escuchar

No hay dudas de que Carolina ‘Pampita’ Ardohain es el foco de atención a donde quiera que vaya. No solo por su belleza, sino también por su carisma, algo que la caracteriza y la convierte en una de las más queridas del ambiente. En los últimos días, la modelo viajó junto a Damián Betular y Paula Chaves a Estados Unidos por un compromiso laboral de la empresa “La Gran Manzana” y compartió la experiencia a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 7.6 millones de seguidores.

En la red social, la jurada del Bailando 2023 (América TV) publicó imágenes de los eventos de renombre que participó y en los que pudo conocer a grandes figuras de Hollywood, como Zoe Saldana, Matt Damon y Jeremy Allen White. En “modo fan” se tomó varias fotografías e incluso logró que el actor que interpreta a Carmen “Carmy” Berzatto en “El Oso” le envíe un mensaje a sus seguidores de Argentina.

Pampita enloqueció a sus fanáticos al caminar en el Time Square (Foto: Instagram/@pampitaoficial)

“Pampita modo cholula!!! Ahora sabe lo que sentimos cuando queremos una foto con ella”; “Amo verla pidiendo fotos a los famosos de allá”; “Pampita cholula porque no se la cree. ¡Humildad! Aprendan señoras”; “Wow, wow. Te rodeaste de todos esos actores internacionales. Quién pudiera, orgullo Argentino Pampita”, la felicitaron algunos de sus admiradores.

Entre el itinerario por Nueva York, se encontró la visita al barrio Soho, a la Quinta Avenida y el recorrido al Time Square. Este último lo hizo con un elegante outfit: una mini y top negro y unas sandalias doradas. Para completar el look, lució sus ojos con un smookey eyes, labios rojos y el pelo atado.

Pampita enloqueció a sus fanáticos al caminar en el Time Square (Foto: Instagram/@pampitaoficial)

“Location, Location, Location. ¡La ubicación de este hotel para descubrir y recorrer la ciudad es perfecta!”, escribió en el pie de la publicación, que obtuvo más de 80.000 likes y miles de comentarios. Entre el carrete, subió un video en el que se la vio caminar con su calzado sobre una alcantarilla, algo que sorprendió a sus fanáticos, quienes no pudieron evitar hablar del tema.

Pampita sorprendió a todos al desfilar con tacos sobre una alcantarilla

“Alguien que me explique cómo Pampita camina con taco aguja sobre esa reja en plena calle y no se le enterró el taco ahí y cayó cómo le pasa a la mayoría de las humanas”, indicó una usuaria anonadada; “Cómo hiciste para pasar la rejilla con tacos y que no se te quedaran trancados”, exclamó otra; “Caro lo tuyo pasa por límites de belleza innata, de tu performance y de tu figura avasallante y de jerarquía, todo lo que te rodea lo convertís en oro. Tu presencia es fantástica”, sumó otro.

Roberto García Moritán reaccionó al posteo de Pampita durante la Bresh (Foto: capturaInstagram/@pampitaoficial)

Después de su paseo por una de las intersecciones más famosas del mundo, la conductora asistió a la Bresh, la fiesta popular e internacional de los últimos años, en la que se la vio disfrutar con amigos y compartió imágenes divertidas del momento. Posó con vinchas de flores y anteojos de sol y, además, tomó helado de agua para hacerle frente a las altas temperaturas. Quien no pudo contener su reacción Roberto García Moritán, su marido, quien le comentó con un emoji de un corazón.