La alegría de Cami Mayan: mostró quién llegó de Inglaterra tras haber vivido con Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister se situó en el foco mediático tras el Mundial de Qatar 2022, pero no solo por consagrarse campeón del mundo con la selección nacional. El mediocampista del Brighton regresó de Doha con la que entonces era su pareja, Camila Mayan, pero días después decidió poner fin a su relación. El motivo pareció ser un nuevo enamoramiento, de su mejor amiga de la infancia, Ailén Cova, con quien asistió a la fiesta oficial de la AFA a fines de diciembre. En las últimas horas, la influencer reveló cómo se enteró del nuevo vínculo del deportista y cómo le afectó la noticia: “No hubo blanqueo”.

Hace dos semanas, Mac Allister asistió al casamiento de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo junto a Cova, donde ambos posaron frente a las cámaras y compartieron las instantáneas en sus redes sociales; y aparecieron junto a los integrantes de la Scaloneta, como Emiliano “Dibu” Martínez, Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico o Gerónimo Rulli, y sus familias.

En tanto, Mayan se encontraba en Buenos Aires para recibir a la perrita que el futbolista y ella tienen en común, Kim. El animal permaneció con Mac Allister en Inglaterra desde la ruptura de ambos, por lo que el reencuentro fue muy emocionante para la joven. “Llegó la reina”, expresó, junto a un video en el que se la vio saltando y riendo junto al animal.

Mayan declaró, tras las primeras imágenes que se difundieron de su expareja y Cova, que no se esperaba la noticia del vínculo. “Todo lo que pasó, desde el primer momento hasta hoy, nunca me lo podría imaginar. Ni en mi peor pesadilla”, sentenció. En diálogo con Desayuno Americano (América), explicó que se refería a que el futbolista nunca le habría comunicado de su nueva relación.

“Nunca tuve ningún tipo de blanqueo de la otra parte. Me fui enterando por distintas formas. Eso fue lo feo”, advirtió. Y añadió: “A eso me refería cuando dije que no me lo podría haber imaginado ni en mi peor pesadilla. No terminaban de caer las malas y era un proceso constante”.

Camila dio a entender que aún trata de recuperarse de la ruptura con Mac Allister, con quien vivió en Inglaterra mientras el jugador se desempeñaba en el Brighton. “Estoy acá, viste. Es difícil. Son muchas cosas al mismo tiempo y no se acomoda todo de un día para el otro”, señaló. “Yo le pongo la mejor. No es fácil”, concluyó.

Sobre el reencuentro con Kim, la joven mostró su emoción: “La estaba esperando desde hace un montón. La extrañaba muchísimo. Para mí, era una re compañía cuando estaba sola y volver a tener todo su amor es lo más”, dijo.

En tanto, se confirmó recientemente el nuevo fichaje de Mac Allister al Liverpool. El jugador llevará el número 10 en su camiseta, del equipo dirigido por Jürgen Klopp. El futbolista y su nueva pareja, Ailén Cova, compartieron una foto del feliz momento de la noticia, pero se generó polémica en las redes sociales, donde los usuarios criticaron la publicación.

