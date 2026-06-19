A 30 años del estreno de Drácula, el musical, Pepe Cibrián desembarca con Drácula II Resurrección

Tres décadas después de haber marcado un hito en la historia del teatro nacional con el estreno de Drácula, el musical, su creador, Pepe Cibrián Campoy, decidió regresar al universo que lo consagró. Bajo la producción de Cibrián-Rodas, Drácula II Resurrección desembarcará este mes en San Isidro y promete explorar de forma inédita el mito del Conde Drácula.

Protagonizada por Diego Duarte Conde (Wolf) y Antonela Cirillo (Mina), la puesta busca conquistar al público con un espectáculo inmersivo en el que “los espectadores ingresarán al universo de Drácula apenas crucen la entrada principal”. El show se desarrollará dentro de una carpa traída del exterior y contará con 28 artistas en escena, 240 trajes de época diseñados por Vanesa Mascolo, la música original de Pablo Flores Torres y los arreglos de Yair Hilal.

El espectáculo dirigido por Pepe Cibrián Campoy se desarrollará dentro de una carpa traída del exterior exclusivamente para este show Rodrigo Néspolo

“Una historia maravillosa”

En diálogo con LA NACION, Cibrián Campoy dio detalles sobre la ambiciosa puesta que está a punto de estrenar: “Esta secuela es fundamental y el público se va a encontrar con 35 años de tecnología avanzada. Una producción superlativa. Es un espectáculo visual y auditivo muy fuerte sumado a un elenco maravilloso, hay 820 cambios de luces y es una historia maravillosa".

Además, destacó la singularidad de su creación: “Es algo que no se ha hecho en teatro. No hablo de circo ni de recitales. Hablo de teatro: en su momento -el 29 de agosto de 1991- en el Luna Park [con el estreno de Drácula, el musical] ocurrió algo espectacular, insólito, insospechado. Y ahora, gracias a la confianza del Rodas, el público se encontrará con una estética maravillosa y una producción total alucinante".

Sobre las sensaciones que le provoca dirigir la secuela de una obra que marcó un antes y un después en su carrera, el creador fue sincero y tajante: “Creo que el mayor desafío es competir conmigo mismo. Drácula fue icónico y lo vieron más de 4 millones de personas ¡Y es mío como es este! La obra siempre es de su autor. La música, el vestuario, las luces, el sonido, la puesta, los actores y la dirección de actores: todo converge en el libro. Mi sensación es que esta nueva versión, esta secuela de aquella primera historia es muy potente”.

Nueva historia, mismo universo

Paola Krum, como Lucy, y Cecilia Milone, como Mina, en la primera versión de Drácula de Pepito Cibrián: la obra musical que se convirtió en un referencial título del género que marcó un punto de quiebre en el país

La secuela de Drácula, se sumerge en la vida adulta de Mina -que ya no es una joven de 16 años como en la primera entrega-. Interpretada por Antonela Cirillo, la protagonista y heroína de la novela clásica tiene ahora 45 años, un hijo y un vida repleta de altibajos. “Sin dudas, lo más desafiante a la hora de construir mi personaje fue entender el recorrido emocional de Mina. Es un personaje que atraviesa muchísimas etapas a lo largo de la historia y que vive situaciones muy extremas. Como intérprete, el desafío fue encontrar verdad en cada una de esas transformaciones”, reveló la actriz en diálogo con este medio.

Sobre la preparación que invirtió en construir el personaje y el desafío del protagónico, Cirillo se expresó con sinceridad: “Además de lo vocal, que siempre es una gran responsabilidad, hubo un trabajo muy profundo desde la actuación. Mina me obligó a explorar lugares emocionales que quizás no había transitado antes. Es un personaje sensible, fuerte, vulnerable y valiente al mismo tiempo. Y justamente esa complejidad es lo que más me enamoró del proceso de construirla. Y hay algo muy especial en esta versión, me toca interpretar a una Mina treinta años después. Siento que, de alguna manera, juntas fuimos construyendo y recordando el paso del tiempo".

Nuevos personajes y una estética renovada

Diego Duarte Conde se pondrá en la piel de Wolf y destacó el código musical y conceptual de la nueva estética propuesta por Cibrián Campoy. “Para el fan es una experiencia fascinante, porque es el reencuentro con aquel universo, es volver a Whitby, a Inglaterra, a esos personajes que tanto amó. Y para alguien que no conoce la historia previa, es el misterio de ver qué pasa con un personaje histórico, tan tradicional e icónico, cuando tiene una nueva e inesperada oportunidad, llena de sorpresas y emociones impactantes”, le señaló el actor a LA NACION.

Sobre el mayor desafío a la hora de encarnar este personaje que regresa más de 30 años después de su primera aparición en el teatro argentino, el artista musical develó que en esta versión la música de su personaje está escrita para una voz de tenor dramático, muy distinto al primer Drácula -compuesto para un barítono-: “Es un sonido más heroico con un registro más agudo, pero a la vez potente y conmovedor, que saca todo el jugo de mi registro vocal actual y le va a dar un tinte nuevo, más épico y luminoso a la experiencia”.

Además, el libro incorpora nuevos personajes como los de Roxana y Rubí, ambas interpretadas por la artista Heidy Viciedo. “Roxana es una entidad que viene a recordarle su esencia a los protagonistas. Rubí, en cambio, es un personaje más terrenal: es la dueña de un cabaret muy pobre donde van todos los de la clase alta a divertirse”, destacó sobre el doble desafío que emprenderá en escena. “En esta obra el público se va a encontrar con una experiencia emocional muy rica porque mezcla deseo, miedo, misterio, poder, belleza y oscuridad. Incluso el vestuario y los colores ayudan a contar esas emociones sin palabras”.

“Más allá del mito de Drácula, la historia habla del amor, de las pérdidas, de las decisiones que nos transforman y de todo aquello que estamos dispuestos a hacer por las personas que amamos. Es una obra muy intensa, visualmente impactante y con personajes atravesados por conflictos muy profundos”, destacó Viciedo sobre el espíritu de la obra.

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