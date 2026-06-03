A cuatro años de la escandalosa ruptura, Shakira habló del dolor que le provocó su separación de Gerard Piqué

En las últimas semanas, Shakira volvió a estar en el centro de la escena por ser quien, una vez más, va a musicalizar el Mundial. Su tema “Dai Dai” fue elegido como la canción oficial de la inminente Copa del Mundo 2026, intentando repetir el fenómeno que logró años atrás con su hit “Waka Waka”. En medio de esta promoción, la cantante abrió su corazón y habló sobre su estado sentimental actual luego de su tumultuosa separación de Gerard Piqué. Entre confesión y confesión, la estrella colombiana contó cómo vivió la supuesta infidelidad de su exmarido y quiénes fueron sus pilares para reconstruirse y seguir adelante.

Shakira habló de lo dura que fue su separación de Piqué Bruna Prado - AP

“Siempre pensé que era más frágil o más débil de lo que la vida me demostró”, declaró recientemente la intérprete de “Ciega, sordomuda” en diálogo con la revista People. “Cuando tu mundo se derrumba, tienes que levantarte, pagar las cuentas, preparar el desayuno y llevar a tus hijos al colegio. La vida tiene que seguir”, agregó sobre cómo fue transitar esos días posteriores a la traición y la consecuente ruptura.

Shakira y Piqué junto a sus hijos: Milan y Sasha @3gerardpique - @3gerardpique

Tras asegurar que “la maternidad te hace fuerte”, la artista reveló que sus hijos, Milán (13) y Sasha (11), fueron un gran motor para no bajar los brazos. “Desde que me convertí en madre, vi la vida desde una perspectiva diferente, y mis hijos no solo son lo mejor que me ha pasado, sino que he aprendido muchísimo de ellos cada día”, advirtió.

Sus familiares y amigos también fueron clave para poder sanar y continuar adelante. “La vida es una m…, pero vale la pena vivirla porque los amigos están ahí para ti”, expresó agradecida. De lo que también se mostró agradecida es de las lecciones que te da la vida, “incluso para las personas que te dejan cicatrices porque simplemente nos hacen mejores”, afirmó.

Gerard Piqué junto a su novia Clara Chía Zuma Press/The Grosby Group

La primera vez que Shakira habló abiertamente de este desamor fue en la Bzrp Music Sessions, Vol. 53, tema que interpretó junto a Bizarrap. La canción, que detallaba la supuesta infidelidad del exfutbolista, se convirtió en un éxito que no solo ocupó los primeros puestos radiales sino que originó el famoso Las mujeres ya no lloran World Tour, una de las giras más ambiciosas en la carrera de la cantante. “Fue pura catarsis. Realmente necesitaba escribir sobre lo que estaba viviendo sin ningún tipo de censura”, dijo la compositora al respecto. Es que para ella, componer canciones es “como ir al psicólogo, solo que más barato”.

"Fue pura catarsis", dijo Shakira sobre el tema que hizo con Bizarrap

Si bien desde su divorcio fue vinculada sentimentalmente con varios hombres (primero, con el jugador de los Miami Heat, Jimmy Butler; luego, con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton), la colombiana aclaró que no tiene planes de enamorarse por el momento. “Solo pienso en criar a mis hijos. No me veo con eso por ahora. Quizás cuando sean mayores”, lanzó, entre risas.

Flechazo en el set vs. polémica separación

Shakira conoció a Gerard Piqué en el rodaje del videoclip de la canción “Waka Waka”, el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010. Desde entonces, la cantante y el exdefensor central del FC Barcelona comenzaron un romance que duró 12 años y que dio como fruto dos hijos: Milán y Sasha.

En 2022, y tras varios rumores de crisis, la pareja anunció su separación a través de un comunicado: “Lamentamos confirmar que nos separamos. Por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad, les pedimos que respeten nuestra privacidad. Gracias por su comprensión”, decía el escrito difundido por el representante de la estrella del pop.

Tras la ruptura, Shakira se instaló en Miami junto a sus dos hijos the grosby group - LAP-21082200113JNTH

Inmediatamente, las versiones de que el padre de sus hijos le había sido infiel con su actual novia, Clara Chia Marti, y que la intérprete de “Suerte” estaba devastada comenzaron a circular rápidamente; algo que fue confirmado meses después por la propia protagonista en una entrevista: “Es difícil hablar de ello, especialmente porque todavía lo estoy superando, porque estoy en el ojo público y porque nuestra separación no es una separación normal”, declaró a Elle en septiembre de 2022. Sus composiciones junto a Bizarrap y Karol G terminaron por confirmarlo.

Tras una batalla por la división de bienes y la custodia de los niños, Shakira dejó Barcelona (ciudad a la que se mudó cuando se enamoró de su ex) y se instaló en Miami, donde actualmente reside con sus hijos.