Pedro Rosemblat habló con La Joaqui de su futuro con Lali Espósito

Ante la proximidad de su boda, Pedro Rosemblat volvió a hablar de su relación con Lali Espósito. Luego de la despedida de soltera que la artista celebró con amigas en Río de Janeiro, el conductor protagonizó un intercambio con La Joaqui, a quien entrevistó días atrás en Gelatina, quien no dejó pasar la oportunidad de preguntarle por su futura esposa.

En medio de la charla, mientras hablaban de otros temas, la autora de “Butakera” dijo: “Qué irónico, todos los caminos llevan a Mariana [nombre de pila de Lali]”, ante lo que el conductor, incómodo pero entre risas, expresó: “Sí, increíblemente. Cambiemos de tema, por favor”.

La reacción del comunicador no pasó inadvertida para la cantante, que enseguida le remarcó: “Te sonrojaste”. Rosemblat perdió el hilo de lo que estaba contando y surgieron las bromas, y La Joaqui vinculó esa reacción con los sentimientos que despierta en él la relación. “El amor es eso: que alguien se ponga rojo cuando preguntan por vos”, sostuvo.

Lejos de negarlo, Rosemblat reconoció que todavía siente ese pudor cuando la conversación gira alrededor de Lali y expresó: “Me voy a casar y todavía me pongo rojo”.

La despedida de soltera de Lali

Espósito viene de celebrar su despedida de soltera en Brasil, país al que viajó acompañada de un grupo de amigas, entre ellas Candela Vetrano, Mery del Cerro, Justina Bustos, Sol Jaite y Morena Fernández Quinteros. A través de las redes sociales, la cantante compartió imágenes de la escapada, que se produjo en medio de las versiones sobre los planes de casamiento de la pareja.

La fecha de la boda fue mencionada semanas atrás en LAM (América TV), por el panelista Pepe Ochoa, quien aseguró que Espósito y Rosemblat se casaban a finales del mes que viene y presentó esa información como confirmada: “Lali Espósito se casa el 30 de octubre con Pedro Rosemblat, es ya”, dijo. Sin embargo, esa misma noche, la propia novia lo desmintió a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X: “Fake”, escribió, aunque sin brindar mayores precisiones sobre el casamiento.

Rosemblat, por su parte, también se mantuvo en silencio. El conductor no confirmó ni desmintió lo que se dijo sobre una fecha prevista para la celebración.

Una ceremonia “íntima”

En aquella emisión de LAM, además de mencionar la supuesta fecha, Ochoa también se refirió a algunos detalles sobre cómo sería el esperado festejo. Según su versión, se trataría de una ceremonia entre un reducido grupo de allegados. “La ceremonia va a ser íntima; me hablaron de entre 150 y 200 personas. Va a ser chiquita para lo que es Lali”, sostuvo.

El panelista también aseguró que la pareja ya había avanzado con algunos preparativos y dijo que ya había tenido reuniones con el servicio de catering. “Será a todo trapo. Contrataron a uno de los mejores caterings de la Argentina. La semana pasada estuvieron ahí, tuvieron una reunión y ya cerraron todo”, contó, aunque sin precisar dónde estaba previsto que tuviera lugar el festejo.

Ochoa también hizo referencia al supuesto menú y señaló que la intención sería apostar por una propuesta informal y vinculada con comidas tradicionales argentinas. “No va a haber nada elaborado a nivel de platos, sino que quieren que sean cosas simples y bien argentas”, explicó. Entre las opciones que mencionó aparecieron una recepción con picada y asado y la posibilidad de que las milanesas con puré formaran parte del menú.

“Nos casamos”

Fue el pasado enero, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, cuando la intérprete de “Fanático” sorprendió a sus seguidores con la noticia de que se casaría con el periodista.

“Nos casamos”, escribió y sumó el emoji de un anillo de bodas junto a una imagen de su mano luciendo la joya y varias postales de la pareja. Rápidamente, la publicación se volvió viral con cientos de mensajes de felicitaciones.

En ese momento fue justamente Luck Ra, quien fue compañero de Espósito en La Voz Argentina y expareja de La Joaqui, quien aprovechó la oportunidad para “vender” su talento: “Me ofrezco a hacer un show en el casamiento, con un fernet me conformo”, bromeó.