Tras las noticias del romance de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, surgieron las versiones de que Ana Paula Dutil, la exmujer del cantante vendría a la Argentina para reconquistarlo, razón por lo cual mientras trataban este tema en el programa Nosotros a la mañana, Nicole Neumann opinó al respecto y salió en defensa de Dutil.

"¿Vos volverías a recuperar un amor?", le preguntó el conductor, Pollo Álvarez, a la rubia repentinamente. "Ni loca. No lo haría de ninguna manera, primero la dignidad", lanzó la panelista sin vueltas.

"¿Y si el volviera con el caballo cansado?", repreguntó su compañero Gastón Marote. "Bueno, ese es otro tema, pero vuelve él", advirtió y enseguida defendió a su colega: "Igual me quedan dudas de que esté viniendo por eso. ¿No puede venir a hacer un trámite, a ver a sus hijos o a su familia? Quizá es ella la que se desenamoró y decidió terminar la relación. ¿Por qué decretamos que es ella la que está sufriendo? Se dice mucha pavada, te imponen sentimientos, amores y emociones que no son", aclaró casi comparando el caso de Dutil y Ortega con su separación de Fabián Cubero.

A partir de sus dichos, el conductor del ciclo aprovechó para preguntarle sobre su estado sentimental, aunque la modelo no quiso dar detalles: "No estamos hablando de mí. Hace dos años que no hablo de mi vida privada y así seguiré por el resto de mi vida. Hace dos años lo decreté", advirtió. En cuanto a los motivos de esta decisión, explicó: "Tuve unas experiencias que me terminaron de corroborar que no está bueno hacer pública tu vida privada. No me suma a mí, no le suma al otro, no le suma a la relación".