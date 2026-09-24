La muerte de Hayden Panettiere: revelan una internación previa y una pelea de sus padres por sus pertenencias

Hayden Panettiere pasó entre dos y tres semanas en un centro de rehabilitación de Malibú poco antes de morir, según confirmó su padre a los investigadores. La actriz, que durante años había atravesado problemas de adicción, fue encontrada inconsciente el 16 de agosto en un departamento de alquiler temporal de Greenville, Carolina del Sur, donde los intentos por reanimarla se extendieron durante aproximadamente media hora.

Hayden Panettiere falleció el l 16 de agosto en un departamento de alquiler temporal

Los nuevos detalles sobre sus últimos días surgen del informe de la oficina del forense del condado de Greenville, que también permitió reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a su muerte. El documento describe una escena con medicamentos, sustancias que luego dieron positivo para fentanilo y un intento desesperado de sus acompañantes por salvarle la vida. La autopsia y los análisis toxicológicos determinaron que murió por los efectos tóxicos del fentanilo, el 4-ANPP, el alprazolam, el metocarbamol y la quetiapina. El fallecimiento fue considerado accidental.

Según el informe obtenido por Page Six, Panettiere, de 33 años, viajaba a Greenville desde Los Ángeles junto a Brian Hickerson, el hombre con el que mantenía, desde hacía años, una relación romántica intermitente. De acuerdo con el relato de Hickerson incorporado al documento, ambos se instalaron en un departamento de alquiler temporal. Él se acostó en uno de los dormitorios mientras Hayden se quedó dormida en la sala de estar.

A la mañana siguiente, alrededor de las 10.30, Brian aseguró que se despertó y vio a la actriz maquillándose en el baño. Desayunaron cereales juntos y después él volvió a acostarse. Más tarde, uno de sus hermanos llegó al lugar. Los tres tenían previsto salir a almorzar.

Fue entonces cuando la situación cambió por completo. Uno de los hermanos de Hickerson fue a despertar a Hayden y la encontró “sentada con las piernas cruzadas, boca abajo e inconsciente en el sofá cama”. Según su declaración, además, estaba “morada”.

Hayden Panettiere mantuvo con Brian Hickerson, una relación muy tortuosa cargada de violencia GROSBY GROUP

El hombre explicó que no era extraño que Panettiere se quedara dormida en esa posición, pero rápidamente advirtió que no respondía. Le administró dos dosis de Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides, aunque no logró reanimarla.

Los hermanos llamaron al 911 y comenzaron a practicarle reanimación cardiopulmonar. Los servicios de emergencia continuaron con las maniobras durante unos 30 minutos, pero no pudieron recuperar su actividad cardíaca. Hayden fue declarada muerta poco después de las 14.30.

El informe también aporta información hasta ahora desconocida sobre el historial de consumo de la actriz. Uno de los hermanos Hickerson afirmó que Panettiere tenía “un largo historial de abuso de drogas, alcohol y óxido nitroso” y que anteriormente ya había tenido que administrarle Narcan.

El mismo hombre aseguró que desconocía si Hayden había consumido sustancias ilegales ese día o el anterior, aunque sostuvo que ella “era muy buena ocultándolas”. También reveló que la actriz había estado internada recientemente en un centro de rehabilitación de Malibú. El dato fue confirmado por su padre, quien declaró que había salido de tratamiento pocas semanas antes, después de permanecer allí “dos o tres semanas”.

El padre de la actriz, Skip Panettiere, explicó que Hayden luchaba contra la adicción desde que tenía poco más de 20 años y que había pasado por varios centros de rehabilitación. También relató que sufrió depresión posparto después del nacimiento de su hija, Kaya, actualmente de 11 años, y sostuvo que sus “problemas de adicción se agravaron desde entonces”.

Hayden Panettiere y Brian Hickerson en 2019 gotpap/Bauer-Griffin - GC Images

La escena encontrada por los investigadores también aportó nuevos elementos. Dentro de una valija de la actriz había una pequeña bolsa de plástico transparente con una sustancia blanca en polvo, guardada dentro de un estuche gris para anteojos de sol. En otra parte del lugar encontraron un sorbete cortado con residuos dentro de una pequeña bolsa de maquillaje azul, que estaba a su vez dentro de una mochila o bolso negro perteneciente a Panettiere.

Sobre la mesa de la cocina había además un frasco de medicamento identificado como Adderall a nombre de la actriz. Dentro del recipiente había una pequeña bolsa con comprimidos azules que parecían ser pastillas prensadas y otro sorbete cortado. Los análisis determinaron que las pastillas y los sorbetes dieron positivo para fentanilo.

Los investigadores también encontraron varios frascos de medicamentos recetados y una pequeña lonchera azul verdosa dentro de la heladera, con viales de vidrio -pequeños recipientes diseñados para almacenar y conservar sustancias-y jeringas precargadas y vacías.

En los análisis toxicológicos también se detectaron naloxona y cotinina. Con esos resultados, el forense estableció que la muerte de Panettiere se produjo por los efectos tóxicos de las sustancias mencionadas y la clasificó como accidental.

En paralelo a la investigación sobre las circunstancias de su muerte, el expediente expuso otro conflicto que involucra directamente a los padres de la actriz, Skip Panettiere y Lesley Vogel. Durante la autopsia, los médicos retiraron los objetos personales que Hayden llevaba puestos. Entre ellos había un par de aros abridores, que quedaron registrados entre sus pertenencias.

Hayden Panettiere y su madre Lesley Vogel en 2009 Frazer Harrison - Getty Images North America

El informe señala que las autoridades se comunicaron con los padres para informarles que la autopsia había terminado y cuáles eran los objetos retirados del cuerpo. Los bienes quedaron guardados bajo custodia del subcomisario principal.

El inconveniente surgió cuando Skip y Lesley tuvieron que decidir cómo recibir esas pertenencias. Según el documento, uno de ellos quería que los aros fueran enviados por correo a Carolina del Norte, mientras que el otro pretendía que fueran enviados a su domicilio en California.

Ante la falta de acuerdo, las autoridades resolvieron retener los objetos. “Ambas partes fueron informadas de que, hasta que no llegaran a un acuerdo sobre las pertenencias personales del fallecido, estas no serían entregadas”, señala el informe.

La disputa no se limitó a los pendientes. Ambos padres solicitaron las pertenencias de su hija. Según el documento, el padre de Hayden dejó además en claro que no quería que ninguna de las posesiones personales de la actriz quedara en manos de Brian Hickerson o de su hermano.

Los hermanos Hayden Panettiere y Jansen Panettiere Michael Tran - FilmMagic

Skip describió ante los investigadores la relación de su hija con Brian como “más que problemática”. La pareja había mantenido durante años un vínculo intermitente y conflictivo, y Brian finalmente no fue invitado al homenaje que los familiares y amigos de Hayden realizaron en Malibú después de su muerte. A esa despedida asistieron, entre otros, Connie Britton, compañera de Panettiere en Nashville, Evan Ross, Paris Hilton y Ruby Rose.

La muerte de Hayden se suma además a otra pérdida que había golpeado profundamente a la familia: su hermano menor, Jansen Panettiere, murió en febrero de 2023.