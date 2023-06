“Me parecés tremendo gorila” y “Sos un maleducado”: el fuerte cruce entre Gerardo Romano y un periodista

escuchar

Gerardo Romano es uno de los actores que no esquiva los temas polémicos y dice lo que piensa sin pelos en la lengua, aunque a veces los desenlaces no sean los esperados. Viajó a la ciudad de Rosario, donde se presentará el 24 de junio con su obra Un judío común y corriente. Sin embargo, durante una entrevista que dio en el programa Todo pasa, que se emite en Radio Boing 97.3, tuvo una acalorada discusión sobre política con uno de los periodistas.

El actor lleva nueve años sobre el escenario interpretando la obra, que en los próximos días se presentará en el teatro La Comedia de Rosario. Antes pasó por el ciclo radial para anticipar su trabajo y se mostró simpático y relajado, hasta que a solo unos minutos de comenzar la entrevista lanzó sobre la mesa la frase: “Viva Perón, viva el porno”. Él sostuvo que la frase surgió “cuando Macri le sacó el porno a los viejitos del geriátrico”: “Llegó a representar un geriátrico, descubrieron que los viejitos tenían el canal porno”.

Gerardo Romano fue a hablar de su obra y terminó diciéndole "gorila" al conductor

La conversación viró a su obra de teatro, que se presentará este mes en Rosario, y él reflexionó al respecto. “Refleja el genocidio nazi y a la Alemania del 30; están reflejando, de algún modo, la problemática que se repite en la Argentina, por ejemplo”, sostuvo y agregó: “Estamos en una etapa muy inflacionaria, y el contexto de la Alemania del 30 era una altísima inflación. Se desactivaba la lucha de clases porque se germinaba el enemigo común que en la Alemania nazi eran preferentemente los judíos. No sé para ustedes quién es el enemigo común para los argentinos, si son los piqueteros, los pobres…”. La respuesta que recibió es que en la mesa no había una mirada unánime.

“¿No tendríamos que hacer algo con la gente que está sobrando? O el plan no se adecua o hay gente que está sobrando”, enfatizó el actor. Sus comentarios fueron escuchados, y uno de los periodistas, Nacho Russo, lo cuestionó en vivo: “¿Vos no pensás que mucha de esa gente le cag... la vida a los otros?”. El actor lo retrucó: “Y porque no podés andar en el auto a la velocidad que querés”. Pero el periodista lo contradijo: “No es eso, es llegar a tu laburo, a tus compromisos, en auto, caminando, en bondi o en un tren. No es solamente en un auto de alta gama”.

En esta misma línea, continuó: “No es una queja, es un conflicto de lo que yo necesito, que es llegar a mi trabajo para cumplir un horario o buscar a mi hijo a un colegio frente a algo que no está bien definido que es que en muchos momentos se le llama protesta, piquete, reclamo social, que ya se perdió la potencia de la manera que se hace porque se terminó generando un odio”. Ante esto, el invitado acotó: “La solución no aparece y cada vez se agrava más el problema”.

Sin embargo, la tensión comenzó a aumentar considerablemente y Russo apuntó fuerte contra Romano. “Vos sos un tipo muy inteligente y muy preparado. Llegaste acá, en el formato chiste, en el formato que quieras y arrancamos la charla y pusiste la palabra Macri a la tercera palabra que dijiste”, sostuvo y lo acusó de “agrietar” la situación. Incluso, comentó que, en su opinión, “somos todos un poquito responsables de la situación en la que se vive”.

Gerardo Romano, actor de éxitos como El Marginal, dio una entrevista en Rosario y se cruzó con uno de los periodistas Netflix

“¿Y cuál sería la pregunta?”, lanzó picante el actor y continuó: “A mí parece simplemente que, si utilizo un medio público para establecer una opinión respecto a alguien que ha sido un Presidente nefasto de la Argentina, que nos endeudó por cien años, que ha tenido empresas offshore, que ha participado del enriquecimiento de la patria contratista”.

“Vos sos kirchnerista”, le dijo Russo, pero él se lo negó y también desmintió ser “Cristinista”, pero sostuvo: “Hay una estigmatización de actores K”. Ante esto, el periodista lo acusó de ser víctima de lo que se quejaba y le preguntó si le parecía que “Alberto fue mejor que Macri”.

“Alberto es una buena persona, honesta, le tocaron la pandemia, el macrismo, hiperdeuda del fondo, la guerra, sequía y su propia inutilidad, quizás”, reflexionó el actor de El Marginal y la discusión se acaloró aún más: “Veo que tenés una posición, me parecés tremendamente gorila, y me parece bien, como yo te parezco K y no vamos a arrimarnos a ningún puerto”.

Efectivamente, la conversación no terminaba en ningún lado y repasaban una y otra vez los temas, hasta que el actor dio por finalizada su participación: “Chicos, los dejo con su gorilismo”. El periodista, en tanto, no perdió oportunidad y tras agradecerle señaló: “Tengo la obligación de decirte que sos un maleducado y un desagradable”.

