A los 86 años, murió Rodolfo Machado, un enorme actor de bajo perfil

A los 86 años, murió el actor Rodolfo Machado Fuente: Archivo

A los 86 años , por causas que se desconocen, murió Rodolfo Machado, prestigioso actor de televisión, teatro y cine recordado por su labor en la telenovela Rosa... de lejos , la creación de Alberto Migré que protagonizaron Leonor Benedetto y Juan Carlos Dual, y en ciclos como El precio del poder .

La actuación fue siempre parte de su cotidiano. Su padre, Juan Ignacio Machado, también era actor; y sus dos hijos, Juan Ignacio y Pablo, siguieron sus pasos sobre los escenarios. Hermano del artista plástico Ricardo Lavié, y cuñado de Noemí Laserre, Machado fue tío de otra recordada actriz, Estela Molly.

De la actuación se retiró cuando la avanzada de los realities empezó a tomar protagonismo en la televisión. En ese proceso, él sintió que todo eso ya no era parte de su mundo. "El teatro independiente en la época que me formé era bellísimo. Se armaban en un sótano, en un bar, en donde sea. He llegado a estrenar cinco obras en un año en esos ámbitos. Allí aprendí códigos, como no trabajar para el éxito sino para el prestigio, actitud que nunca abandoné. Luego de mi etapa de teatro independiente apareció el mundo profesional que me terminó convocando. Recién cuando me retiré descubrí capacidades que desconocía y me puse a escribir. Estrené El varón globalizado , mi primera obra, que la hice durante 14 años en todos lados", aseguró a una radio de Marcos Paz, su pueblo adoptivo.

Rodolfo Machado junto a su hijo, Juan Ignacio Fuente: Archivo

En teatro trabajó en espectáculos dirigidos por Carlos Carella, Alejandra Boero, Luis Saslavsky y Pedro Asquini, entre otros. En cine fue parte de los elencos de las películas Correccional de mujeres, La sonrisa de mamá, La vuelta de Martín Fierro, Policía Corrupto y también de la versión cinematográfica de la telenovela Rosa... de lejos . En la pantalla chica, pasó por los ciclos de Nora Cárpena y Guillermo Bredeston, Teatro como en el teatro , Alta comedia, Rosa... de lejos, Muñeca brava, El precio del pode r y Me llaman Gorrión . Su última participación en televisión fue en Los simuladores , en el episodio "Los cuatro notables".

El año pasado había presentado su unipersonal Jubilados en colectivos en el Centro de Jubilados de Marcos Paz. "Llevo un año sin trabajar y era mi primer enfrentamiento con el público después de ese tiempo, y pareciera que estoy medio entero. El resultado fue muy bueno, ideal para mí (...). Fue muy lindo ver al público aplaudir; yo sé cuando el cariño es sincero y gusta o no lo que hago", apuntó el actor. En esa localidad había adquirido una casa de fin de semana y finalmente terminó radicándose allí; el abuelo de su mujer fue el fundador de la ciudad, y allí se sentía muy a gusto. "Esta ciudad me salvó la vida", aseguró cuando fue reconocido por las autoridades por Marcos Paz.

Machado siempre creyó que el actor cumple un rol fundamental en la sociedad, movilizando su pensamiento. "Un actor no está en la sociedad para ganar dinero y hacerse famoso ", afirmó alguna vez este verdadero cultor del perfil bajo.