A un día de la entrega de los Martín Fierro, Luis Ventura reveló que fue Telefe quien invitó a Jey Mammón y disparó: “Cada uno se llevará lo que sembró”

Este domingo se llevará a cabo una nueva entrega de los premios Martín Fierro y no será una ceremonia más. En medio de su raid por varios programas de América, Jey Mammon anunció que estará presente como parte del staff de La Peña de Morfi, el programa que condujo en Telefe hasta que se hizo pública la denuncia que Lucas Benvenuto realizó en su contra por abuso sexual. A propósito de este tema, Luis Ventura, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) -la entidad que entrega los premios- brindó una entrevista en la que disparó, además, contra varios de sus colegas.

“En esta oportunidad, estamos hablando de otro Martín Fierro. Me da la impresión de que vamos subiendo escalas. Esta será una ceremonia con muchas exigencias por la calidad de los invitados, por los shows que se han montado en lo que va a ser el escenario, con la presencia de figuras que no son tan habituales. Abel Pintos, que va a cantar el Himno Nacional y otro himno que tiene que ver con el año 2022 y con un logro deportivo: la consagración de la Selección Argentina de fútbol como campeona del mundo ”, adelantó el periodista en diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Y continuó: “Va a estar presente Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con la copa del mundo original. Lionel Messi va a tener alguna participación, desde un lugar tan distante como cercano. Vamos a presenciar, además, el reencuentro público de Mirtha Legrand con Susana Giménez. Y a pesar de que todo el mundo supone que Jorge Lanata no va a poder llegar a la ceremonia porque conduce en ese horario Periodismo para Todos en eltrece, confirmó su presencia. La mesa de Wanda Nara, además, va a tener una particularidad que incluso puede estar relacionada en algún lugar con APTRA en el futuro”.

El periodista de A la tarde se refirió también a las versiones, que él también alimentó, de que esta sería su última gestión al frente de APTRA. “En diciembre termino mi mandato. Si la gente me lo pide porque considera que esta gestión, que se dio en medio de una pandemia que azotó al mundo, fue buena... Nosotros vamos a entregar una gestión sin deudas, en cero, sin números rojos. Si los compañeros de comisión me acompañan... Pero quiero una renovación, quiero gente nueva, que no estemos en la lista solo los que tenemos el oficio y más batallas en este campo, porque necesitamos nuevas ideas y, además, en algún momento me voy a querer ir, por eso quiero entre 10 y 12 socios nuevos para que se vayan formando”, indicó. Y explicó: “Puedo ser reelecto, pero no quiero ir tan rápido, porque yo tengo dos campeonatos federales [dirige al club de fútbol Victoriano Arenas de la Primera C], uno en Río Gallegos y otro en Bahía Blanca. También estamos trabajando ya con el Martín Fierro de la Moda, en el que va a estar Valeria Mazza, que es la presidenta del jurado, participando. Y vamos a convertirnos en el primer premio de exportación, porque ya está cerrado en Miami para fin de año... Hay un montón de movimiento. Acabamos de firmar un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación”, repasó.

La conductora, entonces, le recordó que justamente por aquel convenio recibió las críticas de su examigo y socio Jorge Rial. “¿Está en algún medio Jorge?”, respondió Ventura con ironía. Y disparó: “Y bueno, lo habrá dicho desde el más allá, porque está acostumbrado a ir al más allá y volver”.

“Uno ha guardado muchas cosas a lo largo de tanto tiempo. Cuando me enojo es porque él pasa la raya. Creo que tiene un montón de temas de los cuales preocuparse a nivel familiar y personal en lugar de estar pendiente de estas pelotudeces (sic) que sale a disparar para tratar de recuperar un lugar que él sabe en el fondo que ya lo ha perdido ”, agregó.

El periodista también se refirió a las declaraciones del peinador Kennys Palacios, quien aseguró que en el momento en el que Mariana “Niña Loly” Antoniale estaba en pareja con Rial se tomaba la atribución de bajar a otras modelos de campañas y desfiles. “Y, mirá... No todos siempre estamos preparados para el peso que nos ponen en la mochila. Si vos le das una ametralladora a un mono en el zoológico, en una de esa mete el dedo en el gatillo y empieza a disparar para todos lados, porque no la sabe usar ”.

En otro tramo de la charla, Ventura les respondió a sus colegas Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes aseguraron que él solo deja que entren a APTRA sus amigos y que cada uno de los programas de los que participa termina siendo nominado a los Martín Fierro. “ Pallares no es mi amigo, y creo que ha recibido un Martín Fierro, así que me parece que a partir de ese hecho concreto tendría que evaluar lo que dice. Y Lussich me parece un bailador de murga sensacional que fue elevado a periodista. A él le gusta sacarle el cuero a sus colegas, aunque no sé si es esa la palabra justa. Los voy a ir a ver al teatro, a ver qué me devuelven ”.

Con respecto a la anunciada presencia de Mammon en la ceremonia de entrega, Ventura afirmó: “ La decisión de invitarlo fue, definitivamente, de Telefe. No creo que sea incómodo, para mí, cada uno se llevará lo que sembró. Si sembrás azúcar vas a recibir almíbar... En este caso, hay que ver lo que sembró, para la mirada de la gente, de los colegas... El tema es el siguiente: si gana La Peña de Morfi, ¿él sube o no sube? Y si sube, ¿agarra el micrófono?. Y si lo hace, ¿qué devolución va a tener? Eso es lo que se pregunta todo el mundo”.

