Carolina ‘Pampita’ Ardohain es una de las famosas argentinas que más comparte su vida espiritual y religiosa con el público. La modelo es muy perceptiva y siempre sintió esa conexión especial con los seres queridos que ha perdido. En las últimas horas, sorprendió al revelar el motivo por el que eligió el nombre Ana para su hija mejor, fruto de su matrimonio con Roberto García Moritán.

“Yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre. Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina... Y siempre sentí que había desaparecido esa parte de mí”, expresó la jurada del Bailando 2023 (América) en diálogo con Denise Dumas.

La modelo contó que siente una fuerte conexión entre la pequeña y su padre, quien murió cuando apenas ella tenía seis años (Fuente: Instagram/@ anagarciamoritan)

En ese sentido, también contó que junto al legislador de la Ciudad de Buenos Aires pensaron llamar a la pequeña Carlota o Sofía. Sin embargo, el recuerdo paterno de la conductora fue más fuerte y por eso optaron por ponerle el nombre Ana.

Cabe destacar que no solo Pampita es una gran modelo, sino también Anita García Moritán. Es que la beba de dos años tiene su propia cuenta de Instagram, la cual tiene 279.000 seguidores y es administrada por su mamá. En las imágenes que tiene en el feed, se la puede ver disfrutando de varias actividades en familia y modelando con distintos outfits.

Ana García Moritán es toda una modelo como su mamá (Foto: Instagram/@anagarciamoritan)

“Boo”, escribió debajo de la serie de imágenes que compartieron en la que se la ve con su disfraz de Halloween y una cajita de golosinas característica de la fecha estadounidense. “Ay dios mío, se escapó una princesa”; “No se puede más, esos ojitos”; “Es toda una muñeca!! Fina, delicada! Vestida como niña de su edad. Con una mamá tan delicada no podés esperar otra cosa”; “Hermosa Anita. Estaba esperando tu publicación para alegrar mi día”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

Pampita reveló cuál es la propuesta que le hace su madre, pero que ella no quiere aceptar

Pese a que Pampita no suele esconder su vida privada, de hecho hasta fue plasmada en el reality Siendo Pampita (Paramount +), hay otra parte de la que mucho no habla y entre la que se encuentra su madre, Thania Dos Santos. Sin embargo, hace unos días, la modelo participó de PH Podemos Hablar (Telefe), reveló detalles de su familia y contó que hay una propuesta puntual que le hace constantemente a su mamá y que ella no logra aceptar.

En su paso por PH Podemos Hablar (Telefe) la modelo habló del vínculo con su mamá, que vive en La Pampa (Imagen de archivo) Gerardo Viercovich

“A mí me cuesta que no quiera vivir en Buenos Aires. Ella quiere vivir en La Pampa. No he logrado todavía traerla para acá, no me rindo”, se sinceró y dejó en claro su deseo de que esté un poco más cerca de ella y sus nietos.

Justamente, ante otra pregunta del conductor, la modelo también habló sobre la pérdida de su papá, cuando ella era apenas una niña. “Tuvo un accidente de auto y murió instantáneamente. Él manejaba. Había ido a buscar una silla de ruedas para alguien de nuestro pueblo, Doblas. Llovía mucho y a la vuelta tuvo un accidente fatal. Yo estaba en La Pampa”, relató.