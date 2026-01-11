Mar del Plata: Patricia Bullrich visitó a Fátima Florez y Elena Roger recibió a Mirtha Legrand

MAR DEL PLATA.- Luego de la semana de comienzo de año, la temporada transcurre con estados de ánimo variados, tan diversos como el clima que pasó de un primer fin de semana caluroso y con playas rebosantes a días con temperaturas otoñales.

Este fin de semana, el segundo de enero, volvió a ofrecer mayor afluencia de turistas y sol y calor acorde a la época y a los deseos de los visitantes que buscan la playa como principal atractivo diurno.

La actividad teatral -ese otro gran imán de “La Feliz”- cuenta con todas sus compañías en marcha y apelando al ingenio publicitario para convocar espectadores, algo reacios a desembolsar los $45.000, el valor promedio de las localidades en las salas de primera línea.

Rodrigo Noya, Gerardo Romano, Ana María Picchio y Gabriela Sari, protagonistas de El secreto, la comedia que se ofrece en el Atlas Gerardo Viercovich - LA NACION

Hace pocos días, Carlos Rottemberg, el empresario que más conoce de estadísticas teatrales en esta ciudad, anticipó un “boca de urna” que marca un 15% menos de afluencia de público a las salas. Con todo, algunas obras, como la comedia La cena de los tontos (Neptuno) celebra la buena marcha de su temporada.

Este sábado por la noche, también se mostraron con buen nivel de público Fátima universal (Roxy) y Pretty Woman (Mar del Plata).

Juan Ingaramo y Florencia Peña alistados para salir a una de las funciones de Pretty Woman en el teatro Mar del Plata Santiago Filipuzzi

Eventos, visitas estelares y estrenos esperados volvieron a posicionar a Mar del Plata como la capital del espectáculo en verano.

Cerca de la política

Patricia Bullrich visitó a Fátima Florez en Mar del Plata

Aunque dejó de ser la pareja del presidente Javier Milei, la imitadora Fátima Florez sigue vinculada al mundo de la política. Este sábado, la responsable de Fátima universal recibió la visita de Patricia Bullrich, quien, por la tarde, mantuvo un encuentro de índole político en el Torreón del Monje de esta ciudad.

Patricia Bullrich celebró su propia imitación en su visita al teatro Roxy FERNANDO MALDONADO PRENSA

Florez incorporó en su actual espectáculo la recreación de Patricia Bullrich, lo que permitió que, este sábado, la mujer “real” y la “ficticia” mantuvieran un diálogo en medio de la función.

Luego del saludo final, la senadora se acercó al escenario para conversar con la actriz y felicitarla por su performance artística.

Marcelo Polino, Patricia Bullrich y Fátima Florez luego de la función de Fátima universal FERNANDO MALDONADO PRENSA

Este domingo por la noche, Lucía Galán, Ángel de Brito y L Gante se acercarán para disfrutar del show de Florez en el que también participan el periodista Marcelo Polino y el grupo Pampas Bravas.

Entre “La Chiqui” y “La Piaf”

Continuando con su derrotero por los teatros de Mar del Plata, Mirtha Legrand estuvo presente en el concierto que brindó Elena Roger en la sala Astor Piazzolla y que marcó el inicio formal de la temporada del Teatro Auditorium – Centro Provincial de las Artes.

Mirtha Legrand ovacionada por el público que disfrutó del impecable concierto que brindó Elena Roger en el teatro Auditorium PRENSA TEATRO AUDITORIUM

La cantante recorrió algunos de los títulos que la atravesaron desde los inicios de su carrera, acompañando su virtuosismo por el notable pianista Nicolás Guerschberg, integrante del grupo Escalandrum.

Como siempre sucede, los espectadores aplaudieron de pie a la diva, quien saludó a Roger y recordó que la sala Astor Piazzolla le traía buenos recuerdos, por ser el espacio natural donde se desarrollan los principales actos y funciones del Festival Internacional de Cine de esta ciudad.

