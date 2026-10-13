Aaron Paul, de Breaking Bad, despidió a su compañero RJ Mitte: “Estoy destrozado”

La noticia de la prematura muerte de RJ Mitte, el actor de 34 años recordado por interpretar al hijo de Walter White en la serie Breaking Bad, generó una profunda conmoción entre sus compañeros de elenco. Tras las emotivas palabras que dedicó al intérprete Bryan Cranston, fue Aaron Paul, quien dio vida a Jesse Pinkman en la ficción, el que se pronunció a través de un desgarrador comunicado.

El intérprete reveló que la relación que construyó con el artista fallecido durante los años de trabajo en la producción trascendió la pantalla y expresó: “Estoy destrozado. Tengo el corazón roto por esta noticia. RJ, te quiero, amigo. Te vamos a extrañar”, mencionó en un texto difundido por The Hollywood Reporter.

El mensaje estuvo marcado por el dolor ante la pérdida e incluyó, además, una reflexión dirigida a quienes atraviesan momentos difíciles. “A quien lea esto, que sepa que es querido y que no está solo. Recuérdenlo siempre”, manifestó Paul después de que trascendiera la causa de la muerte de su compañero por suicidio.

RJ Mitte estaba comprometido desde 2025 Instagram (@rjmitte)

Tristeza sin fin

La despedida de Paul se sumó a la de Bryan Cranston, protagonista de Breaking Bad, quien interpretó a Walter White, el padre del personaje de Mitte en la serie. El actor publicó un extenso texto en el que expresó su tristeza por la muerte del joven intérprete y recordó cómo fue acompañar su crecimiento profesional durante el rodaje.

“Me encuentro sumido en la desesperación mientras escribo esto esta noche. RJ Mitte, mi querido hijo en Breaking Bad, ha fallecido”, escribió Cranston al compartir la noticia del fallecimiento de su compañero.

En la historia, Walter White Jr. era el hijo adolescente de White y Skyler, un personaje que acompañaba el desarrollo de la trama familiar mientras el protagonista se adentraba cada vez más en el mundo del narcotráfico.

Sin embargo, el recuerdo del actor no se limitó a su participación en la serie. Cranston también destacó la evolución profesional de Mitte, quien empezó a trabajar en la exitosa producción cuando todavía era muy joven. “Ese chico era bastante inexperto cuando empezamos a rodar el episodio piloto en febrero de 2007, pero poco a poco lo vimos convertirse en un actor realmente excelente”, señaló Cranston sobre los primeros pasos de su compañero en la pantalla.

El último adiós de Cranston a Mitte

El actor también resaltó el compromiso que Mitte asumió en otras causas más allá de su profesión. “Aprovechó su experiencia en la serie para convertirse en un firme defensor de los artistas con discapacidad y fue director de una organización filantrópica centrada en ayudar a la comunidad de personas con discapacidad”, agregó.

Mitte había nacido con parálisis cerebral, una condición que formó parte de su historia personal. A lo largo de su carrera, el actor habló sobre los obstáculos que enfrentan las personas con este tipo de condiciones y defendió la necesidad de ampliar las oportunidades para ellas en el cine y la televisión. Su interpretación de Walter White Jr. tuvo un lugar relevante en ese sentido, ya que el personaje también tenía parálisis cerebral y usaba muletas.

En su homenaje, Cranston incluyó un mensaje sobre la importancia de buscar ayuda en situaciones difíciles y se dirigió a quienes puedan estar atravesando pensamientos suicidas para recordarles que existen recursos de asistencia disponibles. “No puedo terminar sin implorar a cualquiera que esté pensando en el suicidio que llame para obtener el apoyo que necesita a la Línea de Ayuda para el Suicidio y las Crisis 988. Hay esperanza”, escribió al final de la publicación.

El posteo que compartió Dean Norris

Otros actores de la aclamada serie estadounidense también expresaron públicamente su dolor por la muerte del intérprete. Dean Norris, quien interpretó a Hank Schrader en la ficción, se sumó a los mensajes de despedida: “Aunque RJ no interpretaba a mi hijo en la serie, siempre lo cuidé cuando era niño en el set. Era un joven encantador y lo extrañaremos muchísimo. Es desgarrador, no puedo creerlo. Mis pensamientos están con él y su familia”, expresó.