Escuchar

El 22 de enero de 2022 una noticia llenó de consternación a todo Hollywood: Alexander Jr, hijo de Regina King, había muerto. “Él era una luz tan brillante que se preocupaba tan profundamente por la felicidad de los demás. Nuestra familia pide consideración y respeto durante este momento privado”, expresó la actriz en un comunicado que hizo llegar a los medios ese mismo día. Pasaron más de dos años para que la protagonista de Si la calle Beale hablase rompiera el silencio y se refiriera por primera vez al duro trance que le atraviesa junto a su familia .

Con lágrimas en los ojos, la actriz eligió una dura imagen para describir el duelo: “ Sentís un amor profundo y no tenés a quién dárselo ”, indicó, en una entrevista que salió al aire en el programa televisivo Good Morning America. Allí, también reveló que respeta la decisión del joven de 26 años de quitarse la vida.

King señaló que aún está tratando de celebrar a su hijo con toda su historia, incluso, explicó que cuando se refiere a Ian sigue utilizando al tiempo presente porque siente que está siempre a su lado. A su vez, explicó que todavía no pudo analizar en profundidad su decisión de quitarse la vida. “ De todos modos, lo entiendo, porque para mí está claro que ya no quería estar aquí ”, indicó.

La actriz afirmó que la parte que más ama de sí misma es haber sido la madre de Ian y que, en última instancia, siente que tiene que respetar el viaje tal cual él quiso vivirlo. “ Eso no quiere decir que no me pregunte qué podría haber hecho mejor en mi rol de madre ”, confesó.

Ian Alexander Jr., el único hijo de King y su exmarido, el productor musical Ian Alexander, se quitó la vida en enero de 2022, el mismo día en el que cumplía 26 años. El joven era conocido en Hollywood porque no solo acompañaba a la protagonista de Watchmen a todas las alfombras rojas, sino que no se privaba de dar entrevistas sobre el cariño que se tenían. En una ocasión, durante el evento previo a los Globo de Oro, el joven reveló a E! News que veía a Regina King como una “súper mamá”. Asimismo, expresó: “Ella realmente no deja que los malos días de trabajo o cualquier cosa regresen y arruinen el tiempo que tenemos. Es realmente increíble tener una madre con la que puedo disfrutar del tiempo”.

En su último mensaje público dirigido a ella, le manifestó: “Tenerte como madre es el mayor regalo que podría pedir. Ser todo lo que eres y tener siempre el tiempo para estar ahí, amarme y apoyarme incondicionalmente es realmente extraordinario. Todo el universo Marvel no tiene nada que envidiarte, ¡eres la verdadera superheroína! ¡Te quiero mamá! Este día y todos los días”. Ambos tenían tatuajes iguales que decían “amor incondicional” en arameo.

Ian era, además, un artista multifacético que se lucía tanto a la hora de preparar increíbles platos como detrás del micrófono. El joven comenzó su carrera como chef de celebridades. Durante una conversación con Flaunt Magazine en el 2021, reveló que deseaba convertir su servicio de cenas privadas en un prestigioso restaurante.

Pero sus sueños no tenían techo: además de expandirse en el ámbito gastronómico, el hijo de King también contaba con múltiples proyectos musicales. Bajo el pseudónimo artístico Desduné, Alexander realizaba trabajos de producción, grabación y, asimismo, se desempeñaba como DJ. A pesar de que, bajo ese nombre, tenía solamente dos temas publicados: ”Green Eyes” y “Work it Out”.

LA NACION