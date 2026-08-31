Lali compartió el álbum íntimo de su despedida de soltera en Río con Mery del Cerro, Cande Vetrano y Justina Bustos

Lali Espósito confirmó lo que ya se daba por hecho: su despedida de soltera en Río de Janeiro en la previa a su casamiento con Pedro Rosemblat, del que no se conoce fecha ni lugar.

Desde el jueves habían comenzado a circular en las redes sociales distintas imágenes de la cantante en la ciudad carioca junto a algunas de sus amigas íntimas, como Mery del Cerro y Candela Vetrano, y finalmente fue ella quien compartió en Instagram un álbum con los mejores momentos de su escapada a Brasil antes de dar el “sí, quiero”.

“Celebro a mis amigas. Celebro el amor. Celebrar nos sale re bien”, expresó la intérprete de “Fanático” en un carrusel de fotos donde, por ejemplo, se la puede ver con una copa de vino y unos lentes de sol con la inscripción “Bride”, que significa novia en inglés; o al grupo de seis mujeres (que incluyó, además, a Justina Bustos, la productora y directora Morena Fernández Quinteros y la actriz y productora Sol Jaite) lookeadas de blanco y negro con antifaces de conejas; noches de boliche con caretas personalizadas con la cara de Rosemblat y encendedores con dos frases de archivo de Espósito cuando aseguraba que estaba muy lejos de querer pasar por el altar: “Ni en pedo me caso” y “Ay, no, es un gastadero de dinero”.

Otra de las fotos más celebradas por los fanáticos de la artista fue la de las amigas paseando por la Avenida Atlántica (con los mosaicos en blanco y negro con forma de olas) con remeras estampadas alusivas a bodas o parejas icónicas: la de Espósito llevaba a Boy Olmi y Carola Reyna, Vetrano tenía a Floricienta, Fernández Quinteros a Diego Maradona y Claudia Villafañe y del Cerro a Madonna y Sean Penn. También, según las imágenes, hubo tiempo para disfrutar de la playa y de la gastronomía local: sushi en un restaurante, hamburguesas con papas fritas en la habitación del hotel y açaí con frutas, entre otros platos.

Las primeras postales de la despedida de soltera que comenzaron a circular el jueves fueron de Lali en Pink Flamingo, un bar LGBTIQ+ ubicado en Copacabana que se define como “el lugar más pop de Río”. Distintos fanáticos que se cruzaron con la actriz y cantante le pidieron fotos y autógrafos, a los que ella accedió en todo momento, a la vez que sostuvo que estaba en Brasil de vacaciones.

Y aunque en ese momento no había trascendido quiénes la acompañaban, fue Mery del Cerro quien ofreció algunas pistas a través de Instagram (compartió la foto de un almuerzo junto a un grupo de mujeres en un hotel cinco estrellas del barrio de Leblon) para conectar los puntos y entender de qué se trataba el viaje. Con el correr de las horas se sumaron imágenes de Cande Vetrano y el resto de las amigas, hasta que fueron ellas mismas, ya en Argentina, quienes dieron a conocer los mejores recuerdos de la despedida de soltera de Lali en Río de Janeiro.

Cabe recordar que hace ocho meses la artista sorprendió al anunciar sus planes de boda con Pedro Rosemblat pese a que, en reiteradas ocasiones, había asegurado que no se imaginaba “ni loca” dando el “sí, quiero”. “Nos casamos”, reveló en una publicación de Instagram el 14 de enero en la que mostró, orgullosa, el anillo de compromiso que le había dado su pareja para pedirle matrimonio.