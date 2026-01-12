Globo de Oro: los mejores looks de la alfombra roja en la primera gran noche de Hollywood

El actor Mark Ruffalo junto a su mujer, Sunrise Coigney, optaron un un look engamado blanco y negro. El actor, además, lució un pin con la leyenda “Be Good” en el marco de una campaña que comenzó luego de la muerte de una mujer a manos de un agente de inmigración en Mineápolis la semana pasada

MICHAEL TRAN - AFP