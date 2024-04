Harvey Weinstein: tribunal de apelaciones de Nueva York anuló la condena por violación por un “error crucial”

Escuchar

El tribunal más alto de Nueva York anuló este jueves la condena que Harvey Weinstein obtuvo en 2020 por delitos sexuales graves, dando un inesperado giro en el caso mediático fundacional de la era #MeToo. El Tribunal de Apelaciones de Nueva York determinó que el juez que presidió el caso de Weinstein había cometido un error crucial al permitir a los fiscales llamar como testigos a una serie de mujeres que dijeron que el productor las había agredido, pero cuyas acusaciones no formaban parte de los cargos en su contra.

Ante esta nueva situación, dependerá del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg -que ya se encuentra en medio de un juicio contra el expresidente Donald Trump-, decidir si solicita un nuevo juicio contra Weinstein para determinar su culpabilidad o no. Si bien existe la posibilidad de que la fiscalía de Nueva York lo juzgue nuevamente, la libertad de Weinstein no está en discusión, ya que en 2022 el magnate fue sentenciado a 16 años de prisión en California luego de ser declarado culpable de violar a una mujer en un hotel de Beverly Hills.

El abogado de Harvey Weinstein instó el miércoles al tribunal más alto de Nueva York a anular su condena, alegando que hubo testigos que no deberían haber sido consideradas como tales David Dee Delgado - Getty Images North America

El abogado de Weinstein, Arthur Aidala impugnó el fallo del juez de primera instancia y solicitó la anulación de su condena. Según la defensa del exproductor de cine, numerosas mujeres que fueron llamadas a testificar durante el juicio en Nueva York hablaron de agresiones sexuales que no estaban entre los cargos, pero que ayudaron a establecer un patrón de mala conducta que condicionó la condena. Aidala argumentó que Weinstein no obtuvo un juicio justo. “Se estableció un prejuicio importante” , aseguró el letrado.

En 2022, un tribunal de apelaciones de Nueva York desestimó esas preocupaciones y confirmó su condena. Tras un vigoroso debate por parte de los jueces, la justicia estableció que el testimonio de los testigos adicionales había sido fundamental para demostrar que el productor no veía a sus víctimas como “parejas románticas o amigas”, pero que “su objetivo en todo momento fue posicionar a las mujeres de tal manera que pudiera tener relaciones sexuales con ellas, y que si las mujeres consintieron o no era irrelevante para él”. Sin embargo, en febrero de este año, el tribunal más alto de Nueva York escuchó la última apelación del productor y siete de los jueces, cuatro de ellos mujeres, debatieron si el hombre había sido tratado de manera justa en el tribunal. Tras un fuerte estudio del caso, hoy el tribunal más alto decidió, con una mayoría que incluía a tres juezas, anular la condena y ordenar un nuevo juicio.

Después de que The New York Times revelara acusaciones de abuso por parte del productor en 2017, casi 100 mujeres presentaron relatos de presión y manipulación por parte de Weinstein

“ Concluimos que el tribunal de primera instancia admitió erróneamente testimonios de presuntos actos sexuales previos sin cargos contra personas distintas de los denunciantes de los delitos subyacentes ”, escribieron los jueces en su decisión del jueves. “Ninguna persona acusada de ilegalidad podrá ser juzgada sobre la base de pruebas de delitos no imputados que sólo sirven para establecer la propensión del acusado a una conducta delictiva”, continúa el dictamen.

Cabe destacar que la decisión fue tomada con una mínima mayoría: 4 a 3, con fuertes disidencias. “Los malentendidos fundamentales sobre la violencia sexual perpetrada por hombres conocidos por las mujeres que victimizan y con un poder significativo sobre ellas están a la vista en la opinión de la mayoría”, escribió la jueza Madeline Singas. Ashley Judd, la primera actriz que presentó acusaciones contra Weinstein, fue contactada por teléfono unos minutos después de que el tribunal compartiera su decisión y se mostró firme en su propio juicio. “Eso es injusto para las sobrevivientes”, dijo sobre el fallo. “Todavía vivimos en nuestra verdad. Y sabemos lo que pasó” .

Fuera del sistema de justicia, las pruebas de la conducta sexual inapropiada de Weinstein son contundentes. Después de que The New York Times revelara acusaciones de abuso por parte del productor en 2017, casi 100 mujeres presentaron relatos que manifestaban manipulación por parte de Weinstein. Si bien la cantidad de presuntas víctimas de Weinstein es abrumadora, pocas de ellas podrían estar en el centro de un juicio penal en Nueva York. Muchas de las historias trataban sobre acoso sexual, que es una violación civil, no penal. Otros quedaron fuera del plazo de prescripción. Los fiscales de Manhattan, presionados por la popularidad del caso, procedieron con un juicio basado en sólo dos víctimas, quienes lo acusaron de agredirlas sexualmente pero que también admitieron haber tenido relaciones sexuales consensuadas con él en otros momentos , una combinación que muchos expertos dicen que es demasiado complicada para obtener condenas. Lo cierto es que para probar su caso contra Weinstein, quien niega todas las acusaciones de sexo no consensuado, los fiscales tenían poca evidencia concreta.

Weinstein que actualmente se encuentra en el Centro Correccional Mohawk en Rome, Nueva York, será trasladado a Los Ángeles para cumplir allí una condena por violación por la que fue sentenciado a 16 años de prisión.

