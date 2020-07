El presente de Fabián Mazzei, a meses de haber sido operado de un tumor benigno

El actor se refirió al difícil momento de salud que atravesó a principios de este año

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de julio de 2020 • 18:33

Este miércoles, Fabián Mazzei se animó a la terapia virtual en Cortá por Lozano y, tras contar cómo está pasando la cuarentena, habló sobre su estado de salud tras ser operado en marzo de un tumor benigno en su cara.

Con gorrita, ya que "cuando el pelo empieza a crecer no lo podés dominar", confesó el actor, que aseguró que no la está pasando muy bien en esta cuarentena. También reveló cómo se reparten las tareas domésticas con su mujer, Araceli González. "Ara la lleva mejor que yo. Es maniática de la limpieza. La casa es grande y nos lleva mucho tiempo limpiar y acomodar. Yo no cocino, así que es mucho para ella pero nos complementamos", indicó un poco cansado de estar encerrado.

Tras asegurar que se encuentra muy bien de salud, Mazzei hizo referencia al episodio que vivió en marzo cuando le detectaron un tumor benigno en su rostro. "Te va saliendo y no te das cuenta hasta que se te forma una pelota. Me salió en el cachete pero me llegó hasta el maxilar. Lo llaman tumor", advirtió luego de tener que ser intervenido.

"La operación fue rápida pero había que esperar el resultado de la biopsia que, por suerte, fue benigno. No dejo de ser un susto terrible, era la primera vez que entraba a un quirófano", indicó al tiempo que aseguró que el postoperatorio fue muy doloroso. "No había nada que me calmara. Había una parte que se había agarrado al hueso y lo tuvieron que limar. Fue muy difícil".

Mientras asegura que es muy creyente desde siempre, el actor reveló a qué se aferró en ese difícil momento. "Creo mucho en Dios, en los santos (tengo estampitas de todos) y en las energías. Vengo de una familia muy creyente. Pedía con toda mi alma y gracias a Dios salió bien".

En cuanto a los motivos por los cuales se enfermó, Mazzei enumeró las difíciles situaciones que atravesó en los últimos meses: "Tiene que ver con un estresazo. Venía con mi mamá internada desde septiembre de 2019, que tenía un tumor mamario y se le empezó a complicar el cuadro. Después en noviembre a Ara la internaron con el virus y ya fue demasiado. Como no soy una persona de hablar mucho, creo que eso me afectó. Soy una persona que me guardo mucho y exploté por ahí. En un momento hasta me quedé sin voz", reveló quien se está preparando para volver a la TV aunque, esta vez, como productor.