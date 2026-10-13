La emotiva despedida de Bryan Cranston a RJ Mitte, su hijo en la serie Breaking Bad: “Te extrañaré”

El actor Bryan Cranston, que personificó a Walter White en la serie Breaking Bad, le dedicó una emotiva despedida a RJ Mitte, el joven de 34 años que asumió el rol de Flynn, hijo del protagonista en la exitosa producción audiovisual, fallecido este lunes a los 34 años de edad.

“Escribo esto sumido en una profunda tristeza. RJ Mitte, mi dulce hijo en Breaking Bad, ha fallecido”, escribió Cranston en el encabezado del mensaje que acompañó con una imagen de ambos.

“Lo conocí cuando apenas tenía 14 años, tras ser elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con gran alegría y entusiasmo”, siguió Cranston. “Aunque nació con parálisis cerebral, jamás permitió que ese desafío fuera excusa para nada. Afrontó con gran determinación el exigente calendario de rodaje”, agregó el actor.

El último adiós de Cranston a Mitte

Mitte nació en Jackson, Mississippi, y vivió con parálisis cerebral desde su infancia, una condición que marcó su carrera y su vida personal. Justamente por esta condición, su participación en la exitosa serie durante durante 56 episodios -emitidos entre 2008 y 2013-, resultó fundamental para visibilizar la discapacidad en la industria del entretenimiento.

Sobre la buena predisposición con la que Mitte afrontó sus compromisos profesionales, Cranston expuso: “Siempre escuchaba los consejos que le dábamos sus padres en la ficción (Anna Gunn y yo), aunque, como buen adolescente, a veces hacía caso omiso de forma traviesa para aprender a base de golpes... Era una de las estrellas de una serie de televisión de gran éxito, pero seguía siendo un chico joven”.

El fallecimiento ocurrió este lunes en el estado de Texas, según confirmaron fuentes oficiales del condado. Por su parte y a partir de las primeras reconstrucciones, el motivo de su deceso indican un suicidio.

La serie marcó un antes y un después en el mundo

En otro pasaje del texto, el actor estadounidense de 70 años rememoró los albores de la icónica serie. “Aquel chico aún estaba muy verde cuando empezamos a rodar el episodio piloto en febrero de 2007, pero poco a poco lo vimos convertirse en un actor excelente. Aprovechó su experiencia en la serie para defender activamente a los artistas con discapacidad y lideró una organización filantrópica centrada en ayudar a este colectivo”, escribió Cranston.

Además de su labor frente a cámara, Mitte ejerció como embajador de las organizaciones United Cerebral Palsy y Shriners Children’s. También presidió la Fundación Mitte, entidad enfocada en el apoyo a iniciativas comunitarias y en el combate contra los estereotipos que afectan a personas con discapacidad.

A partir de los primeros trascendidos sobre la forma en la que el joven de 34 años perdió la vida, Cranston remarcó: “Perder todo ese potencial y las promesas de futuro que albergaba es una tragedia enorme. Resulta especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué lo hizo?“.

Aún en ese tono incrédulo, agregó: “Hace apenas unas semanas intercambiábamos mensajes para ver cuándo podíamos quedar a almorzar. No sé si aquel almuerzo habría cambiado su futuro... Pero sí sé que le quería y que disfruté muchísimo de su compañía a lo largo de los años que duró la serie, e incluso después de que se apagara el foco mediático de Breaking Bad”. Finalmente, el protagonista de Breaking Bad cerró su mensaje con un sentido adiós: “Te extrañaré, hijo”.

La despedida de Dean Norris

Quien también se sumó a la despedida de Mitte fue otra de las figuras de la serie de producción norteamericana: el actor Dean Norris, conocido en la saga como el agente de la DEA, Hank Schrader.

“¡Dios mío! Estaba trabajando, acabo de enterarme de lo que ocurrió con RJ, tengo el corazón roto", posteó el actor en su cuenta de Instagram.

El posteo que compartió Dean Norris

“Aunque RJ no interpretaba a mi hijo en la serie, siempre lo cuidaba cuando era un niño pequeño en el set. Era el amor de un joven y se le echará mucho de menos. Esto es tan desgarrador que no puedo creerlo. Pensando en él y su familia”, cerró Norris, acompañando sus palabras con una hilera de emojis de corazones partidos.