Pasó de trabajar en el campo a triunfar en la pasarela como el “Brad Pitt chaqueño”: “Mi familia está llena de valores y eso me enseñó a luchar por mis sueños”

Exequiel Vasiloski tiene 25 años y es oriundo de Villa Ángela, Chaco. Desde muy pequeño se dedicó al trabajo rural y a la venta de comida a domicilio para poder ayudar a sus padres, hasta que su parecido con Brad Pitt le valió una fama nacional que lo catapultó a trabajar con marcas de indumentaria y a desfilar en las pasarelas de Buenos Aires.

Aunque Vasiloski convivía con los comentarios que sus amigos le hacían acerca de su similitud con el actor de Hollywood, hizo caso omiso durante mucho tiempo. En su casa, además de ir a la escuela, tenía que ayudar a la economía familiar como fuera. En la actualidad tiene más de 22 mil seguidores en Instagram y su estilo canchero para posar frente a la cámara le sirve como foco de atracción para alcanzar su próximo proyecto: actuar.

El joven de 25 años nació en Villa Adela, Chaco y ahora triunfa en Buenos Aires (Instagram/@exevasiloski.ok)

En su adolescencia salía a vender bolas de grasa y tortas fritas, a hacer trabajos de albañilería y a oficiar de peón rural junto a su padre, según dijo en una entrevista. El motivo era contribuir en el hogar cuanto hiciera falta.

El parecido de Exequiel con Brad Pitt lo volvió famoso en toda Argentina (Instagram/@exevasiloski.ok)

A los 15 años sintió que tenía que perseguir sus proyectos propios y le hizo caso a su entorno. Así empezó a modelar en Chaco y en 2022 se presentó en el programa Bienvenidos a Bordo (eltrece), en el cual se buscaba a personas con rasgos similares a celebridades para que asistieran al estudio para darse a conocer.

La visita al ciclo de entretenimiento le abrió diferentes propuestas laborales en Buenos Aires, donde Vasiloski deseaba vivir y trabajar.

Exequiel cuando participó en Bienvenidos a Bordo

En diciembre del 2025, en el programa Córdoba a la siesta, el joven dijo que “ir por esta rama” contradecía lo que su familia había sido, en relación a la tradición de trabajar en el campo. “Mi familia está llena de valores y eso me enseñó a luchar por mis sueños”, agregó.

Exequiel durante la entrevista en Córdoba a la siesta

En una entrevista que le dio a Carmen Barbieri en Con Carmen (Canal 9), el modelo habló de cuando trabajaba en el campo de su pueblo: “Cada vez que iba a la ciudad y veía la tele, sentía que podía hacer más. Quería ser artista”.

Según dijo, no se operó nada: su quijada, que es lo que más resalta y lo hace parecido a Pitt en los años 90, es natural. “Me di cuenta de que era lindo porque la gente me lo decía. Desde ahí no puedo parar de mirarme en el espejo”, expresó entre risas.

Exequiel junto con Carmen Barbieri

En su perfil de Instagram, Vasiloski comparte a diario las campañas que realiza con diferentes marcas de indumentaria y cosméticos. Además, la popularidad le permitió ser parte de la publicidad de la serie de Max, Landia.

De esta manera, Exequiel Vasiloski aspira a crecer en la industria de la moda sin olvidarse de sus orígenes chaqueños, de los que recuerda con orgullo en cada entrevista que ofrece. “No fui hecho para rendirme. Fui hecho para recuperarme y tener éxito una y otra vez”, plasmó como uno de sus lemas que lo definen en este presente.