Se conoció cuándo se casarían Lali Espósito y Pedro Rosemblat: los detalles de la boda

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su compromiso el pasado 14 de enero, cuando en una publicación conjunta en Instagram mostraron sus alianzas. Fieles a su estilo, decidieron guardar todos los detalles de este evento para su intimidad y hasta el momento se desconocía cuándo se llevaría adelante.

Sin embargo, en las últimas horas, y luego de conocerse imágenes de la soñada despedida de soltera que tuvo la artista en Brasil, Pepe Ochoa fue quien reveló en la pantalla de LAM (América TV) todos los detalles del casamiento. “Lali Espósito se casa el 30 de octubre con su querido novio, Pedro Rosemblat”, dio a conocer el panelista.

La foto con la que Lali Espósito confirmó que se casaría con Pedro Rosemblat (Foto: Instagram @lali /@pedrorosemblat)

“La ceremonia va a ser muy íntima. Me hablaron de 150 a lo sumo 200 personas. Muy chiquitita para lo que es Lali. Pero va a ser a todo trapo”, continuó sobre los detalles de la noche mágica, que se llevará a cabo en el mismo mes de su cumpleaños.

“Contrataron al catering EatEat, que es el mejor catering de la Argentina. La semana pasada fueron ahí, tuvieron una reunión y ya cerraron todo. Lo que me comentaron es que no va a haber nada elaborado a nivel de platos. Quieren que sean cosas simples y bien argentas. Así que obviamente van a tener una entrada que va a ser una picada, asado, carne y milanesas con puré”, aseguró Ochoa, sobre la decisión de los enamorados de generar un clima familiar, en el que todos puedan disfrutar y sentirse cómodos con el menú.

La celebración se dará a tan solo dos semanas del cumpleaños número treinta y cinco de la cantante (Foto: Instagram @lali)

“El lugar todavía no me lo quieren revelar, pero ya estamos siguiendo la ruta de todo esto. Tranquilamente podrían haber hecho un casamiento de 600 personas, pero no quisieron. Todo el mundo querría ir, pero bueno, algunos lo mirarán por la TV”, sumó el periodista.

Para concluir su exclusiva información, Pepe Ochoa señaló: “La idea es que en el lugar también se haga una pequeña ceremonia y estoy averiguando cuál es el lugar y quién los va a casar”.

Cabe señalar que la semana pasada, Lali Espósito viajó a Brasil para festejar una despedida de soltera como se merece y compartió en Instagram algunas de las mejores fotos de la escapada. Sus invitadas eran solo amigas íntimas, entre las que se encontraban Mery del Cerro, Cande Vetrano, Sol Jaite, Morena Fernández Quinteros y Justina Bustos.

La despedida de soltera de Lali en Brasil Instagram

Como era de esperarse, no faltaron alusiones a la boda, entre las que se encontraba la palabra Bride (novia) en algunos accesorios, gorras con su frase “Ni en pedo me caso” y vestimentas temáticas y personalizadas para la novia y sus compañeras. Pero esa no será la única despedida que la artista argentina tendrá, dado que el próximo sábado 26 de septiembre festejará este gran paso junto a sus fanáticos en el Estadio de River Plate, donde realizará su tercera presentación de este año.