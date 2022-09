Pasó el tiempo: así está hoy, 29 años después, la nena de Hocus Pocus

escuchar

En 1993, Hocus Pocus -conocida en Latinoamerica como Abracadabra- llegó a las salas de cine de Estados Unidos con la esperanza de avivar en la audiencia la pasión por el tradicional Halloween. A pesar de que, en su momento, fue recibida por una lluvia de críticas negativas, el paso del tiempo la transformó en uno de los clásicos preferidos por el público.

La primera edición de Hocus Pocus se estrenó en 1993

Casi treinta años después, Disney produjo una segunda parte que llegó a su plataforma de streaming el viernes 30 de septiembre. A la nostalgia de ver al tan querido trío de brujas -interpretado por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy- se le sumó el gran cambio de Thora Birch, quien dio vida a la intrépida y vivaz Dani Dennison.

Tras décadas de reclamos de parte de los fans y en una etapa en el cine en el que los remakes, precuelas y secuelas están a la orden del día, desde Disney consideraron que sumar uno más a la lista no le haría mal a nadie y así anunciaron el tan esperado tomo dos de Hocus Pocus.

Las hermanas Sanderson regresan a Netflix el 30 de septimebre en Hocus Pocus 2 Matt Kennedy - Disney +

Una vez más, la historia girará en torno a las hermanas Sanderson -Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy- quienes, convocadas nuevamente por la vela negra encendida por tres adolescentes, regresaran a Salem para intentar recuperar sus fuerzas y aterrorizar a la ciudad.

El retorno del aclamado film que mezcla el humor y el terror con un toque musical de forma casi perfecta, emocionó a todos los fans -tanto chicos como grandes- que crecieron viéndola como tradición cada octubre. Aunque la alegría fue absoluta al trascender que las tres actrices principales estarían en el proyecto, la tristeza no tardó en hacerse presente cuando confirmaron que los demás integrantes del elenco no formarían parte.

Thora Birch interpretó a Dani en el estrenó de los noventa Disney

En especial porque, al factor nostálgico que tienen este tipo de propuestas, le faltaría la gran sorpresa de ver a todos los niños ya convertidos en adultos. Una de ellas sería Thora Birch, quien dio vida a Dani Dennison, la hermana menor de Max y quien lleva al adolescente a dar el paso final que despierta al malvado trío

En ese entonces, Thora tenía apenas 11 años y estaba dando sus primeros pasos en Hollywood. Ahora, ya entrada en los cuarenta, continúa con la actuación, pero con un perfil mucho más bajo y con roles más modestos que los que supo interpretar en sus comienzos. Su ausencia en la película dirigida por Anne Fletcher no se debió a una negativa de su parte, sino a que no logró coordinar agendas con la producción.

Thora Birch no fue parte de Hocus Pocus 2 people

Así lo explicó días atrás en el evento de Variety, Power of Women, en donde aclaró que siempre tuvo ganas de volver a reencontrarse con las grandes actrices que supieron ser sus coestrellas. “Había tres opciones que pensamos para traer de vuelta a Dani y todas me emocionaron. Pero, para cuando empezaron a filmar, ya estaba en otra cosa”, dijo, en referencia a la película The Gabby Petito Story.

A pesar de no ser parte, aseguró que no dudará en verla por streaming y que se alegra de que, sin importar el paso del tiempo, el público aún está interesado en uno de sus primeros trabajos.