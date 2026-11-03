Pedro Rosemblat reveló la historia detrás del traje que usó para casarse con Lali Espósito y emocionó a todos

El sábado, Mariana “Lali” Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento en una tradicional casona de San Telmo, uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. La pareja eligió una ceremonia íntima, rodeada de familiares, amigos y algunas figuras del espectáculo. Con el correr de las horas, comenzaron a conocerse detalles de la celebración, entre ellos los looks que eligieron los protagonistas. En este contexto, el conductor sorprendió al compartir la historia detrás del traje que lució en su boda y el especial vínculo que mantiene desde hace años con su diseñador.

“Fuimos inmensamente felices!”, expresaron los recién casados al compartir las imágenes de la celebración

Para la ocasión, Rosemblat apostó por un conjunto elegante, de estilo clásico y con detalles modernos. Lució un traje de dos piezas en tono beige claro, confeccionado por el diseñador argentino Matías Carbone, compuesto por un saco cruzado de solapas amplias y seis botones, acompañado por un pantalón de corte recto a juego. Debajo llevó una camisa blanca, abotonada hasta el cuello y sin corbata, que le aportó un aire más relajado.

La emotiva historia detrás del traje de Pedro Rosemblat

El conductor lució un elegante conjunto diseñado por Matías Carbone para celebrar su boda (Captura: Instagram @pedrorosemblat)

A través de sus historias de Instagram, el conductor reveló que su relación con el creador del traje comenzó mucho antes de que ambos alcanzaran reconocimiento en sus respectivas profesiones. Con un mensaje cargado de recuerdos y humor, contó cómo se conocieron cuando todavía eran muy jóvenes. “Yo era oficialmente joven, apenas había terminado el colegio y trabajaba en un local de ropa cuyo diseñador era un pibe que tenía 23 años, mucho talento y una onda imposible de imitar. Se llamaba Mati”, recordó.

Con el paso de los años, sus caminos profesionales tomaron rumbos diferentes, pero el vínculo se mantuvo. Mientras Rosemblat comenzó a desarrollar su carrera en los medios de comunicación, Carbone logró crear su propia marca de indumentaria. Por eso, cuando llegó el momento de elegir qué ponerse para uno de los días más importantes de su vida, decidió recurrir a alguien que conocía desde hacía tiempo.

El conductor compartió en Instagram la especial historia que lo une con el diseñador (Captura: Instagram @pedrorosemblat)

“Pasó el tiempo, yo empecé a trabajar en los medios y él abrió su propia marca. Se llama Carbone. Cuando supe que el casamiento era inminente y que tenía que verme impecable entré en pánico porque de los 365 días que tiene el año, hay 350 en los que uso remera negra manga corta. Dudé, sufrí, temí. Hasta que alguien me iluminó: Llamalo a Mati, andá a Carbone”, relató con humor.

Sin embargo, el conductor dejó en claro que lo que más valoró de la experiencia no fue únicamente el resultado final, sino también el acompañamiento que recibió durante el proceso. “No se trata únicamente del color o de la tela, sino del trato. Me hizo sentir como si yo fuera un piloto de fórmula uno, un modelo de alta costura, el goleador del Calcio”, expresó.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento en una tradicional casona del barrio porteño de San Telmo

Para cerrar su publicación, Rosemblat describió cómo se sintió durante la celebración: “Disfruté, reí, bailé y cada vez que me cruzaba un espejo pensaba ‘fa hermano, mirá lo que es esto’. No es un traje, es un Carbone”.

Por su parte, el diseñador también compartió algunas fotografías del casamiento en sus redes sociales y agradeció a la pareja por haberlo elegido para la ocasión. “Pedro Rosemblat por CARBONE. Estilismo por Marcela Amado. Gracias Pedro y Lali”, escribió junto a las imágenes, dejando en evidencia la emoción de haber participado de un momento tan especial.

El mensaje del diseñador en agradecimiento a la pareja (Captura: Instagram @matiascarbone)

Ante eso, Lali Espósito compartió un corazón blanco en la sección de comentarios del posteo, a modo de agradecimiento.