El implacable consejo de de Valentina, la hija de Salma Hayek, al ver las redes de su madre: “Esto tiene que desaparecer”

Salma Hayek no solo es una de las actrices más reconocidas de Hollywood, sino también una madre que disfruta mostrar, de vez en cuando, la divertida complicidad que mantiene con su hija Valentina Paloma Pinault. En una reciente aparición conjunta, la joven de 18 años dejó en claro que, aunque su madre sea una estrella internacional, en cuestiones de redes sociales todavía tiene mucho que aprender.

La actriz mexicana, de 59 años, participó junto a Valentina en un episodio de la serie de Instagram CARversations, donde ambas conversaron mientras recorrían distintos lugares y compartían una jornada de compras. El resultado fue una sucesión de bromas, chicanas y consejos que reflejan la relación relajada y espontánea que mantienen madre e hija.

Salma Hayek junto a su hija Valentina planea Instagram @salmahayek

Valentina, fruto del matrimonio de Hayek con el empresario francés François-Henri Pinault —con quien la actriz está casada desde 2009—, comenzó a ganar cada vez más presencia pública y, según contó su madre, terminó convirtiéndose en una especie de asesora personal para ayudarla a navegar el mundo digital.

Uno de los momentos más comentados del encuentro llegó cuando la adolescente decidió analizar el perfil de Instagram de la protagonista de Frida. Sin demasiados rodeos, apuntó contra la biografía que su madre mantiene desde hace años, compuesta por una larga sucesión de emojis.

“Eso tiene que desaparecer”, le dijo entre risas. “Recuerdo la primera vez que vi tu biografía y pensé: ‘Se guardó el celular en el bolsillo sin darse cuenta de que estaba editando la biografía’”.

Lejos de sentirse ofendida, Hayek defendió su particular estilo. “A mí me encantan las imágenes, por eso adoro los emojis”, respondió.

La explicación no convenció demasiado a Valentina, que no pudo evitar preguntarle por qué había elegido símbolos aparentemente tan aleatorios como un pato, una estrella fugaz, un tigre o un chupetín.

El intercambio dejó en evidencia el contraste generacional entre ambas. Mientras la joven maneja con naturalidad los códigos de las redes sociales, Hayek reconoce que todavía conserva costumbres propias de alguien que llegó bastante más tarde al universo digital.

Salma Hayek y Valentina Paloma Pinault en el estreno de Eternals, en 2021 Jordan Strauss - Invision

Durante la charla, la actriz explicó que fue precisamente su hija quien la ayudó a comprender muchas de las herramientas disponibles en Instagram. “Empezó a bloquear cuentas”, recordó divertida. “Yo le preguntaba: ‘¿Por qué me pasa esto?’. Y ella me respondía: ‘No, mamá, vamos a bloquear esto, esto y aquello’. Me estaba protegiendo porque yo no sabía cómo hacerlo”.

Sin embargo, hay una función que Salma todavía se resiste a incorporar: los mensajes directos. Según contó, Valentina intenta convencerla desde hace tiempo de que revise su bandeja de entrada, pero la actriz tiene una postura firme.

“No leer los mensajes privados es mi forma de protegerme y de limitar el tiempo que paso en Instagram”, explicó. “Las pocas personas que realmente necesitan comunicarse conmigo saben que tienen que mandarme un mensaje de texto. Si me escriben por Instagram, esos mensajes pueden quedarse ahí para siempre”.

Hayek admite que nunca fue especialmente hábil con la tecnología y que su relación con las redes sociales comenzó mucho más tarde que la de otras celebridades.

“Tuve a mi hija bastante grande y ni siquiera antes era una experta en tecnología”, reconoció. “También empecé a usar Instagram bastante tarde, así que para mí era un universo completamente nuevo. Con el tiempo aprendí a disfrutarlo mucho”.

Además de hablar sobre redes sociales, madre e hija compartieron una recorrida por tiendas de ropa vintage, donde volvió a quedar claro que tienen gustos muy diferentes en materia de moda.

Madre e hija en la tradicional fiesta que Vanity celebra luego de la entrega de los premios Oscar, en 2023 Getty Images

Cada vez que Salma elegía alguna prenda con estampados florales o motivos animal print, Valentina reaccionaba con gestos de desaprobación.

En uno de los momentos más graciosos del episodio, la actriz tomó un vestido y, antes de siquiera preguntar, se anticipó a la respuesta de su hija. “Pero esto no está permitido, ¿verdad?”, dijo resignada.

“Eso siempre va a ser un no”, respondió Valentina entre risas. “Además... tiene bolsillos, mamá”.

La secuencia volvió a mostrar la confianza con la que ambas se relacionan y la naturalidad con la que la adolescente se anima a cuestionar las elecciones de una de las figuras más elegantes de Hollywood.

En una entrevista con la revista Elle, realizada para promocionar el episodio de CARversations, Hayek aseguró que esa sinceridad es justamente una de las cosas que más valora de su hija.

“Tengo una hija que sabe que puede decirme cualquier cosa”, expresó. “No siente que tenga que reprimirse ni que vaya a ser juzgada. Puede hacerme bromas y ser completamente ella misma. Es muy divertida. Me encanta hacer actividades con ella, divertirnos juntas y simplemente ser dos chicas pasando tiempo juntas”.

La actriz también confesó que, después de tantos años, ya aprendió a esperar cualquier comentario de Valentina. “Hay muy pocas cosas que puedan sorprenderme de lo que dice, porque ya estoy acostumbrada a escuchar cosas inesperadas todo el tiempo”, comentó entre risas. Y agregó: “Siempre logra sorprenderme, así que ya me acostumbré a sorprenderme”.

Valentina nació en 2007, cuando Hayek tenía 41 años, y desde entonces la actriz procuró mantener un delicado equilibrio entre la exposición pública y la privacidad familiar. Aunque durante muchos años evitó mostrarla con frecuencia, en el último tiempo comenzaron a aparecer juntas en distintos eventos de moda, galas benéficas y producciones para revistas.

La joven, que heredó el interés de su madre por el arte y la moda, también empezó a captar la atención de la prensa internacional gracias a su personalidad desenvuelta y su creciente presencia en el mundo fashion.