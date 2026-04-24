Preocupación por la salud de David Hasselhoff: fue visto caminando con dificultad, ayudado por un andador

Una vez más, la salud de David Hasselhoff despertó la preocupación de sus fans. El protagonista de El auto fantástico y Baywatch fue visto con aspecto débil y utilizando un andador para caminar, después de que en mayo de 2025 fuera fotografiado en una silla de ruedas.

Las nuevas imágenes del actor, de 73 años, fueron publicadas este miércoles por el Daily Mail. Allí, se lo ve junto a su esposa, Hayley Roberts, de 45 años, en Los Ángeles, luciendo un atuendo sencillo: un suéter informal y una gorra de béisbol. Lo que causó preocupación fue que se lo ve caminando lentamente hacia el estacionamiento con la ayuda de un andador.

David Hasselhoff appeared frail as he was seen using a walker on a rare outing in Los Angeles on Wednesday https://t.co/LOmt3coVNk 🔗 pic.twitter.com/wCQtwm9RVs — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 24, 2026

A principios de este mes, el representante de Hasselhoff confirmó a ese mismo medio que el actor se había sometido a una cirugía de reemplazo de rodilla y cadera.

Anteriormente, se había visto practicando senderismo, apoyándose en bastones de trekking. En ese momento, el actor parecía necesitar ayuda de su esposa, Haley Roberts, en la zona de Calabasas, Los Ángeles. De hecho, en una de las imágenes se la ve sosteniéndolo.

El protagonista de El auto fantástico junto a su esposa, Haley Roberts, a comienzos de abril Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

En mayo de 2025, se lo vio dolorido y angustiado mientras era trasladado en silla de ruedas por uno de los empleados del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Las imágenes, tomadas por un paparazzi que esperaba sorprender a algún famoso yéndose o volviendo de viaje, llegaron a distintos medios y causaron alarma entre los fanáticos del actor.

Hasselhoff llevaba una camisa a rayas azules y blancas, una camiseta negra, pantalones negros y una gorra de béisbol negra, con la que seguramente pretendía pasar inadvertido. Su esposa caminaba a su lado, con una camisa azul abotonada, pantalones marrones y lentes oscuros. Según pudo saberse luego, la pareja acababa de aterrizar de un vuelo proveniente de Cancún, México.

Cuando fueron reconocidos por el paparazzi que hacía guardia en el aeropuerto, el actor no intentó esquivarlo y se prestó al juego de ser entrevistado: contó que estaba muy dolorido y que la próxima semana debe someterse a una intervención quirúrgica en su rodilla.

Hasselhoff había explicado que iba a someterse a una intervención en su rodilla en mayo de 2025 Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Una vez que el actor salió del salón principal del aeropuerto, se paró de la silla de ruedas y caminó despacio y ayudado por su pareja hasta el auto que los esperaba en el estacionamiento.

A pesar de que las nuevas imágenes no lo muestran al cien por ciento de su capacidad física, una fuente cercana a la producción declaró que Hasselhoff se está recuperando y que está considerando un gran regreso con el reboot de Baywatch, que ya se está grabando y se estrenará el año próximo.

“Está en rehabilitación y quiere volver a hacer algunos trabajos de actuación, además de dedicarse más a la música”, declaró la fuente al medio. “Y una vez que se recupere por completo, tiene la intención de retomar su actividad rápidamente, ya que uno de sus objetivos es volver a participar en Baywatch”.

El actor con parte del elenco de Baywatch

La fuente añadió que a Hasselhoff “le encantaría volver a aparecer en el programa, y ​​mejorar le ayudará a conseguirlo”.

“Para un hombre que siempre ha estado en forma, muy activo y en buena condición física, sus recientes cirugías le han afectado más de lo que esperaba”, continuó la fuente. Y añadió: “Se está recuperando, y estar al aire libre es un alivio y el remedio perfecto para sus limitaciones actuales”.

David Hasselhoff fue la figura masculina emblemática de la serie que se emitió entre 1989 y 2000. Allí interpretó al guardavidas Mitch Buchannon. Ese fue, quizás, el rol más recordado de su extensa carrera, y por eso es comprensible que quiera volver a interpretarlo en este esperado reboot.