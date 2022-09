Avatar: Special Edition. ¿Cómo es la escena postcréditos de su versión remasterizada?

escuchar

Uno de los grandes estrenos del año es Avatar 2. Esta cinta vuelve a estar dirigida por James Cameron. La anterior película emitida en el 2009 es en la actualidad la película más taquillera de la historia con casi 2.900 millones de dólares recaudados en taquilla. Se espera esta vaya por la misma línea. En esta nota te contamos qué se mostró en las escenas postcréditos de Avatar en su versión remasterizada.

El regreso de Avatar a las pantallas

Tras 13 años, Avatar regresó a los cines en versión remasterizada. Esto como una antesala de lo que será el gran estreno de Avatar: The Way of Water (Avatar: el camino del agua) en diciembre de este año. Sobre su regreso a las pantallas, el director James Cameron dijo a El Comercio que es un sueño que ha tenido desde hace cuatro o cinco años. “He estado esperando este momento, porque sabía que iba a haber literalmente millones de personas que son ahora fanáticos de los filmes que eran demasiado jóvenes en ese momento para verlo en una sala de cine”.

La historia de amor entre Jake Sully (Sam Worthington) Neytiri (Zoe Saldana) es central en la franquicia Avatar Twentieth Century Studios / Courtesy of WETA

“No sé cómo expresarles cómo esta experiencia será diferente de lo que han visto. Es casi como si hubieras visto la película en blanco y negro, ahora vamos a ponerle el color”, añadió el director.

Según explica Cameron esta es una experiencia completamente distinta. “Es realmente tan grande la diferencia entre haberla visto en color en streaming y verla en 3D, en la gran pantalla, con todo el sonido, con toda la inmersión en un buen cine”. Además, de mejorar en varios aspectos lo visual qué es. Avatar trato un regalo: una escenas postcréditos. Esta escena muestra un pasaje de la secuela que debutará en diciembre.

La escena postcréditos

La escena muestra a un grupo de jóvenes Na’vi que nadan en las bellas aguas de una costa en Pandora. En este extracto, se puede ver la hermosa biodiversidad acuática que tiene la luna. El grupo que aparentemente está conformado por miembros del clan Omaticaya. Ellos visitan por primera vez las profundidades marinas, mientras que que aparece otro grupo de habitantes que ya tienen habilidad para nadar.

Según su director esta es una secuela que ocurre 15 años después en la historia de Jake Sully y Neytiri Walt Disney Studios

Luego, ambos grupos se reencuentran en la superficie. Se bromean sobre cómo los Omaticaya no pueden nadar bien y los Na’Vi promete enseñarles.

De un momento al otro, se dan cuenta de que una de las integrantes del grupo se separó de ellos. La joven desaparecida es Kiri, una de los hijos de Jake y Neytiri. La escena termina cuando se disponen a buscarla, mientras Kiri continúa nadando en las profundidades marinas.

Avatar 2

La trama de la película no ha sido desvelada por completo, sin embargo, se conoce que se basará en el mundo acuático de Pandora, el cual está conformado por océanos, lagos y criaturas marinas. Además, estará ambientado más de una década después de los eventos de la primera película.

Según su director esta es una secuela que ocurre 15 años después en la historia de Jake Sully y Neytiri. “Su historia de amor continúa, que ahora es un matrimonio donde son los jefes de una familia con cuatro niños, y por lo tanto es también mucho sobre cómo la vida cambia cuando se tiene hijos. Soy el padre de cinco niños, y como artista estoy trabajando desde mi experiencia en la dinámica familiar para mostrar cuando es saludable y cuando no lo es. Esto en el escenario de este desconocido, dramático, hermoso y alienígena mundo que es Pandora”, añade.

Se estrenará el 16 de diciembre en cines a nivel mundial Walt Disney Studios

Fecha de estreno en cines

La productora 20th Century Studios confirmó junto al tráiler oficial de Avatar: The Way of Water que se estrenará el 16 de diciembre en cines a nivel mundial.

Llegada a Disney Plus

La primera película de Avatar, dirigida por James Cameron, se encuentra disponible en Disney Plus. Además, se sabe que secuela, al igual que otras cintas de Disney, se estrenará primero en los cines y semanas después estará disponible en el servicio de streaming. No hay fecha exacta, pero debe ser antes de julio del 2023.