Pamela David relató el drama que vivió Daniel Vila tras contraer una bacteria que puso en riesgo su vida

escuchar

Pamela David y Daniel Vila mantienen una relación de más de once años y forman una familia con dos hijos: Lola, de 10 años, y Felipe, de 15, fruto de su anterior relación con Bruno Lábaque. Este domingo, la modelo fue como invitada a Almorzando con Juana Viale y detalló un episodio dramático que vivió junto a su marido, luego de que el empresario, de 69 años, contrajera una bacteria que puso en riesgo su vida: “Volvió a nacer”.

“Hoy tengo mucho para celebrar y para agradecer”, comenzó la conductora argentina, sentada en la mesaza que preside todos los domingos Juana Viale. “La semana pasada, llegamos con mi marido y con Lola a Miami, donde estuvimos una semana. Daniel se agarró una neumonía, pero se trataba de la Legionella”, expresó la modelo. Este brote, que causa una infección producto de la bacteria, hasta el momento, se cobró la vida de seis personas en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Pamela David relató la difícil situación de salud que enfrentó Daniel Vila.

David contó que, al principio, pensaron que se trataba de una gripe común. “Fue muy loco. Daniel juega mucho al tenis y en Miami ponen el aire acondicionado a todo lo que da, así que no sabíamos si era una gripe. Él se sentía bárbaro, pero tenía fiebre”, dijo. Y continuó: “Ya al volver, no teníamos termómetro en el avión, pero lo tocaba y me quemaba. Llegamos el domingo [pasado] y se sentía bien. Incluso, fue a jugar al tenis con un poco de fiebre”.

ARCHIVO-. Pamela David y Daniel Vila mantienen una relación desde hace más de once años. Gerardo Viercovich

Pero, tras tres o cuatro días en los que la fiebre se elevó, decidieron llamar al médico. “Lo vinieron a ver y le diagnosticaron neumonía. Pensaba que era la que se bate solo con antibióticos, pero era esta específica. Si los médicos de [Sanatorio] Los Arcos [donde fue internado Vila] no hacían el trabajo sumamente exhaustivo que hicieron de buscar y descartar cada una de las bacterias...”.

“Celebremos la vida”

Pamela destacó que siempre intenta valorar el día a día. “Volvió a nacer. Hoy lo cuento con tranquilidad, pero [la Legionella] tiene un 80 por ciento de mortalidad, sobre todo en mayores de 50 años. Uno no es consciente. Sabemos que todos vamos a morir, pero cuando estás tan cerca, decís: ‘Celebremos la vida’. No es que sea una negadora de la realidad, pero elijo agradecer, soñar, buscarle lo positivo a todo y me encanta. Soy mucho más feliz”, apuntó.

Además, reveló cómo celebraron que Daniel superó la neumonía. “El jueves [pasado] fue mi cumpleaños y festejamos por dos. No íbamos a hacer nada, porque yo no sabía si iba a estar internada todavía con él, porque lo acompaño. Fueron varios días en los que vos no sabés... De verdad, el 29 de septiembre festejamos su segundo cumpleaños”, concluyó.

Según advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS), la legionelosis no se contagia de persona a persona, sino que la infección puede producirse por vía aérea, mediante la inhalación de aerosoles contaminados con la bacteria. También pueden producirse contagios por aspiración de agua contaminada o por la exposición de los recién nacidos durante los partos en el agua.

LA NACION