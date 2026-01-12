LA NACION

Globo de Oro: los mejores looks de la alfombra roja en la primera gran noche de Hollywood

Algunas de las estrellas más importantes del mundo del espectáculo desplegaron todo su glamour en la previa a la ceremonia de entrega de las codiciadas estatuillas doradas

Jennifer Lopez deslumbró con un vestido con transparencias
Jennifer Lopez deslumbró con un vestido con transparenciasJordan Strauss - Invision
Trece años después de su última vez en los Globo de Oro, Jennifer Garner regresó para presentar uno de los premios. La actriz eligió un elegante vestido negro de lentejuelas con un detalle escalonado en la falda
Trece años después de su última vez en los Globo de Oro, Jennifer Garner regresó para presentar uno de los premios. La actriz eligió un elegante vestido negro de lentejuelas con un detalle escalonado en la faldaAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Jennifer Lopez desembarcó en la alfombra roja de los Golden Globes con un look que causó sensación: la actriz y cantante lució un vestido con transparencias y detalles barrocos en color chocolate de Jean-Louis Scherrer que no solo marcó su espectacular figura sino que, además, dejó al descubierto sus trabajados abdominales
Jennifer Lopez desembarcó en la alfombra roja de los Golden Globes con un look que causó sensación: la actriz y cantante lució un vestido con transparencias y detalles barrocos en color chocolate de Jean-Louis Scherrer que no solo marcó su espectacular figura sino que, además, dejó al descubierto sus trabajados abdominalesAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Glen Powell desplegó toda su onda con un esmoquin de terciopelo azul
Glen Powell desplegó toda su onda con un esmoquin de terciopelo azul AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Ayo Edebiri se convirtió en una de las estrellas más esperadas en las alfombras rojas por su estilismo. La actriz de El oso, una de las nominadas, lució en esta oportunidad un vestido negro de hombros descubiertos de Chanel
Ayo Edebiri se convirtió en una de las estrellas más esperadas en las alfombras rojas por su estilismo. La actriz de El oso, una de las nominadas, lució en esta oportunidad un vestido negro de hombros descubiertos de ChanelMONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Siempre etérea, Elle Fanning llevó un vestido en color plata de Gucci. La actriz de Sentimental Value completó el look con joyas de Cartier. Junto a ella, desfiló por la alfombra roja su novio, Gus Wenner
Siempre etérea, Elle Fanning llevó un vestido en color plata de Gucci. La actriz de Sentimental Value completó el look con joyas de Cartier. Junto a ella, desfiló por la alfombra roja su novio, Gus WennerAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Apenas apareció en la alfombra roja, Robin Wright llamó la atención de todos. La artista, nominada como Mejor Actriz por The Girlfriend, llevó un vestido negro con un escote que le aportó estilo y elegancia
Apenas apareció en la alfombra roja, Robin Wright llamó la atención de todos. La artista, nominada como Mejor Actriz por The Girlfriend, llevó un vestido negro con un escote que le aportó estilo y eleganciaMICHAEL TRAN - AFP
El actor Mark Ruffalo junto a su mujer, Sunrise Coigney, optaron un un look engamado blanco y negro. El actor, además, lució un pin con la leyenda “Be Good” en el marco de una campaña que comenzó luego de la muerte de una mujer a manos de un agente de inmigración en Mineápolis la semana pasada
El actor Mark Ruffalo junto a su mujer, Sunrise Coigney, optaron un un look engamado blanco y negro. El actor, además, lució un pin con la leyenda “Be Good” en el marco de una campaña que comenzó luego de la muerte de una mujer a manos de un agente de inmigración en Mineápolis la semana pasadaMICHAEL TRAN - AFP
Minnie Driver impactó con un espectacular diseño de Sabina Bilenko con rayas en blanco y negro, detalles calados y cintas laterales
Minnie Driver impactó con un espectacular diseño de Sabina Bilenko con rayas en blanco y negro, detalles calados y cintas lateralesAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Sheryl Lee Ralph recorrió orgullosa la alfombra roja con un diseño de Harbison Studio que combinó con zapatos Manolo Blahnik y joyas de Shay
Sheryl Lee Ralph recorrió orgullosa la alfombra roja con un diseño de Harbison Studio que combinó con zapatos Manolo Blahnik y joyas de ShayMICHAEL TRAN - AFP
Súper enamorada, la actriz Leighton Meester acudió a los Golden Globe para apoyar a su marido, el actor de Nobody Wants This Adam Brody. La actriz llevó un vestido strapless bordado en el que se destacó el detalle amarillo en el escote
Súper enamorada, la actriz Leighton Meester acudió a los Golden Globe para apoyar a su marido, el actor de Nobody Wants This Adam Brody. La actriz llevó un vestido strapless bordado en el que se destacó el detalle amarillo en el escoteAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Otra pareja de enamorados: Benny Blanco y Selena Gomez. La actriz brilló con un vestido negro de Chanel con un imponente escote de plumas. Él eligió destacarse por sus mocasines
Otra pareja de enamorados: Benny Blanco y Selena Gomez. La actriz brilló con un vestido negro de Chanel con un imponente escote de plumas. Él eligió destacarse por sus mocasinesAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Selena, quien completó su look con un peinado estilo viejo Hollywood, está nominada a Mejor Actriz en una Serie de Televisión, Musical o Comedia por Only murders in the building
Selena, quien completó su look con un peinado estilo viejo Hollywood, está nominada a Mejor Actriz en una Serie de Televisión, Musical o Comedia por Only murders in the buildingJordan Strauss - Invision
Audrey Nuna, nominada por su trabajo en KPop Demon Hunters, fue una de las más originales de la noche. La artista llevó un un abrigo de Thom Browne de su colección otoño 2024
Audrey Nuna, nominada por su trabajo en KPop Demon Hunters, fue una de las más originales de la noche. La artista llevó un un abrigo de Thom Browne de su colección otoño 2024AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
