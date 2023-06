Pampita Ardohain reveló cómo está hoy su relación con la China Suárez: “No concibo otra manera”

escuchar

Hace más de ocho años de la escandalosa separación entre Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña, luego de que la modelo se encontrara al actor chileno junto a María Eugenia “la China” Suárez en un motorhome, según la versión que trascendió. A pesar de los conflictos internos que pudieron tener a lo largo de este tiempo, la actriz y la modelo decidieron priorizar el vínculo con la familia que tienen en común, según demostraron en las redes sociales y en diversas declaraciones a los medios de comunicación. En las últimas horas, la conductora de El Hotel de los Famosos reveló cómo afrontan su relación juntas.

El 8 de junio pasado, Beltrán Vicuña cumplió 11 años y Pampita compartió en sus redes sociales la emotiva sorpresa que le dedicó a su segundo hijo junto al actor chileno: un desayuno en la cama, rodeado de globos y chocolatines de todo tipo. El saludo de su papá tampoco faltó, quien publicó en Instagram una conmovedora dedicatoria junto a la foto de ambos. Por su parte, la China Suárez posteó un video en el que sus hermanitos menores, Magnolia y Amancio, le cantaban el “Feliz cumpleaños”: “Gracias por ser tan buen hermano”. Una publicación que la modelo no dudó en compartir en su perfil.

Pampita compartió el video que publicó la China Suárez (Foto Instagram @pampitaoficial)

“No concibo otra manera de tener una familia si no es que nos amemos entre todos, en todas las circunstancias”, sentenció Pampita, en diálogo con la periodista Maru Leone de Implacables (Canal 9). Luego de casi una década, pareciera que aquel conflicto que generó la presunta infidelidad de Vicuña quedó atrás entre la modelo y la China Suárez. “Nos llevamos muy bien y estamos todos comunicados”, afirmó Ardohain.

Y agregó: “Tenemos una red de apoyo para los chicos, para todas las cosas. Obviamente, va a haber muchos cumpleaños, eventos, comuniones; muchos momentos que vamos a tener que compartir y me parece que los chicos van a estar muy orgullosos de todos nosotros, los adultos”.

En la misma entrevista, la modelo fue consultada por su deseo de tener más hijos. Pampita y Roberto García Moritán se dieron el “sí, quiero” en 2019 y, dos años más tarde, su hija Ana se sumó a la gran familia que conformaron, junto a Blanca (quien falleció en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de la relación entre la conductora y Benjamín Vicuña; y Delfina y Santino, los hijos del legislador porteño y Milagros Brito.

Pampita y Roberto García Mortián junto a sus hijos (Foto: Palladium Hotel Group) Gleyson Almeida

Pampita no dudó ni un segundo en que le gustaría ser madre una vez más. “Yo, todavía, esa puerta no la cierro”, señaló. Aunque advirtió que su pareja no se encontraría en el mismo punto que ella. “Y, no sé, preguntale acá al señor. Vamos a ver, me cuesta convencer ahí, del otro lado”, apuntó.

Por su parte, el empresario reveló en una entrevista el año pasado, en diálogo con LAM (América), que le encantaría tener más hijos, pero dio a entender que le resultaría un poco complicado. “Me gustaría tener un montón. Pero, para mí, para ser un buen padre hay que dedicarle mucho tiempo”, sentenció.

