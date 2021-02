Pedro Alfonso mandó al frente a Paula Chaves y reveló un secreto al aire: “Tiene fotos de sus exparejas”

La pareja de la modelo Paula Chaves y el productor Pedro Alfonso, fue protagonista de un divertido momento en Cortá por Lozano (Telefe) en el cual contaron situaciones de su vida íntima.

Todo comenzó cuando Paula, que está al frente del programa reemplazando a Verónica Lozano que está de vacaciones, reveló al aire fotos de la juventud de su marido sin previo aviso. Pedro, como venganza, quiso mostrar también imágenes “comprometedoras” de la modelo. “No voy a romper los códigos. Voy a mostrar algunas fotos íntimas tuyas de toda tu vida. Tu vida misma”, le dijo él. Chaves le respondió: “A mí me enseñaron que a la conductora nunca se la sorprende al aire”. “Al reemplazo sí”, contestó Pedro rápido de reflejos.

Ante esta respuesta, Chaves decidió echarlo del estudio. “¿Te podés correr de ahí? ¿Podés salir del diván? Me pone nerviosa tener que seguir… ¿Puedo pedir que lo saquen? ¿Se puede?”, dijo Chaves a la seguridad que se lo llevó.

Pedro Alfonso hizo una incómoda revelación sobre Paula Chaves en Cortá por Lozano

En el siguiente bloque, ambos se sentaron en el diván frente a Diego Ramos, que volvió a interesarse por el tema de las fotos. “Empecé a buscar fotos por la casa y me encontré con fotos que no quería ver, prácticamente”, relató el actor causando la sorpresa de los presentes, incluida su esposa.

“Fotos del pasado, que está todo bien porque es pasado, pero… ¿por qué se guardan? No entiendo”, continuó Alfonso. “No sé de qué habla, seguro son fotos de cuando era niña”, agregó Chaves. “No, ¡qué niña! Tiene fotos de sus ex, todas archivadas. ¿Se guardan o no las fotos de los ex?”, cuestionó el Alfonso que ya tiene dos hijos con la modelo.

