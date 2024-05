Pampita reveló que está en una “encrucijada” con Roberto García Moritán por un tema particular: “Te voy a perseguir con este video”

Escuchar

Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán son sin duda una de las parejas más consolidadas del medio. Casados desde hace cuatro años, supieron construir una gran familia ensamblada que se coronó con la llegada de Ana, su hija en común, que pronto cumplirá tres años. No obstante, lo cierto es que recientemente la modelo reveló públicamente que con su marido se encuentran en una “encrucijada” respecto a un tema importante: la posibilidad de tener más hijos juntos.

El viernes en Socios del espectáculo (eltrece) compartieron una entrevista que dio Pampita durante un evento al que asistió esta semana acompañada por García Moritán. En un momento, la cronista le preguntó si había intenciones de sumar a un nuevo integrante a la familia. “Le podés preguntar [a García Moritán] y te va a responder que él no tiene ganas”, dijo la modelo entre risas y aseguró: “A mí preguntame y siempre voy a decir que yo sí tengo ganas. Así que bueno, estamos ahí en esa encrucijada”.

Gran familia: Pampita, Roberto, Bautista, Beltrán, Benicio, Santino, Delfina y Ana (Foto: Instagram @robergmoritan)

“Lo veo difícil. Si ya no se dio hasta ahora me parece que no se va a dar”, reflexionó la conductora. En ese momento justamente se sumó el político a la charla y la periodista no dudó en preguntarle sobre la paternidad. Pero, antes de que pudiera responder, Pampita dijo: “No quiere, no quiere”. Finalmente, Roberto se expresó al respecto y sostuvo: “Quiero, pero somos un montón... son tiempos de muchos compromisos laborales y hay que tomar las decisiones con mucha prudencia”.

“O sea, en un futuro se puede dar”, acotó la cronista y el político respondió con un romántico comentario para su esposa: “Cómo decirle que no a una mujer como la que tengo”. Pero Carolina no perdió oportunidad y le dijo: “Mirá que voy a agarrar esto de archivo y te voy a perseguir con este video”.

Pampita aseguró que mientras ella desea tener más hijos, su marido no está tan de acuerdo (Foto: Captura de TV / eltrece)

“Hay que elegir bien los momentos y ser responsables. Aparte somos padres muy presentes, estamos muy ocupados también y es difícil darle el tiempo que se merece a cada uno. Son muchos en serio, aparte con distintas edades y distintas problemáticas. Un gran desafío familiar”, enfatizó el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cabe recordar que fruto de su relación con Benjamín Vicuña, la exconductora de El hotel de los famosos, tuvo a Blanca -fallecida en 2012- a Bautista (16), Beltrán (11) y Benicio (9). Por su parte, Moritán es padre de Santino (19) y Delfina (18), de su anterior matrimonio con Milagros Brito.

García Moritán y Ardohain con su hija Ana, que cumplirá tres años en julio (Foto: Instagram @robergmoritan)

La periodista entonces les advirtió que, de volver a ser padres de nuevo, el bebé no tendría una edad muy lejana a Ana, quien el 22 de julio cumplirá tres años. “Es lo que yo le digo, ¡dos se crían juntos y ya está! Pero bueno, no lo logro convencer”, advirtió Pampita entre risas. “El tema es que estamos festejando que Anita está dejando justo los pañales y volver a empezar con todo ese ciclo... pero bueno, puede ser, no descarto nada”, sentenció García Moritán.

Pampita deslumbró con su look en la cena anual de la Fundación Libertad

Hace un par de días, Ardohain y García Moritán tuvieron una noche “de novios” en la cena anual de la Fundación Libertad. En el evento, la pareja compartió mesa con Mirtha Legrand, Héctor Vidal Rivas, Patricia Bullrich y Guillermo Yanco. Además, la modelo se encontró con Martín Ardohain, quien actualmente se desempeña como diputado nacional por Juntos por el Cambio.

Pampita y Roberto García Moritán dijeron presente en la cena de la Fundación Libertad (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Para el evento, Carolina se lució con un delicado vestido blanco, escote en V, con unos stilettos haciendo juego. Se recogió su cabello hacia atrás, sumó joyas en plata y le dio el toque final al look con los labios rojos. Roberto, en tanto, eligió un traje clásico negro, con camisa blanca y corbata. La pareja posó para las cámaras a pura sonrisa y compartió en las redes algunas postales de la noche.

LA NACION