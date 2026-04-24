Luis Cavanagh, denunciado por violencia de género por Romina Gaetani, rompió el silencio: “Es una despechada”

A finales de diciembre, Romina Gaetani denunció a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. El episodio que desencadenó la decisión de la protagonista de Soy gitano de recurrir a la Justicia se habría producido la noche del domingo 28 de diciembre, cuando el personal de seguridad de un country ubicado en Pilar dio aviso a la policía tras detectar una situación de violencia en una de las casas. Al arribar al lugar, de acuerdo al parte oficial, los efectivos encontraron a Gaetani en un estado de gran nerviosismo y con indicios compatibles con una agresión. Las semanas pasaron y a principios de febrero la fiscalía pidió la detención del empresario. Este viernes, por primera vez, Cavanagh brindó su versión de los hechos y aseguró que la actriz está “despechada” y deseó que “se cure”.

Romina Gaetani junto a Luis Cavanagh Roberto Remonteo

En diálogo con uno de los cronistas de Intrusos, el empresario aseguró primero: “Nunca le pegué a una mujer en mi vida y nunca lo voy a hacer, así que es mentira, obviamente. Lo estoy demostrando en la justicia y listo”. Luego, fundamentó su estrategia de guardar silencio durante los últimos meses: “Al principio me quise quedar callado. La verdad es que no quería hacerle mal a ella, porque es una figura pública y yo no lo soy”.

En relación a la denuncia de Gaetani ante la Justicia, Cavanagh afirmó: “No dijo mucho... Nunca dijo: ‘Che, me pegó’. Dijo: ‘Un acto de violencia’. Y la violencia fue de ella. Pero bueno, yo jamás fui violento con ella, y ella fue violenta conmigo varias veces. Esa no fue la única vez. Y lo voy a demostrar; no tengo ninguna duda. Tengo pruebas”.

Cuando le preguntaron si la relación que mantenían era “toxica”, el acusado indicó: “No sé si el vínculo era medio tóxico... Romina es una mujer difícil, qué se yo... Hice todo lo que pude y no pude. La verdad es que estaba copado con ella, muy, pero no funcionó. No hubo manera”.

“Creo que la Justicia va a dictar que no pasó, tal cual, como es. En realidad, fue todo lo contrario. Fue yo pararla a ella. De hecho, yo me encerré en mi casa para que no me pegue. Y no era la primera vez que me pegaba”“, relató después.

“Ojalá esté bien. Ojalá se cure. Ojalá pueda laburar bien. Vos, cuando hacés algo que es mentira y traicionás a alguien que te quiso y te cuidó mucho, es mucho peor para vos que para el otro”, reflexionó. “Es despechada. Las mujeres se despechan a veces. Cuando uno le corta a alguien, muchas veces esa otra persona se puede enojar. ¡Bueno! No te podés enojar así“.

Al volver al piso, Rodrigo Lussich y Paula Varela señalaron como poco felices algunas frases del entrevistado, como “es despechada” y “ojalá se cure”, pero Marcela Tauro salió al cruce. “Él tiene derecho a defenderse, también. No es una ofensa que te acusen de golpeador, también”, cuestionó la panelista.

Luego, Daniel Ambrosino dio a conocer un mensaje de audio de Ignacio Trimarco, el abogado de la actriz, dando precisiones de cómo sigue la causa: “Continúa la etapa de investigación. Declararon las testigos ofrecidas por Romina, las personas que le prestaron colaboración en su momento, la persona con la que ella estaba hablando por teléfono cuando sucede el desenlace de los hechos”.

“Por otro lado, la defensa también ofreció una serie de testimonios de psicólogos y demás, que se están evacuando al día de la fecha, así que la causa se encuentra en plena etapa de investigación”.

Romina Gaetani y su ex solían mostrarse juntos en estrenos y ceremonias de premios

“Respecto a los videos que el imputado habría manifestado tener en los medios de comunicación, jamás fueron aportados a la Justicia”, destacó.

Varela, por otro lado, recordó que Gaetani recurrió a una clínica tras el episodio, y Marcela Baños agregó que en ese momento tenía golpes visibles en los brazos y en una cadera.

El mismo día que se dio a conocer la noticia del pedido de detención de Cavanagh, Gaetani fue abordada en la calle por un cronista de DDM. Visiblemente afectada por la situación, la actriz brindó algunos detalles sobre cómo transcurrían sus días y cómo recibió la decisión de la fiscalía: “La verdad es que estoy muy mal. No me siento más segura. Todo lo contrario. Sentís mucha confusión, mucho miedo. Denunciar a alguien que se quiere es una situación imposible, no me entra en la cabeza. De la persona de la que una está enamorada...”.

“He escuchado a muchas mujeres hablar de esto y es la primera vez que me toca hablarlo en primera persona. La semana pasada me tocó ir a la fiscalía; estuve como 5 horas, escuchando el relato de las testigos. Y al estar yo presente y volver a escuchar todo lo que sucedió, es revictimizante. Volví el viernes, me metí en la cama y no pude hacer más nada. El sábado estaba doblada del dolor. Me levanté de la cama como pude, y ahora estoy haciendo lo mismo, a media cuadra de entrar a ver a mi terapeuta, que va a ser testigo también mañana”, relató la actriz.

“Todavía no me pude comunicar con mi abogado, y lo que quiero saber es si es necesario que mañana también esté presente en la declaración de dos nuevos testigos... El que tendría que estar en ese lugar es la persona que golpeó, para que pueda tomar consciencia de lo que hizo”, afirmó Gaetani.

Luego, explicó que una de las testigos que brindaría testimonio ese martes es una amiga suya. “La llamé en el momento de los hechos y llegó a escuchar cuando él me agarró de las muñecas, así que la dejé en altavoz y fue la primera que llamó al 911″, recordó.

La actriz también se mostró muy agradecida con otro de los testigos: el personal de seguridad del country en el que ocurrieron los hechos. “Cuando me di cuenta que no podía manejar y llegué a la garita como pude, en traje de baño, lo único en lo que pensaba es que al hombre de la garita tenía que decirle algo para que entendiera rápido lo que me estaba sucediendo. Le dije una frase que claramente entendió y lo que le agradezco a ese hombre es que no me dejó ir del country, porque hubiese quedado del lado de afuera de la calle. Tuvo la humanidad de dejarme del lado de adentro hasta que llegaron la ambulancia y la policía”, rememoró.

Por último, cuando la cronista le recordó que Cavanagh aseguró que tiene videos comprometedores para mostrar, la actriz no dudó en responderle: “Que los muestre todos. Nos va a hacer un gran favor”.