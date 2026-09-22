Tras permanecer varios meses internada, Christina Applegate reapareció en las redes: “Mucho amor”

Después de pasar varios meses internada, Christina Applegate compartió este lunes su primer video en Instagram.

En las imágenes, la actriz de la serie Muertos a mí, de 54 años, luce una camiseta sin mangas informal gris superpuesta sobre una negra y una campera de algodón con capucha negra, combinada con jeans y un collar de oro con forma de luna creciente.

Applegate posa y sonríe a la cámara mostrando su nuevo look. “Color de pelo recién hecho y una nueva mancha rara en la mejilla”, escribió como epígrafe, agradeciendo también a la estilista que le realizó el cambio de look. “Los quiero y les mando mucho amor a todos”, añadió.

En los comentarios, varias de sus colegas le enviaron buenos deseos. “Sos realmente impresionante”, escribió Henry Winkler, mientras que Octavia Spencer y Andy Cohen publicaron emoticones de fuego para elogiar su nuevo color de pelo.

En el mes de abril, poco después del lanzamiento de sus memorias, Applegate se pronunció por primera vez sobre las noticias relativas a su hospitalización a través de Instagram. En primer lugar, agradeció a sus seguidores su apoyo y añadió: “Los problemas de salud son una constante para mí, pero soy una chica fuerte y cada día me siento más fuerte y mejor”.

“Me voy a tomar un tiempo para centrarme en mi salud, pero volveré pronto con más cosas que contar”, añadió en aquel posteo.

En agosto, una fuente declaró a la revista People que la actriz ya había salido del hospital y que “se encontraba muy bien”. Semanas más tarde, celebró su regreso a casa con una entrañable publicación en Instagram y una mención a su hija de 15 años, Sadie Grace. “Tenía pensado publicar esto hace tiempo. Mi hija es tan mi hija”, escribió Applegate junto a una foto de varias girnaldas, entre los que se veían letras en una pancarta que decían: “¡Yupi, ya estás en casa!“.

La actriz está luchando contra la esclerosis múltiple desde 2021. Aún no está claro si la protagonista de Muertos para mí pasó meses hospitalizada debido a complicaciones en su enfermedad o por otra razón. En aquel momento, su representante se negó a informar los tratamientos médicos a los que se sometía. “Tiene un largo historial de afecciones médicas complicadas sobre las que siempre ha hablado con una franqueza refrescante”, le dijo su representante a Page Six.

“Desde que me diagnosticaron, he estado hospitalizada más de 30 veces por vómitos, diarrea y un dolor inimaginable”, dijo en marzo de 2025 al hablar sobre la enfermedad que padece. “Me han hecho todas las pruebas posibles, me han administrado muchísima radiación, desde tomografías computarizadas hasta todo lo demás”, reveló. Al explicar que la enfermedad suele ralentizar la función de los órganos, la actriz contó cómo la afectaba esto: “He notado que si tengo que defecar, vomito. Y cuando vomito, me duele muchísimo, y luego pasan todas esas cosas”, relató sin filtro.

Christina Applegate en 2023 Grosby Group

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad progresiva que daña la mielina, la membrana protectora que rodea los nervios del sistema nervioso central. Puede causar debilidad muscular, cambios en la visión, entumecimiento y problemas de memoria. A pesar de todo, Applegate terminó de rodar la tercera y última temporada de Muertos para mí, incluso con su movilidad deteriorada.

En su autobiografía Applegate confió que su vida sucede la mayor parte del tiempo en su habitación, un espacio que se convirtió en una especie de “santuario”. Permanece allí porque le duele mucho moverse, explicó, aunque compartir tiempo con su hija Sadie y llevarla al colegio o a sus actividades la obliga a enfrentar el mundo. “Quiero llevarla, es lo que más me gusta hacer. Es el único momento que tenemos juntas a solas”, dijo Applegate sobre la joven de 15 años, fruto de su amor con su actual esposo, el músico Martyn LeNoble. “Me digo: ‘Llevala sana y salva y llegá a casa para que puedas volver a la cama’. Y eso es lo que hago”, agregó.