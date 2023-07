Jey Mammon volvió a la TV y habló de todo: “El domingo voy a los Martín Fierro con la frente en alto porque no tengo nada que esconder”

escuchar

Por primera vez después de su última participación en La Peña de Morfi, Jey Mammon volvió a un estudio de televisión. En el medio, su vida dio un giro de 180 grados: en marzo Lucas Benvenuto hizo pública una denuncia que en 2020 había realizado contra el conductor y humorista y en la que aseguraba que lo había violado cuando tenía 14 años. Y si bien dio varias entrevistas -a Jorge Rial primero, a Baby Etchecopar después-, hoy se sentó en el living de Intrusos en el espectáculo y después de un mano a mano con Florencia de la V, abrió el juego y respondió las preguntas de los panelistas.

Por momentos tranquilo y por momentos algo enojado, el hombre que tomó la posta de La Peña de Morfi cuando murió Gerardo Rozín habló de la denuncia que presentó contra Benvenuto, repasó nuevamente los hechos que lo llevaron hasta donde está hoy, contó que se “quiso matar”, tuvo varios intercambios fuertes con algunos panelistas del programa de América TV, habló de su futuro en el medio, apuntó contra los medios por el trato que tuvieron con él y despejó la incógnita que lo tuvo como protagonista esta semana. “El domingo voy a los Martín Fierro con la frente en alto porque no tengo nada que esconder”, disparó sobre el final del encuentro.

Para limpiar su nombre

Lo primero que charlaron frente a frente Florencia de la V y Jey Mammon fue cómo surgió la idea de la entrevista. Luego de compartir que tuvieron una charla previa de dos horas, Jey confesó que se sintió tan bien que le preguntó a la conductora si podían replicar ese momento ante las cámaras. Por su parte, Florencia reconoció que por primera vez lo escuchó diferente, que sintió que tenía la necesidad de defenderse. De inmediato, comenzó a hablar del lugar en donde está parado, de las acciones legales que inició contra Lucas Benvenuto y de por qué accionó recién ahora.

“´Con los chicos no´, ´a la víctima siempre se le cree o se la escucha´. Yo ahí estoy parado como comunicador, pero hay una historia de vida que yo transité con una persona y si me permiten la expresión, fui cagado a piñas desde el principio y no tuve reacción. Sentí que me martillaban la cabeza y no tenía manera de salir a hablar”, arrancó Jey Mammon. Luego, apuntó contra los medios por el tratamiento que tuvo su caso: recordó que mientras le pedían que hable ya lo habían juzgado y se quejó porque equipararon su situación con la de Marcelo Corazza. “Entonces yo pensaba: ´Yo lo conozco, tuve una historia con él y él mintió. Primero que lo conocí a los 16 años y no hubo ninguna violación´”, aclaró luego.

