que había recibido por parte del árbitro tras el incidente-, hay gente que es débil y no lo pude soportar, no nos engañemos”.

“¿Y qué hacemos, le damos un premio por pegar una patada a un tipo?”, redobló la apuesta Paulo, a lo que recibió la respuesta de Pamela David, que lo cortó al indicarle que se iba a otro extremo con sus planteos.

