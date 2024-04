Premios Gardel 2024: de Miranda! y David Lebón a Milo J y Emilia, todos los nominados y la mayor sorpresa

Escuchar

Este martes se dieron a conocer todas las nominaciones a los Premios Gardel 2024, que se entregarán el 28 de mayo, nuevamente en el Movistar Arena. La ceremonia será transmitida por STAR+ y STAR Channel.

Quienes competirán por el Álbum del año y por ende también por el premio máximo, el Gardel de Oro, serán Miranda!, Emilia, Lali, David Lebón, Milo J y Fito Páez. Se trata de la 26a. edición de los premios entregados por Capif, la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas.

En Canción del año, la única categoría votada por el público a través de las redes sociales, este año compiten Trueno (”Tranky Funky”), Emilia y Tini (”La Original”), Nicki Nicole y Milo J (”Dispara”), María Becerra (”Corazón vacío”), El Mató a Un Policía Motorizado (”Medalla de oro”), Luck Ra & Bm (”La morocha”), Bizarrap y Shakira (”Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53″), Lali (”Obsesión”), Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra y Big One (”Los del Espacio”) y Evlay, Wos y Santiago Motorizado (”Investido”).

Todos los nominados

Álbum del año

Hotel Miranda!, Miranda!

.mp3, Emilia

Lali, Lali

Herencia Lebón, David Lebón

Eadda9223, Fito Páez

111, Milo J

Locoooo! 7 nominaciones en @PremiosGardel 🤍🇦🇷🤍

LALI como disco del año?!!!!! Wow

Gracias!

Viva la música argentina! Viva nuestra preciosa cultura! Felicitaciones a todos💞⚡️ — Lali (@lalioficial) April 30, 2024

Canción del año

“Tranky funky”, Trueno

“La_Original”, Emilia y Tini

“Dispara”, Nicki Nicole y Milo J

“Corazón vacío”, María Becerra

“Medalla de oro”, El Mató a un Policía Motorizado

“La morocha”, Luck Ra y Bm

“Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53″, Shakira y Bizarrap

“Obsesión”, Lali

“Investido”, Evlay, Wos & Santiago Motorizado

“Los del Espacio”, Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra & Big One

Grabación del año

“La rueda mágica”, Fito Páez feat. Andrés Calamaro & Conociendo Rusia

“Obsesión”, Lali

“Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53″, Shakira y Bizarrap

“Tranky funky”, Trueno

“Los del Espacio”, Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra & Big One

“Corazón vacío”, María Becerra

“Dispara”, Nicki Nicole y Milo J

“La morocha”, Luck Ra & Bm

“M.A.I”, Milo J

“La original”, Emilia y Tini

Ingeniería de grabación

Alma, intérprete: Nicki Nicole; ingenieros: Santiago Ruiz, Pablo Díaz-Reixa, Salvador Majail, Diego Lopez Crespo y Daniel Heredia

Eadda9223, intérprete: Fito Páez; ingenieros: Gustavo Borner, Phil Levine, Diego Olivero, Augusto Flores y Justin Moshkevich

Antes de Ameri, intérprete: Duki; ingenieros: Federico Rojas Yesan, Francisco Zecca, Tomás Santos Asan y Javier Fracchia

Escalectric, intérprete: Escalandrum; ingeniero: Facundo Rodríguez

111, intérprete: Milo J; ingenieros: Facundo Yalve y Santiago Ruiz

Mejor álbum de cuarteto

Luna Park nro 12, Ulises Bueno

#Lavozfemeninadelcuarteto#Envivo, Magui Olave

La muela Lbc, Eugenia Quevedo & La Banda de Carlitos

Mejor álbum artista de folklore

Retrato de familia, Teresa Parodi

Natural, Soledad

Canciones del viento, Maggie Cullen

Suelto, José Luis Aguirre

Vida, Marcelo Dellamea

Mejor álbum artista de rock

Carcasutra, Carca

Eadda9223, Fito Páez

Herencia Lebón, David Lebón

Mejor álbum de tango

Manifiesto, Omar Mollo & El Muro Tango

Minella, Carolina Minella

El cantor de tangos, Guillermo Fernández

Mejor álbum de artista pop

Altar, Luz Gaggi

Hasta el alma, Luciano Pereyra

Lali, Lali

Mejor álbum artista pop tradicional

Lo que soy, Yamir Rojas

Aute por Demare, María José Demare

Toda una vida, Dany Martin

Mejor álbum artista pop urbano

Acoustic session, María Becerra

Cupido, Tini

.mp3, Emilia

Romance mixtape 2, Lara91k

Mejor álbum artista tropical

Porque te quiero, Nico Mattioli

Resiliencia, Julián Bruno

Favoritos, Dalila

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción audiovisual

El encargado 2, Alejandro Kauderer & Ignacio Gabriel

Norma (Banda sonora original), Tomi Lebrero

The Last of us, season 1, Gustavo Santaolalla

Mejor álbum canción de autor

3D, Santi Celli

Tríada, Sol Bassa

El rostro de los acantilados, Lisandro Aristimuño

La fuerza, Duratierra

Mejor álbum conceptual

111, Milo J

Mojones “Signos y memorias de la patria”, Liliana Herrero, Teresa Parodi y Juan Falú

Mercedes florecida, Mercedes Sosa

Sur, Yami Safdie

Mejor álbum de chamamé

Volver en guitarra, Diego Arolfo

Las Guaynas Porá, Las Guaynas Porá

Aromas del tiempo, Flor Bobadilla Oliva y Abel Tesoriere

Mejor álbum de jazz

Escalectric, Escalandrum

La falacia del espantapájaros, música de flores vol. 6, Juan “Pollo” Raffo feat. Tomás Pagano & Rodrigo Genni

Los trabajos y las noches, Roxana Amed

Mejor álbum de música clásica

Metamorphosen, Ernesto Acher y Ensamble Sur

Sergio Parotti - Obras para violín y piano vol. 1, Elías Gurevich & Melina Marcos

Dos siglos de música/ Compositoras argentinas: Volumen 2, Melina Marcos

Mejor álbum de reggae

Volveré a encenderte, Raíces

Ska Beat City sings Jamaica, Ska Beat City

La misión, El Natty Combo