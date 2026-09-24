Jessica Lange recordó sus inicios en el cine: “Al principio, me vieron y no les interesé”

Jessica Lange tenía 27 años cuando viajó por primera vez a Los Ángeles para hacer una prueba de cámara para una película que terminaría cambiando su vida y convirtiéndola en una estrella. Ahora, casi cinco décadas después, la actriz, de 77 años, recordó aquella experiencia durante una entrevista en Live With Kelly and Mark y explicó que aquel debut cinematográfico fue mucho menos planificado de lo que podría imaginarse tratándose de uno de los grandes clásicos de Hollywood.

“Acababa de regresar de París. Había estado viviendo allí por unos años, trabajando como modelo. Volví a Nueva York porque pensé que tal vez debería hacer algo, ya sabés, estudiar actuación o algo así”, contó la actriz. Fue entonces cuando una agencia de modelos se comunicó con ella. El productor italiano Dino De Laurentiis estaba buscando una actriz desconocida para protagonizar la nueva versión de King Kong, el clásico de 1933. La propuesta era hacer una prueba de cámara en Los Ángeles.

“Me preguntaron si quería volar a Los Ángeles para hacer una prueba de cámara. Y pensé: ‘¡Guau!, ¿debería?’”, recordó Lange. La decisión no parecía demasiado arriesgada en ese momento. “Trabajaba de camarera, como ya saben, y vivía en un quinto piso sin ascensor en West Village. Así que pensé: ‘Claro, puedo volar a Los Ángeles y hacer una prueba de cámara. ¿Por qué no?’”. Y voló.

Jessica Lange en una escena de King Kong

Una vez en Los Ángeles, la llevaron a los estudios MGM, un lugar que para Lange tenía un significado especial desde su infancia. “Desde niña había sido mi estudio favorito. ¡Ay, Dios mío! De pequeña me encantaban sus películas”, contó.

Sin embargo, la primera impresión que causó no fue precisamente alentadora. Según relató la actriz, en los estudios no quedaron convencidos en contratarla. “Me vieron y no les interesé”, recordó.

La historia podría haber terminado ahí, pero su representante insistió. “Entonces, el agente de Nueva York dijo: ‘Tráiganla en avión. Grábenla. Échenle un vistazo’. Y así lo hicieron. Y al final, me contrataron”, contó Lange.

La actriz confesó que en un principio el estudio no estaba convencido de contratarla

El papel era el de Dwan, la joven que termina acompañando a los protagonistas de la película en la aventura en la isla donde vive el gigantesco gorila. Para Lange significó debutar directamente en una producción de enorme escala, dirigida por John Guillermin y producida por De Laurentiis, que buscaba actualizar el clásico de 1933.

En una entrevista con People publicada en enero de 1977, poco después del estreno, recordó incluso una de las promesas que había recibido durante la producción. “Dino dice que voy a ser la próxima Marilyn Monroe”, reveló.

Con el correr de los años Jessica Lange se convirtió en una de las actrices más valoradas de su generación

La expectativa alrededor de su debut era enorme. Sin embargo, la repercusión inicial de King Kong no se tradujo inmediatamente en una sucesión de grandes oportunidades para Lange. “Jamás imaginé que mi primer trabajo como actriz sería en una película de esa magnitud”, explicó en aquel momento. Y agregó: “Pero luego se estrenó la película y me descartaron por completo. Es decir, no recibí otra oferta durante años”.

Con el tiempo, aquella etapa terminó quedando como una anécdota dentro de una carrera que tomó un rumbo muy diferente. Lange no solo consiguió consolidarse como actriz: también comenzó a recibir algunos de los papeles más exigentes y así se convirtió en una de las intérpretes más respetadas de su generación.

Susan Sarandon y Jessica Lange, protagonistas de la primera temporada de Feud Kurt Iswarienko / FX

En 1982 interpretó a Frances Farmer en Frances, un papel por el que obtuvo su primera nominación al Oscar. Tres años después volvió a competir por el premio de la Academia por su interpretación de la cantante Patsy Cline en Dulces sueños.

Décadas más tarde, Lange volvió a quedar en el centro de la conversación por otro personaje icónico. En 2017 interpretó a Joan Crawford en la miniserie Feud, junto a Susan Sarandon, y recibió nominaciones al Emmy y al Globo de Oro por su trabajo.