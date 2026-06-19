Paula Félix-Didier deja la dirección del Museo del Cine porteño

Paula Félix-Didier, directora del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, que depende del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, comunicó su renuncia al cargo, después de una semana de mensajes de apoyo en redes sociales. La docente, investigadora y académica estaba al frente de la institución desde 2008 y su dimisión se hará efectiva a fin de mes.

“Queridos amigos del Museo del Cine: a fin de mes dejaré mi cargo como directora, aunque sigo en el equipo que sostiene este espacio. Gracias a la ministra Gabriela Ricardes por el diálogo en este proceso, y a esta comunidad por su cariño de siempre”, posteó en sus cuentas de Instagram y X. “Continuaré formando parte del equipo que sostiene este espacio que tanto queremos”, destacó.

Desde Cultura informaron que la exdirectora daría las razones de su decisión a la prensa. “Solo nos limitamos a recibir su renuncia”, dijeron a LA NACION y confirmaron que seguirá trabajando en la institución ubicada en el barrio de La Boca. Como directora de la entidad, Félix-Didier viajará a Bolonia para participar de la cuadragésima edición del festival Il Cinema Ritrovato (El Cine Encontrado), que se desarrollará del 20 al 28 de este mes en la ciudad italiana.

En tanto, LA NACION pudo saber que Félix-Didier llegó a un acuerdo con la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes. “Hubo fumata blanca”, graficó una fuente del área. La directora decidió abandonar el cargo a causa de un sumario administrativo iniciado en 2020, durante la gestión anterior (cuando el ministro de Cultura era Enrique Avogadro y el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta).

Félix-Didier había sido sumariada (y suspendida por diez días) a causa de un conflicto con una empleada que ya no trabaja en el museo. Pero el sumario administrativo siguió su curso y se previó que, si no renunciaba, sería cesanteada, de acuerdo a la normativa vigente. Si esto hubiera ocurrido, no hubiese podido continuar trabajando para el Ministerio de Cultura porteño.

En redes sociales, referentes del mundo de la cultura y del cine expresaron su preocupación por la salida de la funcionaria y destacaron su gestión en la preservación del material audiovisual del museo. “Entre muchos otros logros, pueden mencionarse el fortalecimiento de los programas de preservación y digitalización, la recuperación y restauración de obras fundamentales de nuestra cinematografía, el desarrollo de una programación pública sostenida y la construcción de vínculos de cooperación con algunas de las instituciones más prestigiosas del mundo en la materia”, consignó la Asociación de Amigos del Museo de Cine en redes sociales.

“El hallazgo de la copia de Metrópolis, que otorgó al Museo una proyección internacional extraordinaria, constituye apenas uno de los hitos más visibles de un trabajo mucho más amplio y constante —destacó la Asociación—. Del mismo modo, la articulación con organismos como la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF), la Federación Internacional de Archivos Televisivos (FIAT), la University of California, Los Angeles (UCLA) y The Film Foundation, entre muchas otras instituciones de referencia mundial, contribuyó a posicionar al Museo del Cine como una entidad respetada en el campo de la preservación audiovisual”.