En medio de los bises, la conductora de La noche de Mirtha partió hacia el hotel Hermitage, donde la esperaban su propietario, Florencio Aldrey Iglesias, y Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente de la Nación para compartir una cena que se extendió hasta la madrugada.

También el miércoles por la noche, y con localidades agotadas, se levantó el telón de El conventillo de la Paloma, una versión musical del clásico sainete de Alberto Vaccarezza, a cargo de María y Victoria Carreras y un numeroso elenco de actores y músicos. La pieza se puede ver los miércoles de enero en la sala Payró.

El elenco de El conventillo de la Paloma junto a Vito Amalfitano, director del Auditorium, y Marcelo Marán y Victoria Onetto, responsables de áreas en el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires PRENSA TEATRO AUDITORIUM

Un nuevo hito musical

El jueves por la noche, se realizó la presentación oficial del Bendu Arena, un nuevo espacio, ubicado en la histórica “Manzana de los circos”, lindante al puerto de la ciudad, donde se realizarán conciertos y espectáculos de gran envergadura.

Macarena Riesco, actriz marplatense con varias obras en cartel, y María José Laguarda, una de las responsables de prensa del lugar Mauro V. Rizzi

Iván de Pineda fue el conductor de la gran celebración de apertura del flamante venue premium de Mar del Plata, que contó con un concierto de Dante Spinetta acompañado por DJ set de Tammy B y una fiesta a cargo de DJ Mami.

Iván de Pineda y los responsables del flamante Bendu Arena, ubicado en una zona del sur marplatense que viene modificando su fisonomía Mauro V. Rizzi

Autoridades municipales, provinciales y nacionales acompañaron el puntapié inicial de la propuesta. Marcelo Sosa, productor general de Bendu Arena, remarcó, ante los 600 invitados especiales que participaron de la fiesta, que se tratará de “un lugar conectado con las nuevas formas de encuentro, la música y la cultura”.

600 invitados especiales disfrutaron del lanzamiento y corte de cintas del Bendu Arena Mauro V. Rizzi

Con capacidad para siete mil espectadores, la grilla de la temporada inaugural incluye los conciertos de El mató a un policía motorizado (16/1), La mágica (17/1), El plan de la mariposa (23/1), Ciro y Los Persas (24/1), La K´onga y La Delio Valdez (25/1), Divididos (6/2) y Karina, La Princesita (7/2).

El concierto de Dante Spinetta, el plato fuerte de la presentación de Bendu Arena Mauro V. Rizzi

Imperdibles

El 17 y 18 de enero, el teatro Radio City recibirá a Un poyo rojo, el imperdible material sostenido en el lenguaje físico que agota entradas en Buenos Aires cada vez que se presenta y que ya recorrió varias plazas europeas con igual repercusión. Luciano Rosso y Alfonso Barón construyen su relato a partir de la destreza de sus cuerpos habitando el espacio escénico y con un artilugio técnico en tiempo real que sorprende al público.

Un poyo rojo, vanguardia estética y un relato tejido a partir de la corporalidad y los gestos

Mora Godoy y la Máquina Tanguera desembarcó en “La Feliz”, siendo uno de los principales espectáculos de la cartelera del Teatro Municipal Colón. La excelsa bailarina presentará su espectáculo los días 24, 30, 31 de enero y 6 de febrero, ofreciendo un show donde, por primera vez, la inteligencia artificial se utilizará al servicio de la creación coreográfica. Godoy estará acompañada por primeros bailarines mundiales y el cantante Marcos Tamborenea.

Mora Godoy regresa a Mar del Plata para ofrecer su show de tango, esta vez, "acompañada" por la inteligencia artificial PATRICIO MELO_ - MARTINA VALÍA PRENSA

En una carpa montada en el predio de la estación ferroautomotora de la ciudad se llevan adelante las funciones de Fantasía sobre hielo. El espectáculo fusiona la destreza del circo tradicional con el patinaje artístico sobre hielo ecológico, tecnología de última generación que no utiliza agua ni energía eléctrica. Con la la puesta de los grandes shows internacionales, el espectáculo se ofrece con dos funciones diarias.