Hubo un tiempo, en los años 90, en el que las modelos eran incluso más famosas que muchos actores de Hollywood. Con cada paso que daban en las pasarelas y con cada producción fotográfica que protagonizaban, no solo imponían tendencias, sino que iban forjando un camino que las llevó a facturar millones de dólares. Así como Cindy Crawford corporizaba el espíritu de la chica estadounidense y Claudia Schiffer la sofisticación europea, desde Australia, con su figura de nadadadora y su sonrisa perfecta, Elle MacPherson recibió el apodo más deseado: “el cuerpo”. Este sábado, la modelo sorprendió a todos al contar cuál es su rutina para mantenerse tan radiante como lo estaba en la cumbre de su carrera.

MacPherson está a punto de cumplir 60 años y, según confesó en el podcast Amanda Wakeley: StyleDNA, comenzó a tomarse más en serio el cuidado de su cuerpo y su salud hace exactamente una década. “Sentí que chocaba contra una pared -confesó la modelo-. Todo lo que había aprendido a hacer a lo largo de los años, ya no estaba funcionando. En ese momento, me di cuenta de que no podía confiar solamente en la genética”, agregó.

Por eso, según contó, comenzó a establecer una rutina nueva que le permitiera para mantener su energía como en los viejos tiempos. Esa rutina incluye no consumir cafeína, ejercicios y estiramientos diarios y una serie de curiosos ritos que se volvieron costumbre. “Dormir ocho horas también es importante. Siempre me voy a la cama con una sonrisa, con el corazón contento — admitió la estrella, y agregó- y sin ropa”.

Pero, en realidad, MacPherson reconoció que mantenerse radiante es un trabajo de tiempo completo. Según contó, comienza por la mañana, apenas despierta. Ese es el momento en el que aprovecha que su cabeza está limpia de toda contaminación y realiza su “lista de gratitud”, nombrando una a una las cosas por las que se siente agradecida. Luego se hidrata la piel con un agua con sal y limón y realiza algunos “movimientos lentos y suaves”.

“Después, salgo, me estiro y a veces hago algunos saludos al sol, un poco de yoga o un poco de respiración y simplemente muevo mi cuerpo. Eso realmente hace una gran diferencia”, aseguró.

Otro de los consejos que brindó la supermodelo es no dejar que el celular domine su día. “No toco el teléfono, no leo mensajes, no reviso mi correo electrónico ni abro mis redes sociales por la mañana, porque siento que me distrae de lo que es realmente importante”, explicó. Además, indicó que es fanática de las actividades al aire libre y estar en contacto con la naturaleza. “Suelo andar en bicicleta o emprender largas caminatas por la mañana”, indicó.

Con respecto de la comida, señaló que ingiere alimentos por última vez en el día a las 17, y que antes de irse a dormir se relaja con un chocolate caliente.

En 2021, MacPherson compartió con sus más de 700.000 seguidores de su cuenta de Instagram otros secretos que tenían que ver con la gesta de alimentos y el cuidado de la piel. “Mi rutina de belleza es realmente una rutina de bienestar disfrazada de rutina de belleza. Realmente creo que cuando estás bien por dentro, se nota en tu piel. Cuando cumplí 50 años comencé a notar muchos cambios en mi cuerpo: era adicta al azúcar, tenía falta de sueño, estrés suprarrenal”, señaló. En otro de sus posteos concluyó: “Si algo me ha enseñado envejecer es a tener más confianza en mí misma. Aprendí que la belleza y el bienestar van de la mano, aunque desde siempre nos hayan hecho creer que la dupla infalible está conformada por la belleza y la juventud. Por eso, siempre estoy trabajando para ser la mejor versión de mí misma que pueda ser, física, emocional y mentalmente”.

LA NACION