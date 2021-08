La picante pregunta de Juana Viale que tomó por sorpresa a Javier Milei

La “mesaza” del sábado en La Noche de Mirtha (eltrece) contó con la participación de Javier Milei que relató una anécdota que le tocó vivir junto a la diva de la televisión y que tuvo como protagonista a su característico peinado.

“No voy a pasar por alto el tema del pelo. Cuando vos viniste la primera vez la abuelita te preguntó si tu pelo era peluca”, lanzó Juana Viale al economista. “Quiero señalar algo que habla del gran profesionalismo de tu abuela y de la admiración que yo le tengo...”, comenzó a responder Milei cuando la conductora lo interrumpió: “Ah, pensé que ibas a decir del mío”.

Sin reparar en la broma, el precandidato a diputado nacional recordó: “Ella me preguntó fuera del aire si no me molestaba que me pregunte. Y la verdad que no, así que después me preguntó”. Luego, Milei reveló el proceso que hace para lograr su look: “Es mi pelo natural, yo no me peino”. “Es admirable, porque tenés una porra enorme”, señaló la actual conductora del ciclo.

“Me baño, me secó muy fuerte con la toalla y cuando salgo con el auto, bajo los vidrios y que lo haga la mano invisible”, confesó con un tono humorístico para más adelante admitir que en su juventud usaba la barba muy larga. “Estaba muy divertido, porque mientras me decían Moisés estaba todo bárbaro, pero cuando me asociaron con un colega que no era de mi preferencia, me afeité impecable”, concluyó Milei.

LA NACION