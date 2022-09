Tamara Falcó reveló qué le dijo su hermano Enrique Iglesias al enterarse de su escandalosa separación

escuchar

Luego del escándalo mediático en el que, a solo un día de anunciar su casamiento, Íñigo Onieva engañó a Tamara Falcó, la marquesa de Griñón se presentó en El Hormiguero y dio detalles de cómo fue el proceso desde que se filtraron los videos de la infidelidad hasta que decidió terminar la relación y suspender la boda. Estos tristes acontecimientos llegaron a los oídos de su hermano, el músico Enrique Iglesias, quien tuvo una insólita sugerencia que hizo reír a muchos.

Un día después de anunciar su boda con Íñigo Onieva, se difundió un video en el que se lo ve besándose con otra mujer. Para defenderse, el hombre aseguró de que se trataba de un fragmento del 2019, antes de su relación con ella, pero el sábado eliminó la imagen del anuncio del compromiso y el lunes bloqueó a su expareja en Instagram. Después, la hermana de Iglesias atendió a los medios de comunicación y aseguró que era imposible una reconciliación.

Tamara Falcó contó qué le dijo su hermano Enrique Iglesias tras su escandalosa separación

Tras una semana agitada, este jueves Falcó brindó una entrevista a El Hormiguero, programa del primer time español. “Comenzó a circular un video que yo no vi hasta el día siguiente porque yo estaba en mi nube. Cuando vi el video y las fotos me empecé a preocupar (...) Todo dio un giro inesperado”, relató la mujer que justo se encontraba en una fiesta junto a su ahora exnovio cuando comenzó a viralizarse el video en España.

Luego de que Onieva saliera a aclarar de que se trataba de un video del 2019, su madre Isabel Preysler le manifestó que se filtraron más fragmentos. “Le dije a mi madre ‘ya han llegado muy lejos, es una cuestión de tiempo. Si no es el del 2019 va a salir, mientras tanto te pido que le creas a Onieva. Y si no, no te preocupes que voy a tomar la decisión correcta’”, manifestó.

Tamara Falcó habló sobre la infidelidad de su exprometido en El Hormiguero Instagram: tamara_falco

“Después empezó a cambiar la historia, le dije la famosa frase del nanosegundo, o sea, no sé ni que es el metaverso (...) Pero cuando empiezo a ver el flaqueo de convencimiento dije ‘yo no me voy a pasar el día encerrada, con los periodistas y con este señor que no sé si tengo algo en común’. Dejé el anillo en la mesa, agarré a mis perras, intenté meter todo en un bolso para que no me persiguieran con mi maleta. Vino una amiga, me fui a casa de mi madre y empezó a salir todo”, explicó Tamara Falcó.

En un momento de la conversación, Falcó contó la insólita sugerencia que tuvo su hermano Enrique Iglesias cuando se enteró de su separación: “Mi hermano Enrique, en vez de hablarme de eso, me dice ‘tengo un novio ruso para ti’”. Aunque eso no la convenció mucho por el conflicto bélico de aquel país. “No me entendiste, hay muchos rusos que ya se han ido de su país y que ahora están en Estados Unidos”, indicó el músico.

A pesar de vivir una semana intensa en cuanto a su vida personal, Tamara Falcó no se quebró ante las cámaras y fue muy clara a la hora de explicar esta angustiante situación que vivió antes de casarse con su exnovio. “Soy muy creyente y todo pasa por algo”.